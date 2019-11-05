Стали известны подробности вечернего ДТП с автобусом в центре Рязани

СЕГОДНЯ 10:56 2019-11-05T10:59:03+03:00

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В последний день длинных выходных в центре Рязани произошло ДТП, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД. Авария случилась 4 ноября около 21:30 на Первомайском проспекте – рядом с путепроводом около «Барса» со стороны центра города.

18-летний рязанец на Hyundai Solaris, по предварительной информации, не справился с управлением и врезался в стоящий Volkswagen Polo. От удара последний отбросило на впереди стоящий автобус «ПАЗ».

В результате пострадали водитель Hyundai и его 15-летняя пассажирка. Оба они получили травмы и обращались за помощью врачей. Госпитализации не потребовалось.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU