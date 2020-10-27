Деревня Красное за время многочасового боя два раза переходила из рук в руки

Схема боя. Автор - Ольга ПОШЕВЕЛЯ,

Если не смотреть на карту, где отмечено административно-территориальное деление регионов России, никогда не подумаешь, что стоишь на западной границе Рязанщины. Замысловато петляет небольшая река, за деревней начинаются бескрайние поля - обычный русский пейзаж. Однажды нам уже доводилось бывать в этих местах… Но порой судьба снова возвращает в определенную точку, чтобы переосмыслить что-то или доделать недоделанное.

Деревня Красное Михайловского района находится на самом краю Рязанской области. За рекой со странным названием Улыбыш начинается Тульский регион. Зимой сорок первого эти места стали последней пядью Рязанской земли, за которую отчаянно цеплялись окоченевшие от холода руки ненавистных оккупантов.

ПЛАКАЛА, БУДТО ПО МЛАДШЕМУ СЫНУ

Во время нашего знакомства с деревней Красное несколько лет назад мы почему-то сделали акцент на сражении за тульское село Хитровщина. Да, тот бой начался с рязанского плацдарма - именно из деревни Красное, и вполне возможно, первые оборонительные немецкие позиции размещались на нашей стороне, но все же сама схватка развернулась уже на территории соседней области.

Теперь в рамках цикла публикаций «Семь забытых битв», направленного на формирование патриотического отношения к боевому подвигу на Рязанской земле в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, мы расскажем о событиях, предшествовавших полному освобождению нашего края от немецко-фашистских захватчиков.

То самое место, где немцы своими сапогами в последний раз топтали Рязанскую землю. За деревьями виднеется церковь тульского села Хитровщина.

Бой за Красное начался немного восточнее - в районе деревень Шанчерова и Поповки (последняя ныне не существует). Вот что вспоминал Юрий Николаевич Абрамов (1949 г. р.), пересказывая слова своих родителей:

- Ночью в крайние дома нашей деревни (Шанчерово) приходили в белых халатах советские разведчики. А утром со стороны леса началось наступление. Немцы стали отходить в сторону большака (главной дороги - Ред.), где между деревнями Поповка и Галицкое (Тульская область) и завязался бой.

В журнале боевых действий 10-й моторизованной пехотной дивизии вермахта (именно она оккупировала Михайлов) утром 9 декабря появляется донесение:

«7:45. Сообщение от 2-го батальона 41-го пехотного полка: противник атакует силами до роты со стороны Поповки в направлении Галицкое (перевод Дмитрия Тужикова)».

- Я не знаю, как шло наступление. Помню только, все горело и взрывалось, - возвращаемся мы к воспоминаниям жителей деревни Шанчерово и цитируем Анну Александровну Кондакову (в девичестве Гераськину, 1932 г. р.). - Когда все стихло, я с другими детьми побежала на большак. Там несколько дней лежали тела убитых красноармейцев. Потом жители собрали погибших и захоронили недалеко от деревни Поповки на дороге у ветлы…

- Среди убитых лежал совсем молоденький солдат, - рассказывала Лидия Александровна Пудикова (в девичестве Фокина, 1927 г. р.). - Бабушка, упав на колени, обняла его, зарыдала, причитая, как по своему погибшему младшему сыну Сергею, на которого она получила похоронку.

Известно, что этот наступательный бой вели красноармейцы 326-й стрелковой дивизии. В боевом донесении дивизии в 13:00 9 декабря 1941 года говорится:

«Арьергардные части противника, развернувшись на рубеже высота 197:2 - высота 213:5 - деревня Поповка, оказывают сопротивление частям дивизии, видимо, прикрывая отход своих частей на Епифань».

Сражение в районе деревень Шанчерова и Поповки затихало, но теперь, будто набирающий вес снежный ком, бой ворвался на улицы трех населенных пунктов: Галицкое и Кашино Тульской области и деревни Красное Рязанской области.

БУКВАЛЬНО НА ПЛЕЧАХ ВРАГА

Вот как бой за Красное описывается в сборнике статей и рассказов «Дела и люди 326-й мордовской стрелковой дивизии», изданном в 1943 году политическим отделом воинской части. Понятно, что многое в событиях приукрашено и дополнено не имевшими место фразами, но определенная доля правды в этих материалах тоже есть.

