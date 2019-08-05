«Контрабанду» телефонов пытались доставить в рязанскую колонию на тракторе
Устройства и комплектующие обнаружили под обивкой сидений
Фото: 62.fsin.su
Изменить размер текста:
В колонию строгого режима в селе Клекотки Скопинского района пытались провезти партию мобильных телефонов. «Контрабанду» обнаружили под обивкой сидений трактора МТЗ-82, въезжавшего на территорию исправительного учреждения.
Как сообщает пресс-служба УФСИН по Рязанской области, изъято 22 сотовых, 13 зарядных устройств к ним, 23 аккумуляторных батареи и 17 сим-карт. Все это, естественно, предназначалось осужденным.
Начата проверка, по результатам которой виновных привлекут к ответственности.
Фото: 62.fsin.su
ИСТОЧНИК KP.RU