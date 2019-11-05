Сбитый на тротуаре пешеход засудил виновницу резонансного ДТП в Рязани

СЕГОДНЯ 11:17 2019-11-05T11:21:54+03:00

Суд взыскал компенсацию морального вреда с женщины, которая выехала на «красный» на один из центральных перекрестков

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Мужчина, сбитый в центре Рязани, выиграл суд у виновницы резонансного ДТП. Тогда, в мае 2017-го, на перекрестке улиц Ленина и Соборной молодая женщина на Mitsubishi Lаnсеr выехала на «красный», столкнулась с Audi, вылетела на тротуар, сбила пешехода и врезалась в здание. Публиковалось даже видеозапись случившегося.

Человек, который собирался перейти дорогу, пострадал очень серьезно. Полученные им травмы квалифицируют как тяжкий вред здоровью. Весной 2019-го, то есть спустя два года после аварии, родственники пострадавшего утверждали, что он до сих пор ходит на костылях, а автомобилистка не наказана и даже ничем не помогла.

Суд признал, что водитель второго автомобиля тоже нарушил ПДД – превысил скорость, но даже при иных обстоятельствах не смог бы избежать столкновения. Истец имел право предъявить претензии к обоим участникам ДТП, но потребовал компенсацию морального вреда только у непосредственной виновницы (она, кстати, пыталась добиться солидарной ответственности).

Советский районный суд иск удовлетворил, но частично. Сумму компенсации его пресс-служба не называет.

ДТП Рязань "Достижение" (ул. Ленина - пл. Соборная) 14.05.2017.Вступай, чтобы не пропускать https://vk.com/roadrzn62 Инстаграмм https://www.instagram.com/Road_RZN_62

ИСТОЧНИК KP.RU