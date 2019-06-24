Капремонт крыши по-рязански: упавший с нее кирпич едва не прибил ребенка

В «толстушке» от 30 января была опубликована статья «Трубы, уходящие в «преисподнюю», и дырявая крыша» о проблемном доме 65 по улице Гагарина. На тот момент ситуация сложилась патовая: «отремонтированная» крыша текла, ливневка не работала, а в квартире у жильцов Ивлевых пластиковые трубы были приварены к металлическим и уходили буквально в никуда – схемы водопровода не было. Через 4 месяца мы более пристально взглянули на то, что сегодня происходит в доме по соседству с памятником Полетаеву. В том числе и с финансово-юридической стороны.

…но деньги – вперед!

В прошлом году некогда величественный дом попал в план капитального ремонта крыши (не путать с кровлей, крыша – это инженерное сооружение), и труб горячего и холодного водоснабжения. Оказалось, «попал» по полной! Подрядчик – МП «РСУ №1» в лице директора Николая Кленушкина - деньги за выполнение работ по капремонту крыши в сумме 2,6 миллиона рублей получил, и полтора миллиона рублей за замену труб также оказались в кассе чуть ли не единственного на тот момент подрядчика областного Фонда капитального ремонта. Однако жители 65 дома, костяк которых - это профессорско-преподавательский состав «радика» утверждают, что работы до сих пор не выполнены. Противостояние между жителями дома №65 по улице Гагарина и областным Фондом капремонта с каждым днем только усиливается.

На теплоизоляции ремонтники явно сэкономили.Фото: Павел АВЕРИН

«Трудно сказать, что вообще сделано правильно»

Очередным толчком вспышки негатива послужил случай, который произошел 17 июня. Камень с инженерного сооружения, на котором по бумагам накануне произвели капитальный ремонт, рухнул рядом с детьми, игравшими около дома в «классики».

- Крыша течет, примыкания вентиляционных шахт негерметичны, пароизоляция имеет механические повреждения, края профильных листов между собой не прокручены. Если смотреть с чердака, крыша вся просвечивается. Уже залило потолок и стены в трех квартирах пятого этажа, - старшая многоквартирного дома Ольга Семина готова перечислять недостатки еще и еще.

Пароизоляция по методу РСУ №1 - на скотче.Фото: Павел АВЕРИН

По иронии судьбы на пятом, верхнем, этаже, проживает с семьей Эмиль Березкин – прораб в строительной организации, занимающейся и кровельными работами.

- Когда заехали, была старая кровля, но она не текла, а после того как ее поменяли, первый же снег дал о себе знать, - горько иронизирует Эмиль. – Зимой потекло в двух местах, по несущим стенам. Моя точка зрения как профессионала такова: сейчас необходима полная замена кровельного полотна, которое они якобы сделали. Пароизоляции как таковой нет, а металлический ковер механически не прикреплен – в сильную ветреную погоду его просто оторвет. Обрешетку не поменяли, ливневка сделана «криво». Трудно сказать, что вообще сделано правильно. Поэтому какими-то полумерами, которыми Фонд капремонта хочет ограничиться, не обойтись.

Директор по организации капитального ремонта ФКР Виктория Сорокина так же, как и все мы, осмотрела крышу. Ее резюме, мягко говоря, повергло жителей дома в жуткое смятение:

- Ремонт крыши выполнен качественно. По поводу того, что просвечивается конек: у нас волна листа достаточно большая – тридцать пятая – и просветы никаким образом на эксплуатацию не влияют – дефектом это не является.

Дойдет ли дело до суда?

Жители выработали свое предложение Фонду капитального ремонта. По их мнению, подрядчик должен снять металлическую часть кровли, заменить пароизоляцию так, чтобы не было никаких просветов, примыкания сделать герметичными, а для этого надо выровнять вентиляционные шахты – тогда они согласны дать определенную отсрочку. Будет отсрочка и в том случае, если подрядчик заменит входную трубу в дом, и поменяет трубы в 56 и 57 квартире. У Ивлевых трубы, уходящие в «преисподнюю», заменили, но бетонную стяжку так и не удосужились сделать.

Трубы у Ивлевых появились, но где же бетонная стяжка?Фото: Павел АВЕРИН

- Ржавая труба холодной воды 60-летней давности, которая выходит в общую систему водоснабжения, не заменена. Ее присоединили к пластиковой трубе и не знают, как можно это исправить, - заявляет Ольга Семина.

Звучит как-то по-детски: Фонд капремонта не может согласовать с «Водоканалом» общее отключение дома для замены трубы. Для этого нужно вмешательство неких могущественных сил?! Или действует извечное русское «так сойдет»?

- Пусть подрядчики пишут гарантийное письмо с указанием перечня работ, которые они проведут, и укажут в нем конкретные сроки, отсрочку мы дадим, - Ольга Семина даже на это согласна.

Но один из экспертов, которого жильцы специально пригласили, выразил свое мнение предельно конкретно:

- Нет добровольного желания исправить ситуацию. Надо доводить до суда! В любом случае нужна строительная экспертиза для того, чтобы доказать в суде, что есть ряд грубых нарушений во время проведения капитального ремонта. Недоделки устраняются набегами: комиссия собирается – начинают что-то аврально делать.

Во время работы комиссии мы обратили внимание на один немаловажный, по нашему мнению, факт. В тот момент, когда представитель Фонда капремонта Виктория Сорокина активно взаимодействовала с жильцами, пытаясь «вырулить» ситуацию, директор МП «РСУ №1» Николай Кленушкин выступал в роли стороннего наблюдателя. А ведь Сорокина фактически выполняла его функции, в данном случае – «переговорщика». Ни тени сомнения или смущения не было на лице подрядчика. Чувствует свою «непотопляемость»?

По словам старшей МКД Ольги Семиной, за год у нее набралось уже три тома переписки с разного уровня начальниками контролирующих и надзорных органов, представителями региональной и законодательной власти. Не дождавшись реальных действий властей местных, жители провели собрание и приняли на нем текст обращения к президенту России.

Сказано

Из письма В.В. Путину от жителей д.65 по ул. Гагарина:

«В газете «Комсомольская правда» опубликована статья о капремонте в нашем доме «Трубы, уходящие в «преисподнюю» и дырявая крыша». На обращение за помощью в администрацию Президента от 25.03.2019г мы получили ответ, что решение данного вопроса в компетенции губернатора Рязанской области.

Уважаемый Президент! Помогите, пожалуйста, нашему правительству Рязанской области услышать крик о помощи обманутых Заказчиком жильцов дома № 65 по улице Гагарина города Рязани и оказать нам содействие в том, чтобы Заказчик полностью переделал нам крышу с привлечением квалифицированных специалистов и доделал замену трубы ГВС и ХВС».

19.06.2019г