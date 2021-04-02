Отремонтированный по нацпроекту бульвар начал разваливаться

Первый этап реконструкции завершился в минувшем декабре.

В конце 2020 года завершился первый этап реконструкции рязанского Народного бульвара, проведенной в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Текущие национальные проекты появились в результате подписания Президентом РФ Владимиром Путиным так называемого «майского указа» 2018 года. Главная идея этого документа заключается в достижении девяти национальных целей развития страны. В списке: обеспечение устойчивого роста численности населения, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, а также перехода к темпам экономического роста выше мировых...

Обходы вокруг люков сделаны кое-как.

Немаловажным для достижения поставленных целей стала трансформация наших городов и населенных пунктов в места, в которых людям будет комфортно, а главное, приятно жить.

К сожалению, именно в Рязани к реализации программы «Формирование комфортной городской среды» у президента и кураторов нацпроектов может возникнуть много вопросов.

«КП»-Рязань» уже писала о завершении первого этапа благоустройства парка «Комсомольский» в Московском районе, проведенного ООО «С-Инвест». Что примечательно, директором этой организации является депутат Рязанской областной Думы Александр Ачалов.

Тогда мы, как и другие рязанцы, были немало удивлены результату такого «благоустройства». Куски торчащей арматуры, не демонтированные старые фонарные столбы (как выяснилось, работы не предусмотрены проектом), строительный мусор, грязь и хаотично расставленные лавочки заставили многих усомниться, что бюджетные деньги израсходованы эффективно.

Часть плитки уже валяется на земле.

После схода снега нам удалось внимательно изучить, что произошло за зиму с тротуарной плиткой, уложенной на Народном бульваре несколько месяцев назад. Корреспондент рязанского выпуска «Комсомолки» прошелся по уже отремонтированной части улицы и подробно зафиксировал весь обнаруженный брак. Оценить с профессиональной точки зрения проделанную в рамках нацпроекта работу редакция попросила заместителя начальника службы капитального строительства и строительного контроля одной из ведущих рязанских СК Григория Ярова.

А где-то ее нет вообще.

- Даже невооруженным взглядом виден допущенный брак при выполнении укладки тротуарной плитки. Из-за того что работы проводились в мороз, был нарушен температурный режим, допустимый для подобного вида работ. Но даже и в этом случае работу можно было выполнить качественно, а перед нами явная халтура, и, конечно, такую работу ни в коем случае принимать нельзя. Огромные зазоры, которые мы видим между плиткой и бордюром, могут говорить лишь о том, что плитку не доложили, а между самими стыками не видно затирки швов. Также, обратите внимание, как выполнены обходы вокруг люков коммуникаций, видно, что особенно над вопросом никто не заморачивался. Создается впечатление, что у людей, выполнявших работы, просто нет необходимой квалификации, - поделился впечатлениями от увиденного специалист.

Такую работу принимать нельзя.

Из сложившейся ситуации, по мнению Григория Ярова, есть только лишь один выход – проводить полный демонтаж уложенного покрытия и переделывать все заново, но уже с соблюдением технологических норм.

Будем надеяться, что на этот раз заказчик работ, которым является управление благоустройства администрации Рязани, ни при каких условиях такое благоустройство не примет и заставит подрядную организацию все переделать.

Между самими стыками не видно затирки швов.

КСТАТИ

Согласно информации, размещенной на портале госзакупок, подрядчиком контракта на сумму 43 миллиона 762 тысячи рублей является образованное в 2008 году ООО «Стройкапиталлгрупп» с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Причем, по официальной информации, это был вообще единственный участник, допущенный к торгам.

Где-то работу просто бросили не доделав.

Зазоры могут говорить о том, что плитку не доложили,

Создается впечатление, что у людей, выполнявших работы, просто нет необходимой квалификации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!