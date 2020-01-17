2020-01-17T23:26:57+03:00
Происшествия

Ребенку, сбитому поездом в Михайлове, срочно требуется помощь

12-летний Максим Брыкин находится в рязанской больнице в тяжелом состоянии
Яков РЫКОВ
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Фото: издательство "Пресса".Фото: издательство "Пресса".
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Попавший под поезд 12-летний мальчишка Максим Брыкин в настоящее время находится в реанимационном отделении рязанской ОКБ. По словам медиков, его состояние тяжелое, но стабильное.

Мама мальчика, Ольга Владимировна, приходит к сыну каждый день. Врачи разрешают ей некоторое время находиться рядом с ним. Сейчас ему требуются только средства гигиены, но совсем скоро понадобится специальное дорогостоящее питание и, возможно, медикаменты.

Семья у ребенка обычная, каждая копейка на счету. В Михайловском районе уже собирают средства на помощь мальчишке, сообщает издательство «Пресса».

Напомним, мальчик попал под поезд вечером 11 января. Трагедия произошла на железнодорожном направлении Москва — Павелец. По предварительным данным, поезд двигался со стороны Москвы и должен был остановиться на станции «Михайлов» (читать подробнее).

КАК ПОМОЧЬ МАКСИМУ?

Если вы желаете помочь ребенку, то деньги можете перечислить на карту мамы Максима. Номер карты («Мир»): 2202 2021 2554 8465. Получатель – Ольга Владимировна Брыкина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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