2019-08-05T16:43:48+03:00
Происшествия

«Контрабанду» телефонов пытались доставить в рязанскую колонию на тракторе

Устройства и комплектующие обнаружили под обивкой сидений
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Фото: 62.fsin.suФото: 62.fsin.su
Изменить размер текста:

В колонию строгого режима в селе Клекотки Скопинского района пытались провезти партию мобильных телефонов. «Контрабанду» обнаружили под обивкой сидений трактора МТЗ-82, въезжавшего на территорию исправительного учреждения.

Как сообщает пресс-служба УФСИН по Рязанской области, изъято 22 сотовых, 13 зарядных устройств к ним, 23 аккумуляторных батареи и 17 сим-карт. Все это, естественно, предназначалось осужденным.

Начата проверка, по результатам которой виновных привлекут к ответственности.

Фото: 62.fsin.su

Фото: 62.fsin.su

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рязани стартовал финал международного «Авиадартса-2019»
Пациента рязанской ОКБ забрали в Москву на вертолете
«Ростелеком» отправит победителей соревнования «Кибервызов: Новый уровень» в сочинский «Сириус»
Команда Приобанка отчиталась о первом дне пребывания на Байкале – клад пока не спрятали
Ушедшая в лес в рязанской глубинке женщина нашлась
Житель Рязанской области Николай Фокин отметил 100-летие
В сквере на улице Станкозаводской скамейки будут в виде диванов
Во вторник в Рязанской области ожидается ветреная погода и небольшой дождь
Два канализационных коллектора Рязани отремонтируют за 122 миллиона
Рязанский фестиваль «Подбелка» завершился потасовкой
На Рязанскую область идут ливни с порывистым ветром
Пьяный рязанец на «Жигулях» сбил сразу два мопеда с подростками