«Бой разыгрался на подступах к Красному. Дорога к деревне пересекалась глубоким оврагом. Это естественное прикрытие немцы попытались сделать рубежом своей обороны. Они из оврага беспрерывно поливали огнем дорогу и поле…

Части рассредоточились. На левом фланге, у редкого кустарника, приготовилась к бою третья минрота 1097-го полка. Первые удары советского миномета возвестили начало схватки. Точно в цель бил младший политрук Базукин. От него не отставали и другие расчеты. Мины безошибочно «накрывали» фрицев в овраге.

Первые батальоны 1097-го и 1099- го стрелковых полков двинулись на овраг в лоб и справа. Немцы, в слабой надежде удержать свой неудачный рубеж, перенесли пулеметный огонь на пехоту. Но и это не могло удержать наших бойцов. Лавиной катились они на овраг, посеяв такую панику среди гитлеровцев, что те поодиночке убегали в деревню.

В снежном сугробе фашисты бросили три новеньких пулемета. Бойцы Тимофеев и Чудайкин, внимательно осматривая их, приговаривали: «Теперь вы вместе с нашими «максимами» будете бить своих же фрицев».

Овраг был завален трупами, касками, целым и изуродованным оружием, серыми солдатскими сумками, разбитыми флягами. Всюду виднелись следы точной работы славных минометчиков лейтенанта Токаренко».

Участником тех событий был редактор дивизионной газеты «Под знаменем Сталина» 326-й стрелковой дивизии Матвей Андрианович Седов, с которым уже в послевоенное время активно поддерживали связь михайловские краеведы и учителя. Он и выступил одним из составителей цитируемого нами сборника.

«Фашисты попытались было укрепиться в домах деревни. Но не успели. Буквально на плечах врага наши части ворвались в Красное. Отдельные вражеские автоматчики трусливо стреляли из окон в спины бойцов. Так был ранен стрелок Кирилюк. С простреленной рукой он нашел в себе силы подбежать к амбару, где засел стрелявший гитлеровец, и, оттолкнув ногой дверь, с криком «Получай, гад!», - бросил внутрь гранату. Вскоре бойцы извлекли из амбара изуродованный труп фашиста и целый немецкий автомат. Все новые и новые группы наших бойцов входили в освобожденную деревню. А на улицах, у домов их встречали женщины и старики. Махали платками, плакали от радости, называли ласковыми именами: «Сынки наши родные, дорогие, дождались мы вас - освободителей».

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ КАВАЛЕРИСТОВ

Пока части 326-й стрелковой дивизии атаковали врага с востока и северо-востока, в район Кашино - Галицкое - Красное с юга с боями вышли и бойцы 41-й кавалерийской дивизии.

Удержать рязанскую деревню под ударами сразу нескольких советских подразделений шансов у немцев практически не было. Вместе с тем нужно признать, что солдаты вермахта сделали все возможное, чтобы остановить наступление Красной армии. В боевом донесении штаба 41-й кавалерийской дивизии говорится:

«Части дивизии в 7:30 9 декабря, выполняя приказ командующего 10-й армией о наступлении на станцию Епифань, завязали бой с пехотой противника (не менее батальона) в районе Галицкое - Кашино - Красное - высота 213.5.

К 12:10 ударом 172-го кавалерийского полка на Галицкое и 170-го кавалерийского полка на Красное противник из этих населенных пунктов был выбит. Однако в период между 14:00 и 15:00 противник при поддержке артиллерии и минометов перешел в контратаку и вновь овладел Красным и Галицким.

К 17:00 9 декабря в результате упорного боя 172-й и 170-й кавалерийский полки овладели Галицким и Красным, нанеся серьезное поражение противнику».

Десять часов продолжался бой за деревню Красное. В течение этого времени населенный пункт дважды переходил из рук в руки!

В самой деревне найти очевидцев этой мясорубки сегодня уже практически невозможно. Но в свое время о событиях декабря сорок первого нам рассказывал Александр Алексеевич Сорокин (1929 г. р.):

- Наступление наших частей шло со стороны Жмурова (село соседнее с деревней Шанчерово) и Кашина. Когда немцы отступали, в районе второго моста застряли два их грузовика с продуктами и обмундированием. Немцы бросили машины и убежали, но одного из водителей подстрелили.

Александр Алексеевич Сорокин.

После успешного освобождения деревни Красное частям РККА предстоял серьезный бой за тульское село Хитровщина. Но это уже совсем другая история.

P.S. Редакция газеты «Комсомольская правда» искренне благодарит за помощь в подготовке материала жительницу деревни Шанчерово Людмилу Сергеевну Бухонину и военного историка Галину Ярославовну Грин.

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