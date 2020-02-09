Рязанка возмутилась условиями в больнице №10

9 Февр. 2020 2020-02-09T15:48:35+03:00

На видео, снятом, по ее словам, в гинекологическом отделении, показано состояние туалета

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Городскую больницу №10 в Рязани вновь ославили в социальных сетях. Сначала 8 февраля в Instagram появился ролик, снятый, по словам автора, в гинекологическом отделении. На этих кадрах показано ужасное состояние туалетной комнаты.

rzn_life Туалет в больнице

Девушка утверждает, что ее маме в стационаре приходится терпеть антисанитарию, а также далеко не самую приятную компанию - многочисленных тараканов и блох.

Через некоторое время, когда пост набрал популярность, дочь одной из пациенток рассказала, что в медучреждении началась суматоха: «Все засуетились, из этой «тараканьей обители» всех переселяют в хорошие, отремонтированные палаты».

Свои слова девушка сопроводила еще одной видеозаписью, отметив, что прежний санузел закрыли, а вместо него разрешили ходить в другой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/759706" frameborder="0"></iframe> Видео из больницы №2.Автор - www.instagram.com/solovushka_o_/

ИСТОЧНИК KP.RU