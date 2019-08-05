«Контрабанду» телефонов пытались доставить в рязанскую колонию на тракторе

СЕГОДНЯ 16:43 2019-08-05T16:43:48+03:00

Устройства и комплектующие обнаружили под обивкой сидений

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В колонию строгого режима в селе Клекотки Скопинского района пытались провезти партию мобильных телефонов. «Контрабанду» обнаружили под обивкой сидений трактора МТЗ-82, въезжавшего на территорию исправительного учреждения.

Как сообщает пресс-служба УФСИН по Рязанской области, изъято 22 сотовых, 13 зарядных устройств к ним, 23 аккумуляторных батареи и 17 сим-карт. Все это, естественно, предназначалось осужденным.

Начата проверка, по результатам которой виновных привлекут к ответственности.

Фото: 62.fsin.su

ИСТОЧНИК KP.RU