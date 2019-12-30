В Рязанской области легковушка протаранила поезд на железнодорожном переезде
30 декабря около шести часов вечера на оборудованном светозвуковой сигнализацией железнодорожном переезде на перегоне Павелец-1 — Тульский — Мшанка в Рязанской области произошло ДТП, сообщает пресс-служба МЖД.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на пути и столкнулся с пригородным поездом №6856 Троекурово — Узуново.
В результате ДТП никто не пострадал. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия.
«Незапланированная остановка поезда составила восемь минут. После проверки подвижного состава пригородный поезд продолжил следовать по маршруту. На движение других поездов ДТП не повлияло», — говорится в сообщении.
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Подробности ДТП опубликованы на официальном сайте администрации Рязанского района (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU