«Номеров нет, уходите!» Маньяка Виктора Мохова прогнали из гостиницы в родном Скопине

От маньяка журналисты не отстают ни на шаг.

В ночь на 5 марта «скопинский маньяк» Виктор Мохов все-таки вернулся в родной Скопин, но в дом заселяться не стал – нет ни света, ни тепла, ни газа. Решил, видимо, первое время перекантоваться в местной гостинице, но не тут-то было. Администратор гостиницы «Вёрда» на ресепшне наотрез отказалась оформлять Мохову бронь и буквально вытолкнула маньяка за дверь, а вместе с ним с десяток журналистов федеральных каналов.

— Виктор Мохов, мы вас селить не будем. Уходите! — крикнула вслед женщина.

Маньяку ничего не оставалось, как обратиться за помощью в полицию. Они приехали, забрали его и отвезли в отдел. Там, скорее всего, он ночь и провел.

— Да, он был у нас, — сообщила нашему корреспонденту одна из сотрудниц гостиницы. — Приехал около четырех утра, а за ним просто тьма журналистов, все с камерами, микрофонами. Но у нас часть номеров на ремонте, а остальные заняты. Пришлось отказать в заселении.

— А если был бы свободным один номер, заселили бы?

— Конечно, мы не имеем право не заселять. Когда за ним приехала полиция, мы так и сказали, номеров нет.

Ресепешн гостиницы "Вёрда". Фото: Константин МОГИЛИН

Сейчас, по всей видимости, Мохов, после съемок на ток-шоу в Москве, отдыхает в отделении полиции. Журналисты дежурят возле здания местного РОВД. А возле дома маньяка никого нет, тишина. Похоже, никто не верит, что в ближайшее время он туда вернется.

Ничего не знает о прибытии на родину и глава Скопинского района Александр Боков:

— Какое дело главе администрации до маньяка. Честное слово, в 131-м законе в компетенции полномочий местных органов власти никакие «маньяки» не прописаны. И что это за история такая, честное слово, я не понимаю. И почему глава района должен знать какого-то маньяка, который где-то по пенитенциарной системе проходит?

Виктора Мохова освободили 3 марта из саратовской колонии. Его до рассвета вывезли из ИК-4 прямиком на вокзал, где посадили в поезд до Москвы. Там «скопинский маньяк» успел поучаствовать в нескольких шоу и заработать первые миллионы.

В ночь на 5 марта Мохов прибыл в Скопин и встал на учет. Ближайшие шесть лет он будет покидать Скопинский район только с разрешения полиции.

Напомним, в 2000 году Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в бункере около четырех лет. В неволе одна из девушек родила от маньяка двух детей.

В какой-то момент девушкам удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года их освободили.

В ноябре прошлого года Виктор Мохов дал эксклюзивное интервью «Комсомольской правде», в котором сообщил, что «любил этих лапочек» и не мог их убить (читать подробнее).

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