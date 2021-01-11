В Рязанской области заключенный «заработал» 30 млн рублей, не выходя из исправительной колонии. Однако это не история успеха, ведь богатство он добыл преступным способом – с помощью телефонного мошенничества.«Злоумышленник звонил держателям карт и обманом заставлял их переводить деньги с банковских карт на его счет», - рассказали в рязанском отделении Банка России.Звонившего с даром убеждения вычислили и обнаружили в колонии… строгого режима. Размер причиненного им ущерба столь велик, что Генпрокуратура РФ выделила этот случай среди других последствий незаконного использования сотовых в учреждениях ФСИН.Меж тем телефоны в российских колониях ежегодно изымают десятками тысяч, большинство – еще при попытке доставки. Например, в Рязанской области есть случаи перехвата крупных партий контрабанды, перевозимой в воздушных фильтрах КАМАЗА и обшивке трактора МТЗ. Здесь же в декабре 2020 года осудили бывшего сотрудника отдела безопасности ИК-3 (тоже строгого режима), который получал взятки за пронос мобильников.Что касается мошенника-миллионера, денежки ему придется вернуть. В УФСИН по Рязанской области «Комсомолке» сообщили, что сейчас его перевели в СИЗО как обвиняемого по уголовному делу о мошенничестве. Кстати, свой текущий срок мужчина отбывает за разбой, и теперь, похоже, за колючей проволокой ему придется отсидеть на несколько лет дольше. По статье 159 УК РФ предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.ЧИТАТЬ ТАКЖЕПосле хищения 30 млн рязанским заключенным банкиры напомнили, как определить мошенниковСпециалисты уверенны, что поспешные решения, продиктованные эмоциями, равнозначны вручению злоумышленнику ключа от квартиры, где деньги лежат (читать далее).