В рязанском минздраве прокомментировали увольнения в больнице № 10

29 Янв. 2020 2020-01-29T18:45:40+03:00

По данным ведомства заявления по собственному желанию написали уже шесть сотрудников

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В министерстве здравоохранения Рязанской области прокомментировали ситуацию вокруг увольнений сотрудников городской клинической больницы №10. Напомним, ранее со слов работников сразу нескольких отделений стационара поступила информация о грядущих в нем сокращениях. По словам медиков, ссылающихся на главврача больницы, им разъяснили, что у учреждения нет денег на зарплаты.

- Шесть человек из числа прочего персонала ГКБ №10 подали заявление по собственному желанию. В их числе гардеробщица, работник кухни, уборщица, дезинфектор, кастелянша и подсобный рабочий. Потребность в их деятельности стала неактуальной в связи с переподчинением акушерского стационара городской клинической больницы №10 перинатальному центру. Из состава врачей, а также среднего и младшего медперсонала желающих покинуть городскую больницу №10 нет, - сообщили в пресс-службе регионального министерства.

По данным ведомства, написавшим заявления по собственному желанию, была предложена работа в других службах, чтобы люди смогли остаться в медицинском учреждении, несмотря на то, что они не относятся в медицинскому персоналу.

КСТАТИ

В конце минувшего октября на заседании госсовета о задачах субъектов РФ в сфере здравоохранения президент страны Владимир Путин резко раскритиковал подобные методы «оптимизации».

- Некоторые вещи просто вызывают удивление. Допустим, санитарок мы приравняли по темпам роста заработной платы к среднему персоналу, но начали их переводить в уборщицы. Ну зачем? И так у них не такая уж большая заработная плата... На чем экономим-то?, - отметил глава государства.

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ИСТОЧНИК KP.RU