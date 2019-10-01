Больница №10 остро нуждается в помощи ландшафтных дизайнеров

СЕГОДНЯ 16:45 2019-10-01T16:45:35+03:00

Медицинское учреждение готово предоставить свою территорию, как для начинающих, так и для опытных специалистов

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Руководство больницы №10 обратилось за помощью к рязанским дизайнерам, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. Территория больницы занимает 8 гектаров. Сотрудники учреждения высаживают цветы, ухаживают за деревьями и планируют полностью благоустроить территорию.

— Но своими силами это сделать сложно. Нам очень нужна безвозмездная помощь ландшафтных дизайнеров, — говорит главный врач больницы Ольга Быстрова. — Зеленое, комфортное окружающее пространство поможет нашим больным настроиться на позитив, а это уже 50% успешного лечения. Человек, находясь на свежем воздухе, среди красивой природы, намного скорее пойдет на поправку.

Напомним, что в структуру больницы входит и роддом. Для молодых мам очень важны спокойствие и положительные эмоции.

«Друзья, у вас большой простор для творчества, реализации креативных идей. Начинающие получат возможность на практике применить свои знания. Мэтры дизайна – участвовать в благотворительном проекте по благоустройству одной из крупнейших больниц города», — говорится в обращении к ландшафтным дизайнерам.

ИСТОЧНИК KP.RU