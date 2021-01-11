В одной из колоний Рязанской области осужденный, не покидая места заключения, добыл около 30 млн рублей. Сделал он это незаконным способом - с помощью телефонного мошенничества.«С использованием телефона сотовой связи путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами граждан…», - сказал начальник управления по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Генпрокуратуры РФ Владимир Макаров в интервью ТАСС.Напомним, в декабре 2020 года сотрудника отдела безопасности некого исправительного учреждения (также в Рязанской области) осудили за пронос сотовых телефонов. Точнее - за взятку, которую получил мужчина.