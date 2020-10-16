Бой за Серебряные Пруды начался на самой окраине Рязанской области

Список безвозвратных потерь 322 стрелковой дивизии. В 1941 году Осово относилось в Серебряно-Прудскому району Тульской области.

Несколько лет мы собирались посетить окраинные населенные пункты Захаровского района, расположенные в непосредственной близости от московского райцентра Серебряные Пруды, и поговорить с местными жителями о событиях далекой зимы сорок первого. Но поездка все откладывалась…

Цикл публикаций «Семь забытых битв», направленный на формирование патриотического отношения к боевому подвигу народа на Рязанской земле в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, стал замечательным поводом все-таки сесть в машину и отправиться на берега реки Осетр.

Административно-территориальное деление областей ранее было иным, но сегодня населенные пункты Перекаль, Осово, Мельгуновка, Зачесловка относятся к Захаровскому району, поэтому с полным основанием мы можем говорить о восстановлении хронологии событий именно на Рязанской земле.

Нашим провожатым по старожилам и местным грунтовкам выступила председатель совета ветеранов села Осово Больше-Коровинского сельского поселения Татьяна Петровна Терентьева.

- Едем, в Перекаль, - с энтузиазмом отнеслась к своей миссии Татьяна Петровна.

Татьяна Петровна Терентьева показывает на противоположный берег Осетра, где разгорелся основной бой.

РАНЕНЫХ НЕСЛИ В РЯЗАНСКИЕ СЕЛА

В журнале боевых действий 322-й стрелковой дивизии значится:

«Части дивизии в 5:00 6 декабря 1941 года выступили тремя полками. 1085-й стрелковый полк - по маршруту Жемово - Алферьево - Колеймино - Серебряные Пруды. 1087-й стрелковый полк - по маршруту Алтухово - Ситьково - Осово - Серково. 1089-й стрелковый полк по маршруту Кобылье - Большое Жоково – Некрасово…

Ведя наступательный марш по указанным маршрутам, в течение 6-7 декабря 1941 года части дивизии уничтожили ряд мелких группировок противника».

Согласно списку безвозвратных потерь дивизии, напротив шести фамилий отмечено - «убит в бою под Осовом, (ныне Захаровский район Рязанской области - Ред.) 7 декабря 1941 года». Местом захоронения этих шести красноармейцев также значится данный населенный пункт.

В свое время именно эти строки в армейских документах и навели нас на мысли о том, что сражение за Серебряные Пруды началось на территории современной Рязанской области. По прямой между ныне московским райцентром и рязанским селом менее семи километров. Жители Осова и в магазины сюда приезжают, и в больницу. Да что там… Несколько ребят даже в Серебряно-Прудскую школу ходят.

Храм в Осове будто после войны...

Полностью доверившись Татьяне Петровне, как человеку, знающему всех пожилых людей в пределах сельского поселения, мы отправились, как уже говорилось, в соседнюю с селом Осовом деревню Перекаль.

Нам открылся прекрасный вид на долину реки Осетр, с деревушкой на противоположной стороне, с полями и лесопосадками.

- Основной бой был там, за рекой, - рассказывает со слов отца, работавшего директором в местной школе, Александр Васильевич Никифоров. - Видите, лесополоса идет и дорога. Вот там гремело… Не знаю, были с нашей стороны убитые или нет, но раненые точно были. А первых немцев здесь положили - с Мельгуновки как ехать от моста, первый дом слева в нашей деревне (мост через Осетр был в районе Мельгуновки - Ред.). Трупы немцев по реке уплыли - пять или шесть, уже точно не помню, сколько называли.

- А самолеты военные в здешних местах появлялись? - интересуемся мы.

- Пролетали, но бомбить не бомбили. С той стороны воронок много, здесь нет. В районе Больше-Коровина (Захаровский район) пара бомб в болотце угодила, и получился пруд. Я в детстве на нем рыбачил.

А вот про захоронение красноармейцев ни Александр Васильевич, ни Татьяна Петровна сказать ничего не смогли.

РАСХОЖДЕНИЕ В ДАННЫХ, НО ВСЕ РАВНО ОСОВО

Не то чтобы отсутствие в Осове захоронения показалось странным. Известно, что часто сведения о безвозвратных потерях вносились в журналы много позже боев и, как говорится, «примерно». Мы перепроверили все шесть фамилий по другим дивизионным документам. Все красноармейцы служили в 1089-м стрелковом полку 322-й стрелковой дивизии. В двух случаях всплыли иные данные о месте гибели и месте захоронения. На трех человек никакой другой достоверной информации найти не удалось. Еще один боец и по второму дивизионному списку значится похороненным в Осове.

Продолжая поиски истины, из Перекали Татьяна Петровна полевой дорогой «повела» нас в упомянутую в разговоре с Александром Васильевичем Мельгуновку.

Валентина Николаевна Меркушкина рассказывает о красноармейце в белых шерстяных носках.

- В сорок первом-то… - начала свой рассказ Валентина Николаевна Меркушкина (в девичестве Сафонова, 1930 г. р.), - …в колхозе снопы вязала. Разведка в деревне немецкая была, но нас родители прятали, поэтому ничего я особенно не видела. И про бой в районе Серебряных Прудов ничего вам не скажу. А вот что запомнила - так это похороны… Из реки одного нашего бойца подняли. В белых шерстяных носках деревенской вязки он был. Прям до сих пор перед глазами эти носки. Как раз на городище возле Перекали его похоронили. Бегала туда с ребятами, мы ландыши клали на могилу. Потом вроде его черные копатели в надежде поживиться чем-нибудь на этом древнем городище раскопали. Но что с него возьмешь… Зарыли обратно.

- А сейчас место это известно? - спрашиваем, пытаясь провести параллель между бойцом и одним из тех солдат, что числятся погребенными в здешних местах.

- Да какой-там… Кто ж теперь покажет-то…

- Похоже, придется еще раз приехать на берег реки Осетр, - с такими мыслями возвращались мы в Рязань, думая о неизвестном красноармейце.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Атака стрелковых полков 322-й стрелковой дивизии на Серебряные Пруды началась в 8:00 7 декабря 1941 года после короткой артподготовки. Результатом трехчасового боя стало полное освобождение населенного пункта от оккупантов и захват множества трофеев, в том числе около 250 различных автомобилей, четырех орудий, пулеметов, винтовок и амуниции.

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