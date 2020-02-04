2020-02-04T19:33:16+03:00
Общество

Поликлинику больницы №10 в Рязани открыли с недоделками

На ее ремонт ушло почти 12 миллионов бюджетных рублей
Роман КАРПОВ.
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Фото: Роман Карпов.Фото: Роман Карпов.
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4 февраля после ремонта открыли поликлинику при ГКБ №10. К сожалению, после ухода рабочих, в учреждении осталось множество недоделок. Например, больше всего нареканий вызывает состояние потолка - по всему зданию поликлиники в нем не хватает потолочных панелей. Причем, наихудшее их состояние корреспондент «Комсомолки» обнаружил в регистратуре - там почему-то «забыли» смонтировать несколько секций, а из пустот торчат какие-то провода.

Фото: Роман Карпов.

Фото: Роман Карпов.

Кроме того, в недавно отремонтированной поликлинике уже сломан доводчик и повреждено покрытие одной из дверей. Но и это еще не все, в лечебном учреждении почему-то не подумали о людях с ограниченными возможностями, установив пандус только на входе, а вот лестницы на второй этаж подъемниками почему-то не оборудовали.

Фото: Роман Карпов.

Фото: Роман Карпов.

По данным регионального минздрава, на ремонт поликлиники выделили 11 миллионов 900 тысяч рублей. Финансирование проводилось из регионального бюджета в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Фото: Роман Карпов.

Фото: Роман Карпов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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