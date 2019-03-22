Предсказуемое ЧП: от аварийного дома начали отваливаться куски – на очереди крыша и стены

Дом на улице Колхозной, 8 – один из многих других ветхих построек облцентра. СМИ о них пишут регулярно, но, как правило – по разу: давать серию статей про каждый такой дом никакой газеты не хватит. Однако это двухэтажное здание так и рвется в информполе – теперь здесь отвалился балкон.

ТАК И НЕ ДОЖИВ ДО ВЕСНЫ

Рухнул он в феврале. К счастью, из двух балконов расстаться с бременем жизни решил тот, что находится с непешеходной стороны: жильцы здесь ходят только летом, развешивая белье. Зимой же все огорожено, так что никто не пострадал.

Это уже второй намек 65-летнего дома: в мае 2017 года рухнуло перекрытие между вторым этажом и чердаком – потолок обвалился на общей кухне днем. Тогда в помещении была лишь одна женщина: услышав странные звуки, она вышла из кухни за секунду до обрушения.

Вот так кухня выглядела после обрушения потолка.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Такие подпорки теперь стоят во всех четырех общих кухнях дома.Фото: Екатерина СМБАТЯН

Шуму во всех смыслах тогда было много. Фото и видео с места катастрофы домового масштаба облетели весь регион, и после такой картины рядовые рязанцы были уверены – теперь обитателей этой рухляди точно расселят. Нет, воз и ныне там.

Теперь немного истории, чтобы было понятно, почему слово «рухлядь» здесь отнюдь не уничижительное – это просто определение. Шлакоблочное строение возвели с серьезными конструктивными недоработками. В их числе то, что потолок второго этажа наполнен шлаком. А самое страшное для этого материала – влага: при намокании шлак превращается в труху, в песок.

Крыша же металлическая, со временем у нее проржавели и листы, и замки, которые их держат, вот кровля и поползла… Результат: крыша дырявая, вода льет. Куда? Прямиком на тот самый влагобоязливый шлак. А от потолка второго этажа вода, разумеется, идет дальше, по стенам, наполненным ровно таким же материалом, по пути превращая в песок и его. И все это – годами.

Сквозь эту дыру при входе в подъезд реально видно небо.Фото: Екатерина СМБАТЯН

Стены намокают, а значит разрушаются, почти непрерывно.Фото: Екатерина СМБАТЯН

– Латать крышу с чердака нереально. Если я пошлю туда рабочих, они провалятся вместе с перекрытием. Единственное, что можно сделать, это натягивать пленку изнутри, – говорит директор УК «ЖЭУ №1» Сергей Красильников. – Сгнило все, весь дом, ситуация аховая!

Сергей Юрьевич не примеряет маску, играя роль борца за жильцов, хотя впору подумать и так. Он действительно боится за людей, но еще больше – за себя. Если рухнет дом, и погибнут или серьезно пострадают люди, кто окажется виноват? Долго стрелочника искать не будут: под рукой руководитель управляющей компании – она же отвечает за дом.

Запустенье и грязь тут повсюду, но далеко не всегда жильцам по силам ее убрать - этот светильник, к примеру, расположен на очень большой высоте.Фото: Екатерина СМБАТЯН

ОПАСНЫЙ ВА-БАНК

Первый и главный вопрос в такой ситуации: а как же капремонт крыши? С ним заминка простая – жильцы сами от него отбились. Они-то знают, что дом гнилой с головы до пят, и новой крыше просто не на чем держаться. Но даже если ее как-то поменять, то к числу аварийных, а значит, требующих расселения, здание не припишут уже никогда.

Трещины на стенах - явление в этом доме привычное.Фото: Екатерина СМБАТЯН

Городские власти настаивали на капремонте, но жильцы дважды через суд добились отмены решения спецкомиссии о проведении капремонта. Последний такой суд, кстати, был в апреле 2017-го. Спустя месяц потолок и рухнул.

После этого жительнице дома Елене Водяновой удалось пробиться к главе региона Николаю Любимову, и уже в августе 2017-го дом был в официальном списке аварийных. И тут… сюрприз.

– Есть федеральная программа расселения, но в нее вошли только те дома, что признаны аварийными до начала 2017 года. Их жильцов должны расселить до 2025-го, а уже после и сформируют новые списки, в которые мы должны попасть, – выяснила Елена Николаевна.

А совсем недавно на прямой вопрос, заданный в стенах регионального правительства, этой же жительнице ответили: «Федеральная программа утверждена, денег нет, идите в суд. Если выиграете, средства сможем взять из резервного фонда».

Тот же фонд, помнится, используют и в случае ЧП. Теперь вопрос в том, сколькими жизнями будет оплачен вход в эту кубышку.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Горадминистрация предложила жильцам переехать в маневренный фонд. Они – ни в какую. Во-первых, в муниципальной гостинице, по словам людей, условия не многим лучше их нынешних. Во-вторых, они боятся, что если поселятся там, то уже навсегда.