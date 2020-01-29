2020-01-29T14:36:06+03:00
Здоровье

В Рязани сокращают сотрудников больницы №10

Свои действия администрация медучреждения мотивирует нехваткой денег на зарплаты
Роман КАРПОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

29 января от сотрудников городской больницы №10 в Рязани поступили тревожные новости об «оптимизации», которую готовит руководство этого лечебного учреждения.

Так, по их словам, главный врач «десятки» Ольга Быстрова распорядилась о сокращении значительной части младшего и среднего медицинского персонала. Свое решение она мотивирует нехваткой денег на зарплаты сотрудников. Причем людей вынуждают писать заявления по собственному желанию. Хоть оптимизацией чиновники от медицины это мероприятие стыдливо не называют, заведующим отделений предложили в течении часа подумать и предложить списки для сокращения.

В частности, они затронут и одно из двух в городе боксированных детских инфекционных отделений, и это в разгар мировой вспышки коронавируса. Когда число заразившихся, по состоянию на 29 января, по данным ВОЗ, превысило шесть тысяч человек.

Тем временем продолжают поступать жалобы на антисанитарное состояние больницы. Так, пациенты обращают внимание на обилие тараканов и даже блох в палатах и коридорах лечебного заведения, но руководство не в состоянии решить даже эту проблему. При этом, согласно открытым данным, у главного врача «десятки» по-прежнему числятся три заместителя, и никого из них, по всей видимости, сокращать не собираются.

На момент публикации новости в пресс-службе регионального минздрава не смогли прокомментировать информацию, поступившую от сотрудников больницы, но пообещали сделать это позднее.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанка отсудила у больницы №10 компенсацию морального вреда

Упав около медучреждения, женщина повредила ногу (подробнее).

Больница №10 остро нуждается в помощи ландшафтных дизайнеров

Медицинское учреждение готово предоставить свою территорию, как для начинающих, так и для опытных специалистов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Wink получил эксклюзивные цифровые права на показ новых фильмов Федора Бондарчука
Более 15 водителей устроились на работу в скорую помощь - им подняли зарплату
«Ростелеком» обновляет защиту клиентов от DDoS-атак
ДТП с двумя погибшими на Южной окружной: полиция ищет очевидцев
На здание рязанской филармонии возвращается памятная доска 1956 года
В Рязани сокращают сотрудников больницы №10
Рязанка засудила магазин за упавшие на голову коробки с обувью
«Газель» разнесло от столкновения с тягачом в Рязанской области
Освоение или благо? На рязанских трассах заменили около 200 остановок
Главу сельского поселения в Рязанской области арестовали на 10 суток
Изнасиловавший пенсионерку в ее доме мигрант отсидит меньше 4 лет
В Рязани решат судьбу участка под троллейбусным парком
Рязанскому убийце отменили оправдательный приговор
Рязанские врачи собрали конечности мотоциклиста по частям
ХК «Рязань» выступил с заявлением о приезде хоккеистов из Китая
Прекращение уголовного дела ректора РГУ оспорят в феврале
Главное не целоваться! — тренер ХК «Рязань» о профилактике коронавируса
В центре Рязани в троллейбусе произошло короткое замыкание
Рязанец побывал в опустевшем из-за коронавируса китайском городе
В Рязани слышны непонятные хлопки
Имя хирурга Аллы Левушкиной увековечат
Очевидцев двух смертельных ДТП с пешеходами ищут в Рязани
В одном из баров задержали 17-летнюю девушку с пьяной матерью
Прокуратура разберется в причинах «рыбного» запаха воды в Рязани
Рязанское УФАС вновь переезжает
Тренер китайских хоккеистов: ребят дергают и постоянно проверяют на коронавирус