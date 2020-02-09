2020-02-09T15:48:35+03:00
Общество

Рязанка возмутилась условиями в больнице №10

На видео, снятом, по ее словам, в гинекологическом отделении, показано состояние туалета
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Городскую больницу №10 в Рязани вновь ославили в социальных сетях. Сначала 8 февраля в Instagram появился ролик, снятый, по словам автора, в гинекологическом отделении. На этих кадрах показано ужасное состояние туалетной комнаты.

rzn_liferzn_life
Туалет в больнице
1160 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Девушка утверждает, что ее маме в стационаре приходится терпеть антисанитарию, а также далеко не самую приятную компанию - многочисленных тараканов и блох.

Через некоторое время, когда пост набрал популярность, дочь одной из пациенток рассказала, что в медучреждении началась суматоха: «Все засуетились, из этой «тараканьей обители» всех переселяют в хорошие, отремонтированные палаты».

Свои слова девушка сопроводила еще одной видеозаписью, отметив, что прежний санузел закрыли, а вместо него разрешили ходить в другой.

Видео из больницы №2.Автор - www.instagram.com/solovushka_o_/

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рязанской области создали штаб против распространения коронавируса
Рязанка возмутилась условиями в больнице №10
С началом новой недели в Рязанскую область вернется аномальное тепло
Рязанцы обсуждают маршрутчика, смотрящего в рейсе православный канал
В микрорайоне Канищево в Рязани насмерть сбили пешехода
Поиски исчезнувшей скопинской школьницы прекратились
В свитере и с улыбкой: рязанка написала добрый пост о кондукторе автобуса
В Песочне жители сняли на видео пьяного дебошира, выламывавшего дверь
В воскресенье в Рязани похолодает до 22 градусов мороза
В Рязанской области загорелся бетонно-смесительный узел
Министр Денис Мантуров увидел потенциал рязанских предприятий
Облезлая «вафля»: в Рязани продолжается эксперимент с разметкой в центре города
На страшном пожаре в Милославском обнаружили труп человека
В Скопинском районе пропала 17-летняя школьница
Рязанцев пригласили на фильм, снятый рязанцами в Рязани
Рязанцев ждут приключения в компании культового героя Соника
В рязанском Лесопарке открылся каток с прокатом коньков
В Рязани будут судить экс-начальника городской ветстанции
Появились фото взломанного ящика для пожертвований в рязанской часовне
На святом источнике в селе Карабухино взломали ящик для пожертвований
ЧП на заводе в Рязани: один человек погиб, один госпитализирован
Рязанский сельчанин с ружьем вывел на расстрел четырех москвичей
Стало известно, когда онкодиспансер переедет в старое здание БСМП
На улице Великанова автомобиль «Яндекс.Такси» сбил школьника
Стартовал сбор подписей за присвоение Рязани почетного звания «Город трудовой доблести»
В страшном ДТП в Путятинском районе погибли 10-месячная девочка и ее мать