2019-03-22T16:00:23+03:00
Недвижимость

Предсказуемое ЧП: от аварийного дома начали отваливаться куски – на очереди крыша и стены

Здание уже устало намекать, что дальше стоять оно не может просто физически
Екатерина СМБАТЯН
Поделиться:
Изнутри дома выход на балкон заколотили давно: то, что он может рухнуть, жильцам и УК было уже очевидно. Фото Елены Водяновой.Изнутри дома выход на балкон заколотили давно: то, что он может рухнуть, жильцам и УК было уже очевидно. Фото Елены Водяновой.
Изменить размер текста:

Дом на улице Колхозной, 8 – один из многих других ветхих построек облцентра. СМИ о них пишут регулярно, но, как правило – по разу: давать серию статей про каждый такой дом никакой газеты не хватит. Однако это двухэтажное здание так и рвется в информполе – теперь здесь отвалился балкон.

ТАК И НЕ ДОЖИВ ДО ВЕСНЫ

Рухнул он в феврале. К счастью, из двух балконов расстаться с бременем жизни решил тот, что находится с непешеходной стороны: жильцы здесь ходят только летом, развешивая белье. Зимой же все огорожено, так что никто не пострадал.

Это уже второй намек 65-летнего дома: в мае 2017 года рухнуло перекрытие между вторым этажом и чердаком – потолок обвалился на общей кухне днем. Тогда в помещении была лишь одна женщина: услышав странные звуки, она вышла из кухни за секунду до обрушения.

Вот так кухня выглядела после обрушения потолка. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Вот так кухня выглядела после обрушения потолка.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Такие подпорки теперь стоят во всех четырех общих кухнях дома. Фото: Екатерина СМБАТЯН

Такие подпорки теперь стоят во всех четырех общих кухнях дома.Фото: Екатерина СМБАТЯН

Шуму во всех смыслах тогда было много. Фото и видео с места катастрофы домового масштаба облетели весь регион, и после такой картины рядовые рязанцы были уверены – теперь обитателей этой рухляди точно расселят. Нет, воз и ныне там.

Теперь немного истории, чтобы было понятно, почему слово «рухлядь» здесь отнюдь не уничижительное – это просто определение. Шлакоблочное строение возвели с серьезными конструктивными недоработками. В их числе то, что потолок второго этажа наполнен шлаком. А самое страшное для этого материала – влага: при намокании шлак превращается в труху, в песок.

Крыша же металлическая, со временем у нее проржавели и листы, и замки, которые их держат, вот кровля и поползла… Результат: крыша дырявая, вода льет. Куда? Прямиком на тот самый влагобоязливый шлак. А от потолка второго этажа вода, разумеется, идет дальше, по стенам, наполненным ровно таким же материалом, по пути превращая в песок и его. И все это – годами.

Сквозь эту дыру при входе в подъезд реально видно небо. Фото: Екатерина СМБАТЯН

Сквозь эту дыру при входе в подъезд реально видно небо.Фото: Екатерина СМБАТЯН

Стены намокают, а значит разрушаются, почти непрерывно. Фото: Екатерина СМБАТЯН

Стены намокают, а значит разрушаются, почти непрерывно.Фото: Екатерина СМБАТЯН

– Латать крышу с чердака нереально. Если я пошлю туда рабочих, они провалятся вместе с перекрытием. Единственное, что можно сделать, это натягивать пленку изнутри, – говорит директор УК «ЖЭУ №1» Сергей Красильников. – Сгнило все, весь дом, ситуация аховая!

Сергей Юрьевич не примеряет маску, играя роль борца за жильцов, хотя впору подумать и так. Он действительно боится за людей, но еще больше – за себя. Если рухнет дом, и погибнут или серьезно пострадают люди, кто окажется виноват? Долго стрелочника искать не будут: под рукой руководитель управляющей компании – она же отвечает за дом.

Запустенье и грязь тут повсюду, но далеко не всегда жильцам по силам ее убрать - этот светильник, к примеру, расположен на очень большой высоте. Фото: Екатерина СМБАТЯН

Запустенье и грязь тут повсюду, но далеко не всегда жильцам по силам ее убрать - этот светильник, к примеру, расположен на очень большой высоте.Фото: Екатерина СМБАТЯН

ОПАСНЫЙ ВА-БАНК

Первый и главный вопрос в такой ситуации: а как же капремонт крыши? С ним заминка простая – жильцы сами от него отбились. Они-то знают, что дом гнилой с головы до пят, и новой крыше просто не на чем держаться. Но даже если ее как-то поменять, то к числу аварийных, а значит, требующих расселения, здание не припишут уже никогда.

Трещины на стенах - явление в этом доме привычное. Фото: Екатерина СМБАТЯН

Трещины на стенах - явление в этом доме привычное.Фото: Екатерина СМБАТЯН

Городские власти настаивали на капремонте, но жильцы дважды через суд добились отмены решения спецкомиссии о проведении капремонта. Последний такой суд, кстати, был в апреле 2017-го. Спустя месяц потолок и рухнул.

После этого жительнице дома Елене Водяновой удалось пробиться к главе региона Николаю Любимову, и уже в августе 2017-го дом был в официальном списке аварийных. И тут… сюрприз.

– Есть федеральная программа расселения, но в нее вошли только те дома, что признаны аварийными до начала 2017 года. Их жильцов должны расселить до 2025-го, а уже после и сформируют новые списки, в которые мы должны попасть, – выяснила Елена Николаевна.

А совсем недавно на прямой вопрос, заданный в стенах регионального правительства, этой же жительнице ответили: «Федеральная программа утверждена, денег нет, идите в суд. Если выиграете, средства сможем взять из резервного фонда».

Тот же фонд, помнится, используют и в случае ЧП. Теперь вопрос в том, сколькими жизнями будет оплачен вход в эту кубышку.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Горадминистрация предложила жильцам переехать в маневренный фонд. Они – ни в какую. Во-первых, в муниципальной гостинице, по словам людей, условия не многим лучше их нынешних. Во-вторых, они боятся, что если поселятся там, то уже навсегда.

Внутреннее благоустройство тут тоже не блещет. Фото: Екатерина СМБАТЯН

Внутреннее благоустройство тут тоже не блещет.Фото: Екатерина СМБАТЯН

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В Рязани жильцов трех домов почти месяц продержали без отопления из-за изношенной и увязшей в долгах котельной
«Бомбы замедленного действия» в системе автономного теплоснабжения срабатывают почти каждый год. Почему такие события повторяются, а городские власти вовремя не принимают меры для решения этих проблем?
Рост задолженности РМПТС перед Ново-Рязанской ТЭЦ может привести к срыву начала отопительного сезона
Ново-Рязанская ТЭЦ распространила информацию о работе по подготовке к отопительному сезону 2018-2019 годов и нарастании долгов РМПТС за отпущенную городу тепловую энергию
Новости 24
В рязанских школах нашли запрещенные продукты
На Рязанскую область идет мокрый снег с порывистым ветром
Рязанец при помощи проволоки украл золото из витрины ломбарда
Сборная рязанских дзюдоистов победила на чемпионате МВД России
Рязанский малыш, на которого упала глыба льда, выписан из больницы
Рязанских баптистов оштрафовали за агитацию в общественных местах
На криминальные деньги экс-директор «Рязанской автоколонны №1310» устроил корпоратив
В Рязанской области определять необходимость капремонта дома будет комиссия
Рязанец отсудил у «Почта Банк» больше 100 тысяч рублей
В региональном филиале Россельхозбанка активно развиваются зарплатные проекты
Директором ХК «Рязань» назначен Виталий Злобин
В Рязани на неделю закроют три железнодорожных пешеходных перехода
Оставив малознакомую девушку на ночь, рязанец лишился планшета и денег
На рынке «Первомайский» в Рязани обнаружили санкционный сыр
Весной изменится расписание и количество рязанских электричек
На рязанском предприятии нашли молочку из будущего
На рязанской дороге в загоревшемся ВАЗе погиб молодой водитель
Следователи интересуются мнением рязанцев о качестве медпомощи
«Рязаньгоргаз» взял под особый контроль объекты в предполагаемой зоне подтопления
В Рязанской области закрыли наплавной мост через Оку
На рязанском заводе насмерть зажало рабочего (фото)
Для рязанских детей проведут акцию «Доктор цирк»