В новогоднюю ночь в центре Рязани поезд насмерть сбил мужчину
В ночь на 1 января, в 02:15 на железнодорожном переезде у бывшего ТЦ «Полсинаут» поезд сообщением «Махачкала – Москва» сбил 55 летнего мужчину, сообщает YA62.
По данным издания, мужчина скончался от полученных травм еще до прибытия бригады скорой медицинской помощи.
В настоящее время Восточным следственным отделом на транспорте Московского МСУ на транспорте СК РФ проводится проверка. Следователю предстоит установить точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства случившегося.
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ИСТОЧНИК KP.RU