В праздничные выходные в ДТП погиб 54-летний рязанец

СЕГОДНЯ 11:19 2019-11-05T11:19:46+03:00

Это единственная смертельная авария за эти дни

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В минувшую субботу, 2 ноября, в Рязанском районе произошло смертельное ДТП. Авария случилась около 16.10 на 10 км дороги «Шумашь–Коростово», сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

54-летний рязанец на автомобиле Шевроле Нива съехал в кювет, где машина опрокинулась. Водитель от полученных травм погиб на месте.

Помимо этой аварии за выходные на дорогах области зарегистрировано еще 16 ДТП, в которых 22 человека получили травмы. Еще в 69 авариях пострадали лишь автомобили. Инспекторы поймали 46 пьяных водителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU