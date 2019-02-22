Рязанка отсудила у больницы №10 компенсацию морального вреда

СЕГОДНЯ 10:23 2019-02-22T10:23:15+03:00

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Московский районный суд рассмотрел дело по иску жительницы облцентра к больнице №10 Рязани, сообщает пресс-служба прокуратуры района.

В декабре 2017 года около 7.30 женщина поскользнулась и упала рядом с больницей №10 – пешеходную дорожку не очистили от снега и льда. Рязанка получила травму правой ноги. Женщина долго была на больничном, а позже обратилась в суд.

Свидетели факт падения именно около больницы подтвердили, а эксперты, привлеченные к делу судом, отнесли травму к категории среднего вреда.

Суд пришел к выводу, что упала женщина именно из-за плохой очистки территории. В качестве компенсации морального вреда медучреждение выплатит истице 40 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU