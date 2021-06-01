Анекдоты, стихи и домашние тапочки, или Как публичный отчет Елены Сорокиной превратился в чиновничий капустник

Многие рязанцы, комментируя публичный отчет, окрестили его спектаклем. Если продолжать сравнение, то попрощались "актеры" тоже по-театральному.

Когда губернатор Николай Любимов настоятельно порекомендовал главе администрации Рязани Елене Сорокиной публично отчитаться перед горожанами, как это делали его заместители и министры, едва ли он мог предположить, что мэрия полностью скомпрометирует этот формат мероприятий. В «Точке кипения» 26 мая вместо открытого диалога с людьми и обсуждения главных проблем чиновники едва не превратили официальный отчет в нечто больше похожее на театральный капустник.

Тапочки, кот и зловредные тролли

Началось все с того, что в зал, где вещали Сорокина и компания, отказались пускать журналистов. Госпожа градоначальница известна своей манерой избегать СМИ, что однозначно говорит о неготовности отвечать на острые вопросы. В соседней комнате организаторы из мэрии оставили и два десятка простых горожан, которые так и не получили возможности спросить о наболевшем, а значит, впустую потратили три часа.

Пока одни зрители недоумевали по ту сторону декораций, другие сотнями писали к трансляции в соцсетях комментарии на волнующие темы, но тоже скоро поняли — адекватной реакции муниципальных властей им не добиться. Любые надежды пропали, когда среди множества вопросов с реальными жалобами модераторы выбрали такой: «Успеваете ли вы в таком ритме восстанавливать свои силы?»

— Приду домой вечером, туфли сниму, надену тапочки. Сядем с семьей, чай нальем, кот приходит — член семьи. И так хорошо бывает… — начала свой монолог Елена Сорокина.

Чат взорвался возмущениями, а чиновница знай себе продолжала разговор о домашнем очаге и о неких «москвичах с закрытыми профилями», которые якобы толпами критикуют ее в соцсетях «обо всем и ни о чем», нарушая идиллию. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо.

Подрядчик плохенький, зато свой?

Кто же сидел в зале, спросите вы? Едва ли можно говорить обо всех, но в большинстве своем это были депутаты, представители самой администрации, приближенные «общественники» и другая массовка. Многих из тех, кто задавал нужные администрации вопросы, можно найти в составе так называемого экспертного совета при правительстве региона.

Чуть ли не единственной, кому удалось пробиться сквозь барьер этого междусобойчика, стала Светлана Коновалова — представитель сообщества автомобилистов ПУВР. Она рассказала, что горадминистрация прекратила собирать рабочую группу по улучшению дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры с участием активистов, а многие поручения рабочей группы и самой Сорокиной так и не исполнены… Это касается, например, Народного бульвара, где работы по нацпроекту движутся еле-еле, а их качество ужасает (подробнее читайте в материале: Отремонтированный по нацпроекту бульвар начал разваливаться).

Насчет качества работ на Народном бульваре у рязанцев много вопросов.

Администрация Рязани в таких случаях привыкла тыкать пальцами в подрядчиков, хотя несет полную ответственность за их найм и конечный результат:

— Зачем нужны подрядчики, которых надо заставлять что то делать? Может, надо работать с теми, кто будет все делать сам? — комментирует единомышленник Светланы Георгий Парублев, руководитель сообщества ВК «Подслушано у водителей Рязани». — Однозначно хорошо, что администрация города стала использовать формат публичного отчета, но возможность задать вопрос напрямую должна быть у каждого! Что касается нашего вопроса, рабочая группа снова начала собираться. Это реально действующий инструмент, но очень жаль, что возобновления его работы пришлось добиваться. Чего я жду от властей в дальнейшем? Чтобы должностные лица ответственно подходили к своей работе. Потому что сейчас мы видим, что многие из них относятся к своим обязанностям безответственно.

От себя добавим, что пока складывается ощущение, будто распорядители бюджетных средств щепетильны только в одном аспекте — как не подпустить к казенной кормушке случайные организации.

Обычная зима как апокалипсис

Когда речь в отчете зашла об уборке города, мы узнали, что для нынешней главы администрации обильный снег зимой является «непредвиденным обстоятельством»:

— Когда выпадает одна месячная норма, нам хватает техники для зимней уборки. Но когда за 2 месяца выпало 5,5 месячной нормы, мы просто задыхались… Здесь надо принимать решение, увеличивать количество техники на случай непредвиденных обстоятельств (нотогда ее надо содержать, оплачивать ГСМ, налоги и т. д.) или предусматривать средства на случай ЧС и заключать контракты, чтобы кто то в режиме аутсорсинга убирал дороги, — пустилась в рассуждения Елена Сорокина.

Однако, во первых, в январе в Рязани выпало 2,3 месячной нормы осадков, а в феврале —2 месячные нормы (получается, чиновница ошиблась в цифрах). Во вторых, январю и февралю вообще было очень далеко до рекордных значений, если говорить о снегопадах, поэтому Сорокина, относя обычную русскую зиму к ЧС, явно сгустила краски.

Конечно, удобно прикрывать собственные недоработки погодой, будто Рязань — это особая климатическая зона. «Сумасшедшей зимой» Сорокина не стесняется оправдывать даже убитые рязанские дороги, которые уже прославились на всю страну:

— В 2020 году мы еще не знали, с какими дорогами после сумасшедшей зимы 2021-го выйдем в весну. На сегодняшний день мы, наверное, уже раза в четыре больше по сравнению с 2019-м сделали ямочного ремонта, — гордится Елена Сорокина исчезающими через считанные месяцы заплатками.

Радостный отчет о катастрофе общегородского масштаба градоначальница приправила анекдотом-сказкой про барина и управляющего, который год не мог через ручей и бревна перекинуть, а после подзатыльника построил мост. Самоиронично, не правда ли?

Говоря о рязанских дорогах, Елена Сорокина рассказала анекдот.

Стихи замглавы и проза жизни

Не отставали от Елены Сорокиной и некоторые заместители. Например, Олег Федин, курирующий финансово-экономический блок, решил прочитать стихотворение поэта Михаила Исаковского «Вишня». А ведь именно к финансистам мэрии недавно возникли претензии у депутата Госдумы Андрея Макарова, потому что, по его словам, администрация в 2020 году без надобности вернула в федеральный бюджет 420 млн рублей, которые могли пойти на решение городских проблем. Так что упустившему огромную сумму Олегу Федину впору не стихи читать, а про финансы петь романсы.

Олег Федин на отчете решил прочитать стихотворение.

Впрочем, своего предела цинизм достиг даже не в анекдотах и стихах на фоне разрухи, а в отношении к горожанам, по сути, лишенным законного жилья. Дело в том, что администрация Рязани до 2017 года упорно отказывалась признавать на ладан дышащие дома аварийными, из-за чего в новую программу переселения попали только восемь из множества таких домов!

— Я никогда не осуждаю своих предшественников и не буду этого делать, — обеляла на отчете себя и коллег Сорокина. — Вероятно, были серьезные причины не признавать дома аварийными. Что-то ими двигало, что-то за этим стояло. Так случилось, что когда государство приняло программу по переселению из аварийного жилищного фонда, то в городе Рязани таких домов было всего восемь, а месяц назад у нас их было уже 60.

Эка невидаль! За все время до 2017 года в Рязани могли вот-вот развалиться только восемь домов, а за каких-то три-четыре года их возникло сразу больше полусотни. Самым громким примером жилого здания, которое рушится на глазах, но при этом не попало в госпрограмму, стал дом №8 на улице Колхозной. В мае 2017 года там обвалился потолок, чудом никого не покалечив, а в феврале 2019-го — балкон. По всем документам и решениям судов (их было два) администрация должна была присвоить жилью статус аварийного еще в 2015-2016 годах, но сделала это через полгода после крайнего срока для попадания в заявку на федеральные субсидии. Поэтому в обозримом будущем нормальной крыши над головой у заложников ситуации не будет.

К слову, один из жильцов по ул. Колхозной, 8 пытался обратить внимание на проблему в чате во время отчета, но для команды Елены Сорокиной и людей в зале «Точки кипения» гораздо интереснее было обсудить минирующую моль на каштанах, лоточную торговлю на улицах и другие «животрепещущие» темы. Занавес.

КСТАТИ

О воде и воздухе

Глава администрации Рязани Елена Сорокина во время публичного отчета признала, что однозначно установить причину рыбного запаха водопроводной воды в городе так и не удалось. Водозабор «Водоканала» полностью вычистили, но и это, судя по жалобам, полностью не обезопасило горожан от повторения проблем.

Еще Сорокина отметила, что в апреле на протяжении недели по нескольку раз в день превышались ПДК сероводорода в воздухе, и допустила, что специалисты передвижной экологической лаборатории могут анализировать воздух не по тем параметрам:

— Мы закупили передвижную экологическую лабораторию, которая позволяет анализировать воздух по 14 параметрам. Лаборатория выезжает, когда приходит сигнал, что поступило минимум три жалобы на качество воздуха. Далеко не всегда, когда есть запах, мы фиксируем превышение ПДК вредных веществ. Может быть, мы анализируем не по тем параметрам, по которым есть превышения, — сказала глава администрации.

ГЛАС НАРОДА

Преобладающий тон комментариев в соцсетях говорит, что ни нынешняя администрация Рязани в целом, ни Елена Сорокина лично поддержки у людей не снискали. Наоборот, звучат призывы сложить полномочия. Приведем несколько из многих реплик.

Станислав Прибыльной: «Вас смотрят почти 5000 человек, и ни одного голоса в вашу защиту. Примите волевое решение и скажите четко в микрофон: «Я устала, я ухожу».

Евгения Феколкина: «Это отчет мэра или театральная постановка?! Как стыдно…»

Александр Заикин: «Почему вас носом тыкать в проблемы надо?».

Людмила Савкина: «Я бы спросила у присутствующих, неужели вам не стыдно за состояние города?»

Александр Левин: «Нынешняя мэрия во главе с таким «мэром» совершенно непригодна для управления Рязанью».