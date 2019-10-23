В рязанскую колонию на КамАЗе пытались провести несколько десятков телефонов
Крупную партию средств мобильной связи изъяли на этой неделе сразу в двух рязанских колониях, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.
Так на КПП исправительной колонии №2 оперативники досмотрели грузовик КамАЗ и обнаружили в воздушном фильтре, расположенном за кабиной запрещенные предметы.
Фото: УФСИН России по Рязанской области.
В руки сотрудников ФСИН попали:
- 31 сим-карта;
- 33 сотовых телефона;
- четыре USB провода;
- четыре блока от зарядного устройства;
- 12 зарядных устройств для сотовых телефонов.
Фото: УФСИН России по Рязанской области.
В этот же день в помещении для выдачи посылок и бандеролей ИК-6 во время досмотра посылки из Старожилова на имя 34-летнего осужденного оперативники изъяли шесть банок из-под майонеза и две коробки из-под геркулесовой каши. В них находились 20 сотовых телефонов, упакованных в полиэтиленовые свертки.
Фото: УФСИН России по Рязанской области.
По данным фактам в настоящее время проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU