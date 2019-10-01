2019-10-01T16:45:35+03:00
Общество

Больница №10 остро нуждается в помощи ландшафтных дизайнеров

Медицинское учреждение готово предоставить свою территорию, как для начинающих, так и для опытных специалистов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Руководство больницы №10 обратилось за помощью к рязанским дизайнерам, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. Территория больницы занимает 8 гектаров. Сотрудники учреждения высаживают цветы, ухаживают за деревьями и планируют полностью благоустроить территорию.

— Но своими силами это сделать сложно. Нам очень нужна безвозмездная помощь ландшафтных дизайнеров, — говорит главный врач больницы Ольга Быстрова. — Зеленое, комфортное окружающее пространство поможет нашим больным настроиться на позитив, а это уже 50% успешного лечения. Человек, находясь на свежем воздухе, среди красивой природы, намного скорее пойдет на поправку.

Напомним, что в структуру больницы входит и роддом. Для молодых мам очень важны спокойствие и положительные эмоции.

«Друзья, у вас большой простор для творчества, реализации креативных идей. Начинающие получат возможность на практике применить свои знания. Мэтры дизайна – участвовать в благотворительном проекте по благоустройству одной из крупнейших больниц города», — говорится в обращении к ландшафтным дизайнерам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В региональном правительстве рассказали о том, как перепишут рязанцев
Маршрутка №91 возвращается на дороги Рязани
Директор УК: Рязанский десантник не ломал дверь в Кальном
Денис Сидоров поздравил рязанцев с Днем пожилого человека
Экс-начальник тульской ГИБДД ездил в Рязань на служебном авто
В Рязани маршрутка вылетела на тротуар и сбила девушку
В рязанских школьных столовых вновь нашли массовые нарушения
Дизайнер из Рязани произвела фурор со своей коллекцией в Милане
«Развитие» сети МУПов: минус» три «плюс» один – «оптимизация» в Рязани продолжается
Рязанец выпал из окна своей квартиры – его жизнь на волоске
Здание ОМОН в Рязани отремонтируют за 20 миллионов
Рязанский завод обжаловал штраф в 4 миллиарда за отравление реки Кердь
«Мармакс» рассказал о преимуществах жилого комплекса в центре Рязани
На М5 под Рязанью внедорожник устроил ДТП с пострадавшими
Почта России стала акционерным обществом
Минтранс назвал главных нарушителей среди рязанских такси
В Рязани мужчина открыл газ в квартире и грозился устроить взрыв
Объявлен сбор денег на независимую экспертизу воздуха в Дашково-Песочне
На создание мест в детсадах и школах Рязанская область получит еще 2,5 млрд
Держатели бесконтактных карт «Мир» будут ездить в транспорте Рязани со скидкой до конца года
Касимовец поймал на спиннинг с лодки на Оке 8-килограммовую щуку
Туберкулезный диспансер обязали установить забор вокруг учреждения