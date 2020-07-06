Как в Рязанской области выбирают надежных подрядчиков для капремонта домов

Введенная в 2014 году новая форма проведения капитального ремонта многоквартирных домов еще достаточно «сырая», чтобы однозначно ее критиковать. Но, с другой стороны, отсыревшие потолки и стены в домах тех жителей Рязани, где в настоящее время и проходит капремонт, достаточно весомый аргумент для критики.

Обои стали похожи после потопа на использованные горчичники. Дягилево.Фото: Павел АВЕРИН

Как на эту дилемму смотрят те, кто в силу своего функционала просто обязаны делать так, чтобы наши земляки стали жить в более комфортных условиях? Чтобы ответить на этот вопрос, мы встретились с и.о. гендиректора областного Фонда капремонта Викторией Сорокиной.

«ПОКА НЕТ КАПРЕМОНТА, МОЖНО СДЕЛАТЬ ХОРОШИЙ ТЕКУЩИЙ»

- В редакцию обратились жители дома 12/1 по улице Тимуровцев. Никак не дождутся капремонта фасада. По плану должен был пройти в 2019 году, на дворе уже двадцатый, а капремонта так и нет. К тому же потекла кровля практически во всем доме. Можно ли изменить вид ремонта?

- Перепрофилировать кровлю на фасад мы не можем – по крайней мере, в Жилищном кодексе этого нет. В любом случае этим занимается министерство топливно-энергетического комплекса. Если это из ряда вон выходящий случай, то рассматривается в индивидуальном порядке. Мы работаем уже по готовой программе.

Ждут-не дождутся капремонта на улице Тимуровцев.Фото: Павел АВЕРИН

При этом Виктория Сорокина предложила вспомнить, что дома обслуживают управляющие компании:

- Я живу в доме, который требует капитального ремонта. И в случае протечки в местах общего пользования я звоню в УК и делаю заявку на ее устранение. Пока нет капремонта, стоит выполнять текущий ремонт – почему-то управляющие компании про это забывают. Они считают, что, если дом поставлен в план капремонта, его лет 5-10 можно не ремонтировать. Но деньги-то за содержание жилья они собирают. Почему бы собственникам не обратиться в УК? Пока нет капремонта, можно сделать хороший текущий. Если мы говорим про мягкую кровлю, то УК в состоянии выполнить текущий ремонт. Ведь это решение локальных проблем, в то время как капремонт предусматривает демонтаж старого покрытия со всей кровли, если необходимо – выполнение утепления, и укладка новой рулонной кровли. Капремонт кровли на этом доме запланирован на 29-31 годы.

- Вернемся к фасаду на этом доме…

- Мы разработали в 2019 году согласно краткосрочному плану проект на этот дом. В нем значится площадь фактическая – она больше, чем указанная в сведениях, которые предоставляли органы местного самоуправления. Нам не хватает предельной стоимости, поэтому в администрацию Рязани мы направили письмо об утверждении новой предельной стоимости. Если это произойдет, капремонт фасада будет проведен в 2021 году.

«ХОРОШО, ЧТО ЕСТЬ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ АКТИВНО БОЛЕЮТ ЗА СВОЙ ДОМ»

- В доме 17 по Татарской улице живет неравнодушный человек Виктор Федорович Абрамов. И он обратил наше и ваше внимание на то, что счетчики учета при капремонте горячего водоснабжения были установлены неверно – меньшего диаметра, чем нужно. Недостаток устранен?

- Были нестыковки в проекте. При этом на счетчике всегда идет заужение диаметра – это регламентировано. Конкретно на этом доме было допущено разночтение документов и, соответственно, ошибка. Инцидент исчерпан, подрядчик признал свою ошибку, сейчас там стоит счетчик диаметром пятьдесят. Об этом уведомлены все органы, которые волновались по этому вопросу. А по поводу собственника я хочу сказать: хорошо, что есть такие люди, которые так активно за свой дом болеют.

- Собственники жилья в некоторых случаях считают, что их роль в приемке выполненных работ по капремонту явно занижена. Работы приняты организациями стройконтроля, которые фактически ответственность за качество приемки не несут, а жители остаются с массой недоделок, которые никто устранять не хочет…

- Прежде чем выполнить работы по капремонту, за полгода до этого мы направляем собственникам предложение. У них есть три месяца на создание протокола общего собрания, на котором выбираются ответственные за прием работ. Именно они затем подписывают акты выполненных работ. Либо собственники это доверяют сделать своей УК.

Виктория Сорокина рассказала о том, что есть «пассивные» собственники, и их немало, которые не посчитали нужным провести подобное собрание. Тогда за них приняла решение администрация Рязани – так положено по закону.

- Масса нареканий звучит в адрес подрядчиков Фонда капремонта. Как стать одним из них, по какому критерию они выбираются и отсеиваются?

- Для этого необходимо попасть в реестр добросовестных подрядчиков. Конкурс один раз в квартал проводит региональный минстрой, необходимо подать определенный перечень документов. Все условия прописаны на сайте министерства. Комиссия определяет надежность - только лишь надежный подрядчик может выходить на торги. Что касается строительно-монтажных работ, то у нас 11 подрядчиков.

Потеки вымыли, а страх сгореть заживо остался. Валентина Тарасова.Фото: Павел АВЕРИН

Не буду скрывать, что мы проверим все сказанное и.о. гендиректором областного Фонда капремонта Викторией Сорокиной на отдельно взятом объекте, полный список которых можно узнать здесь. Также мы внимательно отследим действия одного из подрядчиков. Но при этом не будем подменять собственников жилья, которые в вопросе капремонта априори должны быть активными.

Поведала нам Виктория Геннадьевна и о проблемах Фонда капремонта, и, поверьте, они непростые, начиная от нестыковок в регламентирующих документах и заканчивая заменой рязанских лифтов в текущем году. Подмосковный завод в Щербинке, их производящий, и победивший в этом году в торгах, в настоящий момент, что называется «ни мычит, ни телится». А в этом вопросе будут жестко спрашивать именно с Сорокиной и ее сотрудников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/788999" frameborder="0"></iframe> Интервью и. о. гендиректора рязанского Фонда капремонта Виктории Сорокиной.Павел АВЕРИН

ОФИЦИАЛЬНО

Контролирующие органы Фонда капремонта

• Попечительский совет – (4912) 46-51-92

• Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства – (4912) 25-47-51.

• Контрольно-счетная палата Рязанской области – (4912) 40-50-00.

• Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Рязанской области – (4912) 25-61-88.

• Государственная жилищная инспекция Рязанской области– (4912) 21-78-40.

• Прокуратура Рязанской области – (4912) 25-20-85.