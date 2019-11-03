2019-11-03T18:34:41+03:00
Авто

На дороге в Рязани установили комплексную интеллектуальную систему безопасности

При появлении пешехода она включает дополнительное оповещение водителям
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба минтранса Рязанской области.Фото: Пресс-служба минтранса Рязанской области.
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В Рязани установили комплексную интеллектуальную систему безопасности – пешеходный переход нового поколения. Оборудование появилось на «зебре» около остановки «Молкомбинат», что на Михайловском шоссе, сообщила пресс-служба регионального минтранса.

– Принципиальное отличие этой системы от нынешних в том, что при приближении пешехода к «зебре», здесь автоматически включаются дополнительные светильники, освещающие переход и привлекающие внимание водителей, – говорится в сообщении.

Объект оборудован видеокамерами, которые реагируют только на человека, собирающегося перейти через дорогу. Позже это оборудование хотят подключить к системе «Безопасный город».

Кстати, по статистике, в других регионах при использовании таких систем снижается число ДТП и тяжесть их последствий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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