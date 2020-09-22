Забытый бой за Михайлов: восстанавливая хронику 1941 года

Мост в Михайлове до сих пор хранит следы уличных боев.

«Комсомольская правда» представляет читателям цикл публикаций, который мы озаглавили «Семь забытых битв», направленный на формирование патриотического отношения к боевому подвигу народа на Рязанской земле в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

БЕЗ ШАНСОВ НА УСПЕХ

Несколько лет назад при работе с историческими документами «Комсомольской правде» удалось выяснить, что 24 ноября 1941 года райцентр Михайлов не был безвольно сдан немецко-фашистским захватчикам, как многие считали прежде. Бойцы истребительного батальона и личный состав 784-го батальона аэродромного обслуживания, базировавшегося на Черной горе, встретили немцев на подступах к городу смертельным огнем. Шансов остановить «немецкую машину» у них, конечно, не было…

В Подольске в Центральном архиве Министерства обороны РФ хранится исторический формуляр 784-го батальона аэродромного обслуживания. Цитируем:

«Сформирован 10 июля 1941 года в Туле 28 октября 1941 года батальон в полном составе перебазировался на Михайловский аэродром и вошел в состав 14-го района авиационного базирования.

Батальон базировался на двух аэродромах: Михайловском (Черная гора - РедРедРед.) и Маковском (село Маково под Михайловом - Ред.) и обеспечивал боевую работу 20-го истребительного авиаполка и 238-го штурмового авиаполка. При прорыве фронта немецкими войсками на Михайловском направлении 24 ноября 1941 года под минометно-оружейным огнем противника перебазировался на аэродром Каверино Рязанской области. В период этого перебазирования в батальоне имелись потери в личном составе: убитыми 10 человек, ранеными 7 человек, пропавшими без вести 125 человек. Майор Куропятников Николай Анисимович был тяжело ранен (командир батальона - Ред.)».

Местечко Низок под Михайловом, где и разыгрался бой 24 ноября 1941 года.

Немного обидно, что официальный документ не подчеркивает, что столь весомые потери (более ста сорока человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести - это много для батальона аэродромного обслуживания) часть понесла, не просто передислоцируясь на новое место, а вступив в неравный бой с немецкими захватчиками.

События того ноябрьского дня стали основанием для награждения, как минимум, четырех человек. Откроем наградной лист командира Владимира Стрельникова:

«Находясь на службе 784-го батальона аэродромного обслуживания в должности помощника коменданта аэродрома, получил задание от майора Куропятникова эвакуировать с аэродрома неисправный самолет в Рязань ввиду подхода немецких войск к Михайлову, что было немедленно выполнено. Авиационным полкам и батальону был дан приказ дислоцироваться в другое место.

Одновременно Стрельникову был дан приказ вести оборону за местечко Низок Прудского сельсовета (восточная окраина Михайлова - Ред.) с группой бойцов. Ими была обнаружена группа немецких мотоциклистов, продвигающихся по шоссе. В это время Стрельниковым был отдан приказ вести огонь по наступающему противнику. Противник вел ожесточенный огонь по нашим войскам. Товарищ Стрельников был тяжело ранен, но, не покидая района обороны, продолжал командовать, истекая кровью, так как помощь не была оказана за неимением медперсонала - медсестра была убита».

Наградной лист Владимира Стрельникова.

Истекавшего кровью командира Стрельникова и тяжело раненного красноармейца Кузина подобрала у реки местная жительница Татьяна Алексеевна Пугина. Кузин под утро умер, а вот командира чудом удалось выходить в оккупированном немцами городе. Говорят, что в один из дней оккупации его жизнь и жизнь его спасительницы повисли буквально на волоске. В хату нагрянули немцы. Конечно, солдаты вермахта обратили внимание на лежавшего в постели мужчину.

- Вроде двое их приходило, - позже рассказала внучка Татьяны Пугиной Татьяна Сушина. - Один из немцев хотел было уже скинуть со Стрельникова одеяло, но второй на ломанном русском поинтересовался, не болен ли этот человек. «Да, да, это мой муж, - схватилась за спасительную соломинку женщина, - у него тиф». После этих слов оккупантов как ветром сдуло.

Владимир Андреевич Стрельников не только выжил после ранения, но и вернулся в Михайлов к своей спасительнице, с которой прожил вплоть до своей смерти.

Подвиг Татьяны Пугиной оказался не единичным. Жительница Михайлова Александра Ивановна Турченева также спасла и выходила в своем доме красноармейца. Николай Молоканов, так звали бойца, то ли от боли, то ли от того, что потерял много крови, терял сознание, бредил. Турченева знала, что в дом каждую минуту могут зайти фашисты. Но до их прихода успела снять красноармейскую форму, переодеть его в гражданскую одежду и уложить в постель…

После освобождения Михайлова Николай Захарович Молоканов был направлен в госпиталь, затем вновь сражался с ненавистным врагом на Ленинградском и Прибалтийском фронтах, был награжден медалью «За отвагу».

НЕСОСТОЯВШИЕСЯ ВСТРЕЧИ

В подробностях мы публиковали эти истории в прежних номерах, но работа по изучению подвига батальона аэродромного обслуживания продолжалась. Благодаря помощи тульских исследователей Александра Яковлева и Валерия Лосева, мордовского поисковика Александра Любимкина удалось отыскать родственников еще троих бойцов. Их судьбы трагичны, и боль их семей неразрывно связана с Рязанской областью.

Михаил Дмитриевич Агафонов после службы в армии встретил свою любовь - девушку по имени Прасковья. Они поженились. У счастливых супругов родилось три дочери: Нина (1936 г. р.), Валентина (1939 г. р.) и Галина (1941 г. р.). До войны глава семьи трудился шофером в местной МТС. В июне 41-го его мобилизовали, а в начале 1942 года жене пришла похоронка. В документе значилось, что Михаил Агафонов убит 24 ноября 1941 года и похоронен в селе Маково Михайловского района. Вместе с тем точное место захоронения Михаила Дмитриевича до настоящего времени неизвестно.

Трудовая книжка Михаила Агафонова.

Тимофей Иванович Мымрин родился в 1915 году в Тульской области, после раскулачивания семьи вместе с отцом был сослан на Соловки, откуда и попал на фронт.

В начале войны Тимофею удалось послать весточку маме. Он писал, что его часть остановилась под Веневом. Женщина обрадовалась, ей так хотелось увидеть сына, которого она не могла обнять уже много лет. Собрала узелок с едой и пошла пешком в Венев. Преодолела порядка пятидесяти километров, но не успела… Батальон направили по рязанскому направлению, а позже пришла похоронка. Похоронен Тимофей Мымрин на кладбище села Захарово, куда его тяжелораненого или уже мертвого доставил отступающий батальон.

Политрук Ефим Ефимович Пименов - один из тех, кто в бою за Михайлов пропал без вести. Статью о его судьбе опубликовал тульский краевед Валерий Лосев на страницах кимовской газеты «Районные будни». Ефим Пименов регулярно писал жене после мобилизации. Однажды известил супругу, что их часть передислоцируют - эшелон должен был следовать через станцию Епифань (ныне Кимовск). Мария, оставив детей бабушке с дедушкой, отправилась больше чем за двадцать километров, чтобы хоть издали посмотреть на родное лицо. Увы, встретиться на станции судьба не позволила. А в конце сорок первого года связь оборвалась, позже пришло извещение «пропал без вести». Но надо отметить, что тело Ефима Пименова так и не нашли, на поле боя был обнаружен лишь его партийный билет.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Зимой 2019 года в Михайлове состоялся круглый стол по теме военной истории райцентра, где нами были представлены документы о бое 24 ноября. В мероприятии приняли участие руководитель района, представители общественных организаций и профильных ведомств, а также депутаты Государственной Думы РФ Елена Митина и Андрей Красов. Было принято решение увековечить подвиг красноармейцев и местных жительниц, выхаживавших раненых. Ждем первых результатов.

ВЗГЛЯД С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

Рязанский выпуск «Комсомольской правды» в настоящее время занимается переводом документов немецких частей. Вот что сообщается в журнале боевых действий 10-й моторизированной пехотной дивизии вермахта (перевод Дмитрия Тужикова).

24 ноября 1941.

- 11:05 - 10-й разведывательный батальон ведет бой на подступах к Михайлову.

- 13:25 - в результате наступления захвачена линия железной дороги к югу от Михайлова. Один мост через Проню находится под нашим контролем.

- 15:00 - сообщение от 10-го разведывательного батальона: в 13:45 взят Михайлов. Захвачено семь загруженных самолетов на ж/д станции.

- 20:30 - сообщение от 10-го разведывательного батальона: взят полевой аэродром противника в 1,5 км северо-восточнее Михайлова (Черная гора - Ред.).

Исходя из немецких документов, можно сделать вывод, что сопротивление солдат Красной армии и истребительного батальона в районе Михайлова продолжалось вплоть до наступления темноты. Сообщение о взятии аэродрома в штаб поступило уже в девятом часу вечера.

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