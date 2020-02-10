Главрач больницы №10 Ольга Быстрова: Массивное наступление по больнице - это заказ

Здравоохранение — это одна из немногих тем, которая касается каждого из нас. Все мы от самого рождения до последних дней зависим от людей в белых халатах. Благодаря высокому профессионализму медиков в сочетании с передовыми лекарствами и новейшими методами диагностики удалось снизить детскую смертность, увеличить продолжительность жизни и ее качество для тех, кого, увы, сегодня вылечить нельзя. Но, к величайшему сожалению, за последние десятилетия Россия значительно отстала в здравоохранении от всех развитых, да что греха таить, и даже многих развивающихся стран.

ПО ПУТИ «ОПТИМИЗАЦИИ»

У нас же решили пойти по пути «оптимизации». К чему он привел, мы с вами ощущаем, как только переступаем порог большинства поликлиник или больниц, расположенных за пределами Третьего транспортного кольца, когда ждем скорую помощь или тщетно пытаемся попасть на прием к узкому специалисту. Оптимизация здравоохранения провалилась. И это признают даже на самом верху. В конце минувшего года об этом публично сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, медицинскую инфраструктуру «никто не трогал с конца 50-х». Число больниц и поликлиник в результате реформ сократилось в два раза. А вице-премьер Антон Силуанов вслух произнес, что множество поликлиник и районных больниц в России находятся «в плохом, если не сказать ужасном, состоянии».

В нашем регионе оптимизация продолжается до сих пор. Под руководством министра здравоохранения Рязанской области Андрея Прилуцкого только в 2019 году были объединены с ОКБ поликлиника №14 и Михайловская ЦРБ, а родильное отделение горбольницы №10, по старинке именуемое роддомом №4, отдано в управление перинатальному центру. Естественно, все это было сделано в самых благих целях. Но предыдущий опыт слияний подсказывает рязанцам, что может стать только хуже.

«ДЕСЯТКА» В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В конце января от сотрудников городской клинической больницы №10 поступили тревожные сведения. По их словам, главный врач «десятки» Ольга Быстрова распорядилась о сокращении значительной части сотрудников. Свое решение она, якобы, мотивировала нехваткой денег на зарплаты. Причем, по словам людей, их вынуждали писать заявления по собственному желанию. Позже информацию подтвердили и в региональном минздраве.

- Шесть человек из числа прочего персонала ГКБ №10 подали заявление по собственному желанию. В их числе гардеробщица, работник кухни, уборщица, дезинфектор, кастелянша и подсобный рабочий. Потребность в их деятельности стала неактуальной в связи с переподчинением акушерского стационара городской клинической больницы №10 перинатальному центру, - сообщили в пресс-службе регионального министерства.

4 февраля в больницу с проверкой пришла прокуратура. В ведомстве отреагировали на жалобы пациентов об антисанитарии и полчищах насекомых, атакующих лечебное учреждение. В результате к ответственности привлекли пять должностных лиц.

В тот же день после капитального ремонта открыли поликлинику при ГКБ №10. Но пришедшие в обновленное помещения пациенты увидели, что по всему зданию на потолке не хватает панелей, а из пустот свисают провода.

8 февраля в паблике RZNLIFEпоявился видеоролик из гинекологического отделения стационара, в котором показано ужасающее состояние туалета. После того как видео начали активно комментировать, свою позицию обозначило и руководство больницы. В частности, видео назвали не соответствующим действительности, а показанный пациенткой туалет, по словам представителей больницы «закрыт и опечатан». Неужели женщина отперла его отмычкой и сорвала печать? Впрочем, как нам стало известно, после появившегося видео помещение действительно заперли.

Слева - стена того самого туалета, ужаснувшего многих рязанцев. Справа - другая уборная, которую открыли после скандала. Но и она немногим лучше. Фото: скриншот с видео.

Что думает администрация больницы по поводу предъявляемых со стороны пациентов и сотрудников претензий и каким образом намерена нормализовать ситуацию и успокоить людей, мы попросили рассказать главного врача Ольгу Быстрову. Мы приводим слова нашей собеседницы без редактуры, чтобы нечаянно не исказить смысл.

«МЫ ПРЕДЛАГАЛИ ИМ ДРУГУЮ РАБОТУ, НО ОНИ ОТКАЗАЛИСЬ»

Наш разговор с Ольгой Анатольевной начался с обвинений. Главврач с ходу обвинила журналистов «КП» в ангажированности, предвзятости и непрофессионализме:

- «Комсомольская правда» для меня позиционировалась, как газета, которую мы читали. Но на сегодняшний день все, что пишется в газете, с соцсетей, причем то, что является непроверенной и недостоверной информацией, для меня выглядит как-то некорректно, как для читателя. Это вызывает у меня возмущение, потому что это пишется с точки видения одной стороны. Я считаю это необъективно потому, что, на мой взгляд, когда мы хотим видеть объективность, обязательно выслушивается мнение двух, а то и трех сторон. И у меня складывается впечатление, что такое массивное наступление идет сейчас по десятой больнице, из-за того, что это заказ.

От редакции

О том, что именно «Комсомолка» не только написала официальный запрос в минздрав на интервью с Быстровой и затем, случайно увидев ее оскорбления в адрес нашего издания в соцсетях, напрямую предложила встречу, главврач, видимо, запамятовала.

Главный врач ГКБ №10 Ольга Быстрова. Фото: социальные сети.

- В редакцию поступают сигналы абсолютно из разных отделений об увольнениях в больнице. В пресс-службе регионального минздрава нам подтвердили, что действительно лечебное учреждение покинули шесть человек…

- Я вам скажу больше. Существует приказ минздрава «Дорожная карта». Согласно нему, женская консультация и родильный дом переданы в перинатальный центр. Все сотрудники были переведены через увольнение в связи с устройством на новое место работы. В списках значатся 157 человек… из них 32 – прочий персонал, на работу из них принято 25, а семь написали заявление об уходе по собственному желанию. При этом мы предлагали им другую работу, но они отказались.

- Вам не кажется странным, что столько людей захотели уйти по собственному желанию?

- Вы знаете, вот я не хочу уйти по собственному желанию – я не ухожу. А когда я хотела уйти по собственному желанию из управления здравоохранения, я написала заявление. Дальше у меня есть вопрос по статье: вы пишете, что у меня уволена главная сестра Саенко. Но Людмила Николаевна уходит на новое место работы, причем, я была уведомлена за месяц. Получается очень некрасивая ситуация в отношении главной сестры потому, что она сейчас в не очень профессионально пригодном положении. В статье вроде звучит, что я ее уволила за что-то, а по сути она уволилась сама.

От редакции

О том, что из ГКБ №10 уволилась главная медицинская сестра, мы узнали во время интервью и из уст самой Ольги Быстровой. Ни о каком конфликте до этого разговора мы даже не подозревали. О какой статье говорит главный врач «десятки», редакция не имеет представления.

РЕКОМЕНДАЦИИ МОЖНО НЕ ИСПОЛНЯТЬ?

- Почему не соблюдается действующий приказ минздрава России «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи детям с инфекционными заболеваниями» и в частности штатные нормативы детского инфекционного отделения?

- Во-первых, штатное расписание - это рекомендуемые нормы, их можно не исполнять буквально. У меня лежит записка заведующей инфекционного отделения. Она выбрала из этого штатного расписания объективную ситуацию, для того чтобы исполнялись абсолютно точно стандарты лечения детей. Отделение укомплектовано врачами, медсестрами, более того, там на две штатные единицы больше.

От редакции

Мы сравнили рекомендации по штатному расписанию с реальным положением дел в больнице и пришли к выводу, что у нас с Ольгой Анатольевной разные представления о значении слова «укомплектовано». Многих позиций из рекомендаций федерального министерства в отделении просто нет. И если по врачам и палатным медицинским сестрам ставки закрыты, то по процедурным (0 вместо 2) и младшим медицинским сестрам (1 вместо 12,5) нет.

- На официальном сайте вашей больницы размещена информация о том, что во всем стационаре работают только две санитарки. Как всего два человека младшего медицинского персонала могут обслуживать больных такой крупной больницы? Не кажется ли вам, что такая ситуация является злоупотреблением, которое раскритиковал президент РФ Владимир Путин, говоря о переводе санитарок в уборщицы ради экономии?

- Согласно профстандарту санитаркой может являться лицо, которое получило среднее образование и прошло обучение на должность в течение месяца в медколледже. Среди всех присутствующих у меня из вспомогательного персонала подходили только три человека. Все трое были обучены, одна перешла в перинатальный центр. Мы сохранили рабочие места с учетом того, что люди, которые их занимают, не соответствуют требованиям стандарта, утвержденного минтруда РФ. Таким образом, в нашем учреждении имеется достаточное количество персонала для уборки помещений.

