В рязанскую колонию на КамАЗе пытались провести несколько десятков телефонов

СЕГОДНЯ 17:53 2019-10-23T17:55:03+03:00

За неделю оперативники УФСИН пресекли две попытки доставки запрещенных предметов в исправительные учреждения [фото]

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Крупную партию средств мобильной связи изъяли на этой неделе сразу в двух рязанских колониях, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Так на КПП исправительной колонии №2 оперативники досмотрели грузовик КамАЗ и обнаружили в воздушном фильтре, расположенном за кабиной запрещенные предметы.

Фото: УФСИН России по Рязанской области.

В руки сотрудников ФСИН попали:

- 31 сим-карта;

- 33 сотовых телефона;

- четыре USB провода;

- четыре блока от зарядного устройства;

- 12 зарядных устройств для сотовых телефонов.

Фото: УФСИН России по Рязанской области.

В этот же день в помещении для выдачи посылок и бандеролей ИК-6 во время досмотра посылки из Старожилова на имя 34-летнего осужденного оперативники изъяли шесть банок из-под майонеза и две коробки из-под геркулесовой каши. В них находились 20 сотовых телефонов, упакованных в полиэтиленовые свертки.

Фото: УФСИН России по Рязанской области.

По данным фактам в настоящее время проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU