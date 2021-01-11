После новости о том, что рязанский заключенный смог с помощью телефона похитить 30 млн рублей, Банк России напомнил об основных признаках, по которым можно распознать мошенников.По словам специалистов, мошенники сами инициируют разговор с помощью неожиданных звонков, СМС-сообщений, электронных писем или ссылок в мессенджере. А свои телефонные номера легко меняют через виртуальную АТС.Во время разговора всегда возникает основная тема – деньги: вложить в якобы выгодный проект, оплатить штраф, перечислить на резервный счет и так далее.Кроме того, мошенник под любым предлогом выпытывает данные банковской карты: номер, CVV-код на обратной стороне, код из СМС и прочее.Ну и последнее, звонящий требует принять решение немедленно, в сию минуту, чтобы не дать время на обдумывание, при этом делает упор на эмоции: пугает, что идет атака на банковские счета или, наоборот, что человек внезапно выиграл большую сумму, или ему назначили компенсацию, поэтому необходимо оплатить налоги и пошлины.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!