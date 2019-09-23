2019-09-23T11:38:59+03:00
Недвижимость

Мэрия Рязани прокомментировала прорванные трубы после пуска отопления

По данным чиновников, в настоящее время управляющая компания «Сервисный центр ЖКХ» ликвидирует последствия аварии
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Фото: Типичная Рязань.Фото: Типичная Рязань.
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Администрация города прокомментировала коммунальную аварию на улице Совхозной, где в доме №5 прорвало трубы во время пуска тепла.

«В двухэтажном доме 1953 года постройки в результате аварийной ситуации залило квартиры №№ 2, 3, 4, 6, 7, 8 с отслоением штукатурки с потолков. В доме восемь квартир, из них одна, №5, – муниципальная.

В этом году в доме капитально отремонтировали крышу и систему холодного водоснабжения. Запуск отопления начался в выходные дни для того, чтобы собственники и жильцы квартир находились дома, и в случае аварийной ситуации, своевременно о ней сообщить», - говорится в сообщении.

По данным чиновников, в настоящее время управляющая компания «Сервисный центр ЖКХ» ликвидирует последствия аварии. Кроме того, власти сообщают, что заявлений в межведомственную комиссию по признанию дома аварийным и подлежащим сносу в администрацию Рязани не поступало, следовательно, аварийным и подлежащем сносу дом не признан.

«Здание расположено на площадке перспективного строительства. В 2014 году администрация Рязани заключила договор о развитии застроенной территорий с ООО «Интерстрой». В соответствии с условиями договора застройщик обязан поэтапно передать в муниципальную собственность квартиры для переселения нанимателей домов до 13 февраля 2020 года. Это касается и дома №5 по улице Совхозной».

Напомним, утром 22 сентября в доме №5 по улице Совхозной во время пуска отопления прорвало трубы (смотрим фото и видео).

ИСТОЧНИК KP.RU

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