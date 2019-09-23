Когда включат отопление в Рязани в 2019 году: отопительный сезон начался с проблем

20 сентября в Рязани начали заполнять централизованную систему теплоснабжения от Ново-Рязанской и Дягилевской ТЭЦ, а также котельных РМПТС и различных ведомств. Соответствующее постановление подписано главой городской администрации Еленой Сорокиной.

— Прогноз погоды говорит о достаточно низких температурных показателях во второй половине сентября, — говорит чиновница. — В администрацию поступают жалобы от рязанцев на холод в квартирах. Кроме того, в детских садах и школах дети не должны мерзнуть.

По словам Сорокиной, в первую очередь тепло поступит на объекты социальной сферы, больницы и поликлиники города, и только затем – в жилые дома. Полностью запустить отопление в Рязани власти планируют в течение недели.

НАЧАЛО ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА В РЯЗАНИ

Уже после пробного пуска отопления в нескольких домах прорвало трубы. Так, утром 22 сентября в двухэтажном доме №5 по улице Совхозной в результате аварии залило шесть квартир с «отслоением штукатурки с потолков» — цитата пресс-службы администрации Рязани. Жильцы указанных квартир были более эмоциональны: «Дали отопление, прорвало трубы. Весь дом залит водой, обваливается потолок. Дом аварийный, очень старый, в любой момент может все рухнуть» (читать подробнее и смотреть фото).

Залитая квартира на улице Совхозной.

В этот же день произошла коммунальная авария в доме №3 по улице Радиозаводской. Здесь, по словам местных жителей, во время пробного пуска отопления прорвало трубы.

«Обращались в аварийные службы и теплосети, но мы никому не нужны. Все ЖЭУ от нас отказались. Замечательно у нас в городе живется», — жаловался житель одной из квартир (смотреть видео потопа).

Как вскоре сообщили в администрации города, запускали отопление специально в выходные дни, чтобы собственники и жильцы квартир находились дома, и в случае аварийной ситуации, своевременно могли о ней сообщить. Так и получилось.

Залитая квартира на улице Радиозаводской в Рязани.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН В КАСИМОВЕ И ДРУГИХ РАЙОНАХ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В районах Рязанской области также приступили к пуску отопления. Так в Сасовском районе еще 17 сентября начала работать большая часть автоматизированных тепловых пунктов школ. Тепло пустили в Пичкиряевскую, Староберезовскую, Агломазовскую, Демушкинскую школы, а также в Алешинский и Гавриловский детские сады.

Директор Кустаревской школы и оператор автоматизированного теплового пункта после запуска газового котла. Фото: администрация Сасовского района.

20 сентября начало поступать тепло в дома, школы, детские сады и больницы Рыбновского района. Соответствующее распоряжение подписал глава района Андрей Горелов.

Не без проблем к отопительному сезону 2019 года подошли в Касимове. С 23 сентября и до конца месяца на тепловых сетях и котельной Приокского завода цветных металлов пройдут профилактические работы. Кроме того, рабочим нужно будет полностью заменить ветхий участок теплосетей. Поэтому жителям микрорайона Приокский придется обойтись без горячей воды.

«Принимая во внимание погодные условия и неудобства, «Касимовсервис» завершит все работы в максимально короткие сроки, не увеличивая их до двух недель. В это время параллельно заменят ветхий участок теплосетей протяженностью 540 метров в районе домов №№ 13 и 14», — попробовали успокоить местные чиновники жителей касимовского микрорайона, и подчеркнули, что все работы выполняются на деньги бюджетного кредита, первый транш которого муниципальное предприятие получило на прошлой неделе.

«Касимовсервис» завершит все работы в максимально короткие сроки. Так обещают городские власти.

КУДА ЗВОНИТЬ?

По всем возникающим проблемам с пуском отопления в 2019 году жителям Рязани нужно звонить в свои управляющие организации или в управление энергетики и ЖКХ города по телефону: 8 (4912) 25-48-69.

В Рыбновском районе необходимо звонить в управляющие организации или отдел ТЭК, ЖКХ и экологии района по телефону: 8 (49137) 5-13-54.

По вопросам подключения к системам теплоснабжения на территории Сасовского района звоните по телефону: 8 (49133) 5-10-20.

В Касимовском районе, вероятно, можно позвонить только в муниципальное казенное предприятие «Касимовсервис» по телефону: 8 (49131) 2-27-96.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

УК предложила жильцам дома самим осушить подвал, затопленный нечистотами

Рязанские коммунальщики берут плату за содержание жилья, но свои обязанности в хамской форме пытаются свалить на жителей (подробнее).