СЕГОДНЯ 19:24 2019-12-30T19:57:44+03:00

В Рязанской области легковушка протаранила поезд на железнодорожном переезде. Фото: Иван ВИСЛОВ

После ДТП водитель скрылся. Поезд продолжил движение через восемь минут

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30 декабря около шести часов вечера на оборудованном светозвуковой сигнализацией железнодорожном переезде на перегоне Павелец-1 — Тульский — Мшанка в Рязанской области произошло ДТП, сообщает пресс-служба МЖД.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на пути и столкнулся с пригородным поездом №6856 Троекурово — Узуново.

В результате ДТП никто не пострадал. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия.

«Незапланированная остановка поезда составила восемь минут. После проверки подвижного состава пригородный поезд продолжил следовать по маршруту. На движение других поездов ДТП не повлияло», — говорится в сообщении.

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Подробности ДТП опубликованы на официальном сайте администрации Рязанского района (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU