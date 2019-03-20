2019-03-20T18:02:34+03:00
Общество

В Рязанской области расселят 168 аварийных домов

Проект новой программы опубликован на сайте облправительства
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Рязанской области завершена разработка новой программы переселения из ветхого жилья. Она рассчитана до 2025 года и включает объекты, признанные аварийными до 1 января 2017-го.

Всего таких домов в списке 168, в них проживают почти 3200 человек. Финансирование предусмотрено в размере 2,09 миллиарда рублей, причем большая часть – средства Фонда содействия реформированию ЖКХ.

В приложениях к проекту постановления, опубликованному на сайте регионального правительства, называются конкретные адреса с указанием сроков, в которые планируется провести расселение. Там же содержатся требования к проектируемым, строящимся и приобретаемым жилым помещениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанских пенсионеров зовут на чемпионат по компьютерной грамотности
Новый рязанский спортивный комплекс объявил о наборе детей в группы
На рязанском татами определят лучших полицейских-дзюдоистов России
Озеро Дикая утка в пойме Оки перестали засыпать строительным мусором
МФЦ с улицы Гагарина в Рязани переехал на новое место
На двух паводкоопасных участках Рязанской области работают противоразмывочные поезда
Уровень воды в рязанских реках стал незначительно расти
На сцене рязанского МКЦ выступит Виктор Королев
В одном из районов Рязанской области возобновили рейсы по четырем маршрутам
В Рязани временно закроют переходы через ж/д пути
Два жилых дома в центре Рязани, попавших под снос, сохранят
На Рязань снова идет снег
Старейшему сотруднику Рязанской почты исполнилось 80 лет
В Рязани закрылась пекарня в центре города
В Рязанской области на месяц запретили движение большегрузов
Суд присяжных вынес обвинительный вердикт двум рязанцам
Один из рязанских райцентров в понедельник останется без воды
Под новую школу в Рязани выделят почти 350 соток земли
За ненадлежащее содержание фасадов в Рязани оштрафовали 97 человек
Стали известны обладатели Кубка Рязани по мини-футболу
В Рязани хотят ликвидировать два места концентрации ДТП
Рязанцев приглашают на концерт Максима Галкина
В Рязани откроют новый медицинский центр
Из-за выезда на встречку на рязанской дороге снова произошло смертельное ДТП (фото)