2019-11-11T20:03:50+03:00
Общество

В Ряжске железнодорожные переезды пока закрывать не будут

Районная администрация в буквальном смысле дает задний ход – ранее чиновники положительно ответили РЖД
Иван АНТОНОВ
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Сейчас на обоих переездах оживленное движение машин.Сейчас на обоих переездах оживленное движение машин.Фото: Павел АВЕРИН
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В распоряжении редакции «Комсомолки» появился документ, в котором администрация Ряжского района « с целью снятия социальной напряженности населения» просит руководство РЖД оставить без рассмотрения письмо, в котором глава районной администрации Андрей Насонов дает положительный ответ на закрытие переездов «312 км» и «314 км».

Но, как сообщила нам член инициативной группы Елена Саввина, радоваться пока рано. По ее словам, зампред регионального правительства Евгений Беленецкий на встрече, которая прошла 11 ноября в Ряжске, сообщил о том, что он проведет переговоры с руководством железной дорогой. По их результатам пройдет третья встреча жителей Ряжска, чиновников и представителей инвестора, намеревающегося построить платный путепровод в районном центре, разделенном железнодорожным полотном на две части.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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