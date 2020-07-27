2020-07-27T10:10:59+03:00
Общество

Жильцы аварийного дома в Рязани, который рушится на глазах, обратились к губернатору

Дом №8 по улице Колхозной, несмотря на его состояние, не включили в новую программу переселения из ветхого жилья
Антон КОНОВАЛОВ
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Аварийный дом, где в мае 2017 года обвалился потолок, чудом никого не покалечив, а в феврале 2019-го – балкон, не включено в новую программу переселения из ветхого жилья.Аварийный дом, где в мае 2017 года обвалился потолок, чудом никого не покалечив, а в феврале 2019-го – балкон, не включено в новую программу переселения из ветхого жилья.
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Жительница дома №8 по улице Колхозной в Рязани Елена Водянова от имени всех собственников обратилась за помощью к губернатору Николаю Любимову. Аварийное жилье, где в мае 2017 года обвалился потолок, чудом никого не покалечив, а в феврале 2019-го – балкон, не включено в новую программу переселения из ветхого фонда.

Обращение к губернатору Рязанской области Любимову Н.В..Рязань, ул. Колхозная д.8

Дело в том, что в программу попали дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года, а этот был признан в августе. Но жильцы уверены: вопрос чисто формальный, так как по всем документами и решениям судов (их было два), администрация должна была принять соответствующее решение еще в 2015-2016 году, а сейчас шлакоблочное здание и подавно рушится на глазах.

По словам жильцов, даже после нашумевших обрушений никто с ними не связывался. Только вывесили объявления, что до декабря 2020 собственники должны снести дом, а если кому-то негде жить, то переехать в маневренный фонд, который по условиям ничем не лучше, а тарифы там даже выше.

- Смогут ли сами чиновники прожить хотя бы сутки в таких условиях? Когда невозможно нормально ни приготовить пищу, ни умыться, ни постираться, ни сходить в туалет. Когда дом буквально разваливается, - задается вопросом Елена Водянова.

ПОДРОБНОСТИ

Почему дом на Колхозной, где обвалился потолок, чиновники не хотят признавать аварийным?

Жильцы уже дважды успешно оспаривали в суде решение межведомственной комиссии о капитальном ремонте, но власти остаются глухи (подробнее).

В Рязанской области расселят 168 аварийных домов

Новую программу опубликовали на сайте облправительства, и Колхозной, 8 там действительно не оказалось (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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Жильцы аварийного дома в Рязани, который рушится на глазах, обратились к губернатору