ЭТО НЕ ПРАВДА, А ВСЕГО ЛИШЬ ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ

Во время интервью мы пытались получить у главного врача разъяснения по ряду проблем, обозначенных как пациентами, так и самими сотрудниками больницы в частной беседе с «Комсомолкой». Мы поинтересовались: Почему летом на все детское инфекционное отделение работали один врач и одна медсестра? В связи с чем врачам вместо установленной законом оплаты переработок в следующем месяце просто сокращается рабочий день? По какой причине запись к узким специалистам настолько усложнена, что превращается для пациентов, которым и так нелегко, в настоящий квест? По правде говоря, нас восхитил позитивный настрой Ольги Анатольевны. Приведенные нами сведения она назвала не соответствующими действительности, а также частным и субъективным мнением отдельных сотрудников или пациентов. В самом деле, мало ли кто что говорит: собака лает — караван идет.

Таким предстал перед приглашенными журналистами потолок поликлиники "десятки" в день ее открытия после капремонта.

- Ольга Анатольевна, кто проводил ремонт поликлинического отделения больницы? Кто подписывал акты выполненных работ и почему в день открытия поликлиники потолочные панели отсутствовали практически по всему зданию, а из пустот торчали провода?

- Я вам объясню. Монтировались телефоны и временный интернет. В силу того что проводился капремонт, все провода были срезаны, и это не входило в смету. Подрядчики выехали, и мои инженеры монтировали времянку. Для этого пришлось открыть потолок.

- Позвольте, но я сам посетил вашу поликлинику в седьмом часу вечера, и ни одного рабочего в коридорах не было...

- У меня сейчас проходит экспертиза выполненных работ. А когда поликлиника ремонтировалась, прием проводился в приспособленных помещениях. Это было крайне неудобно, потому что часть структурных подразделений разместились в женской консультации, часть - в отделении реабилитации, а часть - в физиотерапевтическом отделении. Пациенты, конечно, у нас были сориентированы, но мы были крайне заинтересованы максимально быстро перевести в комфортные условия как врачей, так и пациентов.

- А вот еще ваши пациенты жалуются, что в поликлинике созданы такие условия, при которых по полису ОМС невозможно лечиться, а врачи отправляют пациентов на анализы и МРТ в частные клиники?

- У нас в проводится антикоррупционная политика, и все врачи в этом расписались. И я говорила им неоднократно, что это запрещено. Было совещание у министра, и я акцентировала внимание именно по этому вопросу. Мы получили одно устное обращение, но в процессе разбора ситуации выяснилось, что там произошло недопонимание между пациентом и врачом.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Надо отметить, что во время интервью главврача окружала целая свита. Помимо самой Ольги Быстровой, в разговоре участвовали ее заместитель по организационно-методической работе Светлана Спиркова, юрист лечебного учреждения, а также сотрудница портала учреждений здравоохранения Светлана Фомина. Мы намерено опустили реплики этих специалистов и сосредоточились исключительно на словах Ольги Анатольевны. В противном случае нам бы просто не хватило никакой газетной площади для этого материала. Но для того, чтобы редакцию не обвинили в искажении высказываний или выдергивании фраз из контекста, на сайте «Комсомолки» вместе с этим материалом будет выложена аудиозапись всей беседы.

Предоставляем нашим читателям возможность услышать все своими ушами и решить, на чьей стороне правда.

Беседа с главврачом больницы №10 Ольгой Быстровой 00:00 00:00

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

О ситуации, сложившейся в рязанской больнице №10, знают уже даже в Москве. В независимом профсоюзе «Альянс врачей» считают нарушения руководства лечебного учреждения вопиющими и пообещали в ближайшее время нагрянуть туда с проверкой.

- К нам обратились медицинские работники из Рязани, они пожаловались, что в больнице № 10 очень много нарушений, - рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь профсоюза Иван Коновалов.– Там, по словам людей, и тараканы бегают, и блохи в отделениях… то есть полная антисанитария. При этом руководство больницы ведет себя, мягко говоря, странно. Хотя, судя по всему, нарушений там хватит на несколько административных, а то и уголовных дел. Сейчас в больнице создана первичная профсоюзная организация под эгидой «Альянса врачей», а это значит, что мы обязательно посетим это учреждение. Когда это произойдет, сказать не могу, мы всегда стараемся это не афишировать. Кроме этого мы будем обращаться по этой больнице во все федеральные надзорные органы, в том числе в Росздравнадзор, Роспотребнадзор, прокуратуру и министерство здравоохранения РФ. Также мы будем оказывать всю необходимую юридическую поддержку коллективу этого лечебного учреждения.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

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