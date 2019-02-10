2019-02-10T12:23:30+03:00
Общество

У многострадального дома в Рязани теперь отвалился и балкон

Здание разваливается по частям, реакции властей – ноль
Мария БЛИНОВА
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Фото: Кадр сюжета телеканала «ТКР».Фото: Кадр сюжета телеканала «ТКР».
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Двухэтажный дом на улице Колхозной Рязани продолжает разваливаться – теперь здесь рухнул один из балконов. На месте побывала съемочная группа телеканала «ТКР».

Напомним, впервые обрушение в доме 1965 года постройки произошло в мае 2017 года. Тогда здесь рухнуло перекрытие между первым и вторым этажом. Потолок, он же пол, обвалился посреди дня прямо на общественной кухне. По счастливой случайности тогда никто не пострадал: на кухне в этот момент была одна женщина, которая, услышав подозрительный шум, вышла из помещения за секунду до обрушения.

Задолго до того ЧП жильцы пытались, в том числе через суд, добиться того, чтобы дом признали аварийным. Но тщетно. После обрушения 2017-го, здание все-таки занесли в список аварийных. Но толку?

В 2017 году за полтора месяца до обрушения потолка жильцы оставляли заявку в «ЖЭУ №1» Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В 2017 году за полтора месяца до обрушения потолка жильцы оставляли заявку в «ЖЭУ №1»Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

– Дом признан аварийным и подлежащим сносу, на основании чего он будет предложен для включения в адресную программу Рязанской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. По условиям Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства РФ финансирование следующей программы будет только в отношении домов, признанных аварийными в период с 1.01.2012 до 1.01.2017. Таким образом, в программу переселения на 2019-2025 годы дом не попадает, – сообщили в горадминистрации.

Теперь вот рухнул балкон. В управляющей компании «ЖЭУ-1», обслуживающей дом, съемочной группе пояснили, что ремонт балконов относится к фасадным работам, то есть к капитальному ремонту. А за него УК не отвечает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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