Жители Ряжска о платном путепроводе: Ни умереть, ни пожениться без оплаты

Платный путепровод в Ряжске построят точно. Это стало известно после бурной трехсторонней встречи, состоявшейся в местной школе 21 октября. Жители районного городка, разделенного на две части железнодорожным полотном, буквально пытались докричаться до представителей исполнительной власти и компании-инвестора.

Тяжелая строительная техника уже работает полным ходом - путепровод построят наверняка.Фото: Павел АВЕРИН

НАБЛЮДАЯ СО СТОРОНЫ

Сразу отметим, что инициативная группа во главе с Ольгой Козловцевой высказала все претензии тех, кто в конечном счете и заинтересован в автомобильной дороге над железной – жителей Ряжска. Три женщины – Козловцева, Данилова и Саввина – постарались вопросы объединить по трем направлениям – оплата за проезд, переезды, альтернативный объезд.

Глава администрации Ряжского района Андрей Насонов присутствовал на этой встрече в качестве статиста. И это послужило еще одним доказательством того, что он попросту решил «отсидеться в окопах». А первым посылом того, что районная администрация абстрагировалась как минимум от этого проекта, послужил ответ на официальный запрос «КП-АЗС».

15 октября мы попросили представить основные положения инвестпроекта с техдокументацией. Ряжские чиновники ждали ровно неделю. 21 октября, в день встречи, на электронную почту нашего издания пришел ответ. Насонов ответил, что «данный проект является частным, и администрация не располагает проектной, сметной и сопроводительной документацией». Вот так! Глава администрации района не знает, что происходит на подведомственной ему территории! Или знает, но кровно заинтересован, чтобы, не дай бог, инвестпроект стал достоянием гласности?! Поэтому охотно верится в рассказы местных жителей о том, что чиновник прямо заявлял им, что «инвестор должен зарабатывать деньги». По логике Насонова, жители Ряжска выступают лишь в этом процессе неким инструментом.

Сложилось впечатление, что Андрей Насонов впервые стал вникать в суть проблемы.Фото: Павел АВЕРИН

«ДАЖЕ ПОКОЙНИКА НА КЛАДБИЩЕ НЕ ОТВЕЗЕШЬ, ЕСЛИ НЕТ ДЕНЕГ»

Диаметрально противоположную позицию на встрече занял зампред регионального правительства Евгений Беленецкий. Но об этом чуть позже, а пока вернемся к самому обсуждению инвестпроекта.

– Строительство объездной дороги, моста и путепровода в Сасове и подъездной дороги в Старожиловском районе (к складу хранения продукции ОАО «Рязаньрыбпром») идет из бюджетных средств. Почему у нас строят платный путепровод? Точно знают, что он окупится с помощью жителей, – с такого посыла начала свое выступление Ольга Козловцева.

Железная дорога разделяет многие семьи, подчеркнула руководитель инициативной группы. Она заявила, что строительство платного путепровода и закрытие двух переездов, «312 км» и «314 км», ограничивает права и свободы жителей, проживающих на территории Ряжского района. Строители, ни много, ни мало, нарушают ст. 17 п. 3 и ст. 18 Конституции РФ, считает жительница Ряжска.

– Свобода передвижения предполагает право выбора, какой дорогой пользоваться. По факту данное право ограничивается шлагбаумом платного путепровода, если у человека нет денег. Ни умереть, ни пожениться без оплаты. Даже покойника не провезешь по путепроводу на кладбище, если денег нет, – горько пошутила Ольга Козловцева.

И все это при низких доходах жителей. К тому же, Ряжск – «чернобыльская» зона. Жители на встрече потребовали включить в соглашение с инвестором дополнительно к льготам ст. 41 ФЗ-257 право бесплатного проезда по платному путепроводу для тех, кто проживает на территории с льготным социально-экономическим статусом.

– О себе и других бюджетных организациях администрация района с инвестором договорилась. Вы экономите бюджетные деньги, а о жителях, большинство из которых малоимущие, никто не думает, – констатировала Козловцева.

Сейчас на переезде "312 км" оживленное движение.Фото: Павел АВЕРИН

А ГДЕ АЛЬТЕРНАТИВА?

Напомним, что предложенный инвестором проект предусматривает строительство платного путепровода взамен переездов «312 км» и «314 км» со строительством подъездной дороги по улице Кольцова и объездной дороги. При этом по Федеральному закону «Об автомобильных дорогах» №257-ФЗ ст. 37 п. 1 строительство платного путепровода требует наличия бесплатной альтернативной дороги общего пользования.

– Сейчас есть дорога общего пользования для всех видов транспорта, по Новоряжской улице через переезд «314 км», – заявила член инициативной группы Вера Данилова. – Однако, чтобы вынудить жителей пользоваться платным путепроводом, власти района согласовали закрытие этого переезда. Решение об этом стало шоком для жителей.

Скоро через переезд "314 км" будут ездить только велосипедисты?Фото: Павел АВЕРИН

Как стало шоком, прежде всего, для Андрея Насонова, как принимающей стороны, заявление Веры Дмитриевны о том, что глава района даже на собрании ведет себя не по-джентльменски – не предложил женщине-инвалиду, когда та вышла выступать, стул возле стола президиума. Первым это сделал Беленецкий, а затем встал и Насонов. Стул принесли, и Данилова продолжила:

– Решение о закрытии или открытии переездов принимает ОАО «РЖД» (Приказ Минтранса РФ от 26.03.2009 года № 46 – Ред.) только при наличии положительных заключений всех органов государственной власти и органов местного самоуправления. Поэтому у жителей возник вопрос к Андрею Насонову как к главе администрации: «Почему он согласовал закрытие переезда «314 км»? А прозвучавший ответ был таков: «Существование бесплатных переездов невыгодно инвестору». А району чем не выгодно наличие второго проезда через железную дорогу, ведь он не несет расходов на его содержание? Почему администрация идет на закрытие переезда в угоду инвестору?

Объезд грузового транспорта предусмотрен по маршруту Ново-Еголдаево – Турово – Большая Алешня, подчеркнула член инициативной группы Елена Саввина. Получается, чтобы купить стройматериалы, необходимо проехать будет 40 километров – это никакая не альтернатива для жителей Ряжска:

– Кто и чем будет людям компенсировать дополнительные затраты и неудобства, связанные с закрытием переезда «314 км»? К тому же, путепровод через ж/д пути в районе переезда «312 км» возводится как часть линейного объекта регионального значения – автомобильной дороги «Ряжск – Касимов – Нижний Новгород», что представляет собой скрытую реконструкцию объекта региональной собственности.

Та же Вера Данилова считает абсурдом, что хотят закрыть уже существующую альтернативную дорогу, а построить новую частную «не для общего пользования» с нежесткой дорожной одеждой (щебенка с битумом) с худшими условиями, и за пределами города. При этом, по мнению Даниловой, новая дорога нарушает СНиПы:

– Ограничение по высоте 2,1 м, а допустимо 3,8 м. Пересечение с железной дорогой допустимо для дорог 4-5-й категорий местного значения в одном уровне – надо строить переезд, – аргументирует жительница Ряжска. – А мостик, под которым планируется дорога, это искусственное сооружение для пропуска воды. На какую интенсивность рассчитана ваша дорога? На низкую, значит это не альтернативна!

ТОЧКУ СТАВИТЬ НЕ БУДЕМ

Вернемся теперь к Евгению Беленецкому, который очень внимательно выслушал жителей Ряжска. При этом зампред Рязанского правительства не выступил, как это зачастую бывает, в качестве некоего адвоката компании-инвестора. Хотя понятно, что региональные власти кровно заинтересованы в инвестиционных проектах, дабы снизить нагрузку на бюджетную часть денег, направляемых на строительство новых и ремонт уже имеющихся дорог.

– Я высказал все свои пожелания инвестору, напрямую связанные с проблемами, которые были подняты на встрече с активными жителями Ряжска. Либо он примет их во внимание и будет искать пути их решения, либо.., – и Беленецкий красноречиво пожал плечами.

Зампред Беленецкий инвестору Одегову: "Компромисс с жителями Ряжска найти необходимо!".Фото: Павел АВЕРИН

Остается добавить, что следующая трехсторонняя встреча – жители, власть и инвестор – должна состояться в Ряжске 11 ноября. Так что точку в этой истории ставить рано.

СКАЗАНО

Руководитель инициативной группы Ольга Козловцева привела ряд веских аргументов того, что в проекте не учтены интересы жителей Ряжска:

– Стоимость проезда легковых машин определена – 23 рубля. В дальнейшем предусмотрена «индексация пропорционально изменению индекса потребительских цен на бензин». Это означает постоянный рост.

– Дачи находятся за железной дорогой – многие в сезон дважды в день заезжают на дачу. Жители Ряжска и соседнего Кораблино едут на работу: кто в город, кто на станцию. При сегодняшнем тарифе расходы составят 2 тысячи рублей в месяц. В Железнодорожном районе, где проживает более 6000 жителей, нет ни одного административного, социального, муниципального учреждения.

– Однозначно возрастет стоимость проезда на междугороднем общественном транспорте. Многие едут в Ново-Еголдаево, Дегтяное. Где будет проходить маршрут автобусов?

– Цена за проезд войдет в стоимость товаров, доставленных через путепровод. Подорожает все, начиная от хлеба. Дополнительные затраты лягут на жителей.

– В связи со строительством платного путепровода падает в цене недвижимость в нашем районе.