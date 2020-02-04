В рязанской больнице №10 работает прокуратура
4 февраля в рязанской городской клинической больнице №10 работали сотрудники прокуратуры Московского района. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника издания, проверка организована в рамках надзорной деятельности прокуратуры. По неофициальной информации, поводом для проверки послужили многочисленные жалобы на антисанитарное состояние лечебного учреждения.
Напомним, пациенты обращают внимание на обилие тараканов, блох в палатах и коридорах лечебного заведения, но руководство стационара, по их словам, не в состоянии решить даже эту проблему.
По данным регионального минздрава, с начала года больницу покинули уже шесть человек из числа прочего персонала. Все они подали заявление по собственному желанию. В их числе гардеробщица, работник кухни, уборщица, дезинфектор, кастелянша и подсобный рабочий. По мнению руководства «десятки», необходимость в этих сотрудниках отпала.
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По данным ведомства заявления по собственному желанию написали уже шесть сотрудников (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU