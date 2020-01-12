2020-01-12T00:22:57+03:00
Происшествия

В Михайлове под пассажирский поезд попал 12-летний мальчик

Ребенка с тяжелыми травмами доставили в больницу. Врачи борются за его жизнь
Яков РЫКОВ
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В Михайлове под пассажирский поезд попал 12-летний мальчик.В Михайлове под пассажирский поезд попал 12-летний мальчик.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Вечером 11 января в Михайлове под поезд попал 12-летний мальчик. Трагедия произошла на железнодорожном направлении Москва — Павелец.

По предварительным данным, поезд двигался со стороны Москвы и должен был остановиться на станции «Михайлов». Примерно в километре от станции и произошла трагедия – поезд буквально проехал железнодорожный мост и вынужден был остановиться.

Личность пострадавшего мальчика установили, когда родители ребенка начали беспокоиться о его местонахождении.

Бригада скорой помощи оперативно прибыла на место происшествия и доставила ребенка в районную больницу с тяжелыми травмами, сообщает издательство «Пресса».

По словам очевидцев, во время трагедии была очень плохая видимость из-за пурги и сгустившейся темноты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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