На переезде у Листвянки грузовой поезд сбил иномарку

СЕГОДНЯ 18:05 2019-11-05T18:05:39+03:00

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На минувшей неделе в Рязанской области произошла авария, в которой столкнулись поезд и легковой автомобиль. Подробности ДТП 5 ноября опубликованы на официальном сайте администрации Рязанского района.

Авария случилась поздним вечером в субботу, 2 ноября – около 22.30 в районе железнодорожной станции Листвянка.

Здесь на нерегулируемом переезде грузовой поезд сбил Audi A6. К счастью, а аварии никто не пострадал.

Напомним, что за все минувшие длинные выходные в ДТП в регионе погиб только один человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU