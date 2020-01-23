Состояние сбитого поездом в Михайлове 12-летнего мальчика улучшилось
Стало известно, что состояние 12-летнего Максима Брыкина, сбитого 11 января поездом в Михайлове, улучшилось. В министерстве здравоохранения Рязанской области сообщили, что ребенок находится в сознании, узнает маму и дышит самостоятельно. Врачи оценивают его состояние, как удовлетворительное.
Напомним, что ранее семье Максима читатели нашего издания и других региональных СМИ собирали деньги на медикаменты, средства гигиены и специальное питание. Родственники благодарят всех за молитвы и материальную помощь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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