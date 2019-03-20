В Рязанской области расселят 168 аварийных домов
В Рязанской области завершена разработка новой программы переселения из ветхого жилья. Она рассчитана до 2025 года и включает объекты, признанные аварийными до 1 января 2017-го.
Всего таких домов в списке 168, в них проживают почти 3200 человек. Финансирование предусмотрено в размере 2,09 миллиарда рублей, причем большая часть – средства Фонда содействия реформированию ЖКХ.
В приложениях к проекту постановления, опубликованному на сайте регионального правительства, называются конкретные адреса с указанием сроков, в которые планируется провести расселение. Там же содержатся требования к проектируемым, строящимся и приобретаемым жилым помещениям.
ИСТОЧНИК KP.RU