В Рязани сокращают сотрудников больницы №10

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:36:06+03:00

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29 января от сотрудников городской больницы №10 в Рязани поступили тревожные новости об «оптимизации», которую готовит руководство этого лечебного учреждения.

Так, по их словам, главный врач «десятки» Ольга Быстрова распорядилась о сокращении значительной части младшего и среднего медицинского персонала. Свое решение она мотивирует нехваткой денег на зарплаты сотрудников. Причем людей вынуждают писать заявления по собственному желанию. Хоть оптимизацией чиновники от медицины это мероприятие стыдливо не называют, заведующим отделений предложили в течении часа подумать и предложить списки для сокращения.

В частности, они затронут и одно из двух в городе боксированных детских инфекционных отделений, и это в разгар мировой вспышки коронавируса. Когда число заразившихся, по состоянию на 29 января, по данным ВОЗ, превысило шесть тысяч человек.

Тем временем продолжают поступать жалобы на антисанитарное состояние больницы. Так, пациенты обращают внимание на обилие тараканов и даже блох в палатах и коридорах лечебного заведения, но руководство не в состоянии решить даже эту проблему. При этом, согласно открытым данным, у главного врача «десятки» по-прежнему числятся три заместителя, и никого из них, по всей видимости, сокращать не собираются.

На момент публикации новости в пресс-службе регионального минздрава не смогли прокомментировать информацию, поступившую от сотрудников больницы, но пообещали сделать это позднее.

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ИСТОЧНИК KP.RU