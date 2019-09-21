УК предложила жильцам дома самим осушить подвал, затопленный нечистотами

В редакцию «Комсомолки» обратились жильцы многоквартирного дома №20 корпус 1 на улице Островского. Люди подумывают, не начать ли сдавать подвал многоэтажки для съемок фильмов ужасов. Дело в том, что технические помещения дома постоянно – от трех до пяти раз в месяц – затапливает канализацией. Из-за этого подвал фактически не успевает просыхать, а неприятные запахи проникают в квартиры. Двери подъездов приходится держать постоянно открытыми, для того чтобы хоть как-то избавиться от удушающего смрада.

Двери подъездов приходится держать постоянно открытыми, для того чтобы хоть как-то избавиться от удушающего смрада.Фото: Константин МОГИЛИН

«РЕМОНТА НЕТ, НО ВЫ ПЛАТИТЕ»

– Насекомые, грибок на стенах и плесень стали для нас обычным делом. Но ведь это неправильно! – с негодованием в голосе рассказывает Дмитрий Захаров. – Люди платят каждый месяц за услуги, которые им отказываются предоставлять.

Со своей проблемой люди методично обратились во все инстанции кроме, пожалуй, суда.

– Жаловались по порядку в управляющую компанию, в региональную жилищную инспекцию, Роспотребнадзор, городскую администрацию и в аппарат правительства Рязанской области – отовсюду пришли пустые отписки. Сотрудники жилинспекции так вообще приходят, здороваются за руку с управленцами и уходят, даже не спускаясь... Написали в прокуратуру в начале месяца, на данный момент ответа пока нет, – поделился Дмитрий.

Подвал не только затоплен, но и страшно захламлен.Фото: Константин МОГИЛИН

ДУРНАЯ СЛАВА

Этот дом обслуживает широко известная рязанцам и преимущественно в негативном ключе управляющая компания ООО «БЫТРЕМСЕРВИС». На работу этих горе-управленцев от жильцов многоквартирных домов в нашу редакцию жалобы поступали не раз. Справедливости ради стоит отметить, что региональная жилинспекция указывает на недостатки в работе управленцев, однако выводов они, похоже, не делают и к своим клиентам относятся так, будто они им должны, а не наоборот. Иначе как объяснить издевательский ответ, пришедший за подписью директора этой конторы Игоря Гаврилина. Господин Гаврилин предлагает жильцам «провести совместный субботник по наведению порядка и уборки подвального помещения» и попутно обвиняет их в «низкой культуре пользования коммунальной системой водоотведения».

Жильцы все лето мучаются от неприятного запаха, плесени и насекомых, которые идут из подвала.Фото: Константин МОГИЛИН

ПОСМЕРТНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Председатель Рязанской единой ассоциации потребителей «Человек» Олег Попов рассказал, что недавно ООО «БЫТРЕМСЕРВИС» проиграло в суде иск на несколько сотен тысяч рублей:

– Они предложили пожилому рязанцу, у которого протекла крыша, самому узнать, сколько стоит ее ремонт, строительные материалы и найти организацию, которая починит кровлю. Якобы потом УК оплатит стройматериалы и работу подрядчика. Но, когда мужчина все разузнал, в конторе под управлением Игоря Гаврилина сообщили, что ни копейки ему не заплатят. Тогда жилец обратился в суд.

Но пока шло разбирательство, у мужчины случился сердечный приступ, в результате которого он скончался. Тогда тяжбу продолжила его дочь, и Олег Попов представлял на процессе ее интересы так же, как и отца.

Люди платят каждый месяц за услуги, которые им отказываются предоставлять.Фото: Константин МОГИЛИН

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Маленького мальчика увезли на скорой помощи и госпитализировали в реанимацию с сильнейшим ожогом гениталий. Ребенок проснулся в квартире на первом этаже, поставил ножки на пол и получил удар током. Оказалось, что подвал дома был затоплен нечистотами, а УК долгое время игнорировала жалобы жильцов. В итоге протекшая канализация дошла до оголенного кабеля в подвале, и ток через пол ударил ребенка. К счастью, мальчика спасли, впоследствии его ожидало длительное и болезненное лечение. Вот до чего может довести разгильдяйство коммунальщиков!