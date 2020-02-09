Рязанка возмутилась условиями в больнице №10
Городскую больницу №10 в Рязани вновь ославили в социальных сетях. Сначала 8 февраля в Instagram появился ролик, снятый, по словам автора, в гинекологическом отделении. На этих кадрах показано ужасное состояние туалетной комнаты.
Девушка утверждает, что ее маме в стационаре приходится терпеть антисанитарию, а также далеко не самую приятную компанию - многочисленных тараканов и блох.
Через некоторое время, когда пост набрал популярность, дочь одной из пациенток рассказала, что в медучреждении началась суматоха: «Все засуетились, из этой «тараканьей обители» всех переселяют в хорошие, отремонтированные палаты».
Свои слова девушка сопроводила еще одной видеозаписью, отметив, что прежний санузел закрыли, а вместо него разрешили ходить в другой.
Видео из больницы №2.Автор - www.instagram.com/solovushka_o_/
ИСТОЧНИК KP.RU