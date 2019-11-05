На переезде у Листвянки грузовой поезд сбил иномарку
На минувшей неделе в Рязанской области произошла авария, в которой столкнулись поезд и легковой автомобиль. Подробности ДТП 5 ноября опубликованы на официальном сайте администрации Рязанского района.
Авария случилась поздним вечером в субботу, 2 ноября – около 22.30 в районе железнодорожной станции Листвянка.
Здесь на нерегулируемом переезде грузовой поезд сбил Audi A6. К счастью, а аварии никто не пострадал.
Напомним, что за все минувшие длинные выходные в ДТП в регионе погиб только один человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU