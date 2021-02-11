Рязань не Крайний Север: в областном центре прошел одиночный пикет за снижение взносов по капремонту

11 февраля журналист «Комсомольской правды» Павел Аверин встал в одиночный пикет у здания правительства Рязанской области.В руках наш коллега держал плакат, на котором было написано: «Рязань – не Крайний Север! Требую снизить грабительский взнос в Фонд капремонта жилых домов!»Свою акцию Павел объяснил тем, что, написав цикл статей по данной тематике, он узнал о множестве вопиющих нарушений в работе фонда. Но, похоже, что ни региональное правительство, ни прокуратура, как и другие контролирующие органы, обращать внимание на эту проблему не хотят.- Я простоял у правительства около часа, потому что считаю размер взноса на капремонт грабительским. Ведь он входит в ТОП-5 самых дорогих в России и приравнен к «нефтяным» районам Крайнего Севера. А в соседних с рязанским регионом областях его размер в полтора-два раза ниже. Если он таков, то и качество проведения капремонта должно быть соответствующим. К нам в издание неоднократно обращались жители Рязани с жалобами на некачественное проведение капремонта - мы с коллегами регулярно поднимаем на страницах издания эту тему. Ситуация с заменой лифтов, которыми занимаются люди, с трудом говорящие по-русски, просто возмутительна. А ведь это сопряжено с безопасностью рязанцев. Региональные чиновники и надзорные органы никаким образом не реагируют на сложившуюся ситуацию. Мало верю в это, но, может быть, одиночный пикет сдвинет ситуацию с мертвой точки, - рассказал Павел Аверин.Тем временем, пока проходил пикет, к месту событий подъехали полицейские. Люди в погонах переписали паспортные данные и опросили нашего сотрудника. Ему же они сообщили, что прибыли из-за поступившего вызова. Выполнив формальные процедуры, полицейские уехали, после чего пикет продолжился.ЧИТАТЬ ТАКЖЕОперация «Ы»: или как в Рязани меняют лифтЫРедакция разбиралась, кто именно в нашем городе занимается заменой лифтовых кабин и почему этот процесс так затянулся (подробнее).Трубы, уходящие в «преисподнюю», и дырявая крышаВ таком виде РСУ №1 передало жителям с улицы Гагарина их отремонтированный дом (подробнее).После капремонта крыши рязанцы вынуждены ставить на чердаке ведраЗаказчик принял работы, а жильцы теперь пытаются добиться возмещения ущерба от протечек (подробнее).Капремонт крыши по-рязански: упавший с нее кирпич едва не прибил ребенкаДеньги за капитальный ремонт дома 65 на улице Гагарина давно уплачены, а подрядчик явно не торопится устранять недоделки (подробнее).Как в Рязанской области выбирают подрядчиков для капремонта домовКорреспондент «Комсомолки» встретился с и.о. гендиректора областного Фонда капремонта и задал ей насущные вопросы, интересующие рязанцев (подробнее).