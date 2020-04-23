2020-04-23T22:26:41+03:00
Общество

«Он вспомнил школьную программу и день, когда его сбил поезд». Врачи вернули к жизни мальчишку из Михайлова

Несколько месяцев специалисты детской ОКБ имени Дмитриевой в Рязани боролись за спасение 12-летнего ребенка
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«Он вспомнил школьную программу и день, когда его сбил поезд». Врачи вернули к жизни мальчишку из Михайлова. Фото: http://mihailovtv.ru/.«Он вспомнил школьную программу и день, когда его сбил поезд». Врачи вернули к жизни мальчишку из Михайлова. Фото: http://mihailovtv.ru/.
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12-летнего Максима, которого в Михайловском районе сбил поезд, врачи детской ОКБ вернули к жизни. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Рязанской области.

Напомним, трагедия произошла 11 января на железнодорожном направлении Москва — Павелец. Примерно в километре от станции «Михайлов» поезд проехал железнодорожный мост и вынужден был остановиться — под состав попал ребенок.

Оказалось, что поезд сбил мальчишку, когда тот шел встречать маму. В это время он слушал музыку в наушниках и просто не услышал шума приближающегося состава. Как произошла трагедия, никто не видел: ребенка нашли на путях с тяжелыми травмами.

Из Михайлова Максима экстренно доставили в Рязань. Еще в дороге врачи начали проводить противошоковые мероприятия, а в больнице борьба за его жизнь продолжилась.

— Ребенок поступил к нам с многочисленными травмами, самой серьезной из которых была черепно-мозговая, — рассказывает главный врач детской ОКБ Инна Лебедева. — Чтобы бороться с отеком головного мозга, мы имплантировали ему датчик внутричерепного давления. Он позволяет вести непрерывный мониторинг давления и оценивать эффективность проводимой терапии. Помимо черепно-мозговой травмы, у мальчика диагностировали разрывы внутренних органов. Но наши специалисты смогли провести лечение без операции благодаря диагностике высокого уровня, регулярному контролю состояния и тщательно подобранным препаратам.

Мама мальчика приходила к сыну каждый день. Врачи разрешали ей некоторое время находиться рядом с ним. Читатели «Комсомолки» и многих других региональных СМИ откликнулись и помогали собирать деньги на средства гигиены, специальное дорогостоящее питание и медикаменты.

В конце января состояние Максима улучшилось. Тогда в рязанском минздраве сообщили, что ребенок находится в сознании, узнает маму и дышит самостоятельно. Врачи оценивали его состояние, как удовлетворительное.

Чтобы спасти ребенка работали врачи различных специальностей ОДКБ имени Дмитриевой. Уже в реанимации мальчику начали проводить реабилитационные мероприятия, которые затем продолжили в отделении. Чтобы выздоровление наступило быстрее, на спонсорские деньги в больнице приобрели вертикализатор. Это устройство, которое позволяет пациентам после комы вернуться к привычному двигательному режиму. Мальчику потребовались специалисты ЛФК, массажа, с его родителями работал психолог.

— Лечение помогло нашему пациенту полностью вернуться к привычному образу жизни, — продолжает Инна Лебедева. — У мальчика восстановилась память, он вспомнил школьную программу и даже день, когда его сбил поезд. При выписке он обещал, что теперь будет пользоваться наушниками с большой осторожностью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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