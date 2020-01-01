2020-01-01T12:06:59+03:00
Происшествия

В новогоднюю ночь в центре Рязани поезд насмерть сбил мужчину

Происшествие произошло на переезде у бывшего ТЦ «Полсинаут». Следователи проводят проверку
Яков РЫКОВ
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В новогоднюю ночь в центре Рязани поезд насмерть сбил мужчину.В новогоднюю ночь в центре Рязани поезд насмерть сбил мужчину.
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В ночь на 1 января, в 02:15 на железнодорожном переезде у бывшего ТЦ «Полсинаут» поезд сообщением «МахачкалаМосква» сбил 55 летнего мужчину, сообщает YA62.

По данным издания, мужчина скончался от полученных травм еще до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

В настоящее время Восточным следственным отделом на транспорте Московского МСУ на транспорте СК РФ проводится проверка. Следователю предстоит установить точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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