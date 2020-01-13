2020-01-13T11:49:39+03:00
Происшествия

Сбитого поездом в Михайлове 12-летнего мальчика срочно доставили в Рязань

Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. За его жизнь борются лучшие врачи региона
Яков РЫКОВ
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Сбитого поездом в Михайлове 12-летнего мальчика срочно доставили в Рязань.Сбитого поездом в Михайлове 12-летнего мальчика срочно доставили в Рязань.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сбитого пассажирским поездом 12-летнего мальчика экстренно доставили в Рязань. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

По словам специалистов, состояние ребенка крайне тяжелое. Врачи продолжают бороться за его жизнь.

Напомним, мальчик попал под поезд вечером 11 января. Трагедия произошла на железнодорожном направлении Москва — Павелец.

По предварительным данным, поезд двигался со стороны Москвы и должен был остановиться на станции «Михайлов». Примерно в километре от станции и произошла трагедия – поезд буквально проехал железнодорожный мост и вынужден был остановиться (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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