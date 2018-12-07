Батальон аэродромного обслуживания принял в Михайлове неравный бой

Прежде считалось, что город на Проне 24 ноября 1941 года был сдан немцам без боя. Во всяком случае, в труде замечательного местного краеведа Юрия Бучнева, посвященном событиям сорок первого года, упоминается лишь попытка сопротивления со стороны местного добровольческого истребительного отряда. Однако последние изыскания говорят, что это не совсем верно…

Год назад на страницах «Комсомольской правды» публиковался материал, рассказывающий о чудесном спасении командира Стрельникова. В бою за Михайлов он был тяжело ранен – его подобрала и выходила в оккупированном городе, рискуя собственной жизнью, местная жительница Татьяна Пугина. В той публикации мы впервые привели документальное подтверждение тому, что бой вели и регулярные части Красной Армии. Масштабов этого противостояния мы не знали – среди погибших тогда значился лишь красноармеец Григорий Кузин, а среди раненых – тот самый Владимир Стрельников.

УБИТЫЕ, РАНЕНЫЕ, ПЛЕННЫЕ

Трагедия сорок первого года сполна отразилась на территории Михайловского района. Черная волна больно ударила и по местным жителям, и по воинской части, на чью долю выпал жребий драться без шансов на победу. 784-й батальон аэродромного обслуживания (БАО) осенью сорок первого дислоцировался в Михайлове на Черной горе. Когда стало очевидно, что немецкие войска войдут в город, батальон начал готовиться к эвакуации, но группу его бойцов оставили для обороны населенного пункта.

24 ноября 1941 года погибли 11 красноармейцев и командиров, еще шестеро пропали без вести, четверых взяли в плен…

Погибшие, согласно данным Центрального архива Министерства обороны РФ, похоронены в Михайлове, в селе Маково Михайловского района и в райцентре Захарово. Имена большинства из них не увековечены. Исключение составляют две фамилии: красноармеец Тимофей Мымрин и младший командир Елена Ходырева. Первый похоронен на старом кладбище в Захарове, куда, по всей видимости, его тяжело раненного или уже убитого, доставил отступающий батальон. Вторую – погребли на Черной горе, самом крупном воинском захоронении Михайловского района. Правда, в качестве даты гибели там ошибочно значится другое число.

Четверо плененных солдат, видимо, оставались в Михайлове вплоть до освобождения города 7 декабря 1941 года. Удалось проследить судьбу троих из них. Фамилия лейтенанта Петра Мироненко значится среди заключенных спецлагеря НКВД в 1942 году. Воентехник Исаак Соломонник (Соломанюк) умер от болезни 28 января 1942 года, находясь уже в своем родном батальоне. А вот шофер Сергей Фокин летом 1944 года был представлен к награде.

Спустя несколько дней после вывода батальона из Михайлова в части состоялся военный суд. Думается, что бой на Проне, отступление и военный трибунал – также взаимосвязанные события.

28 ноября 1941 года красноармеец Василий Осипов был приговорен к высшей мере наказания – расстрелу… Красноармейцы Василий Лаврищев и Семен Уткин – к десяти годам исправительно-трудового лагеря. Интересно, что родственников расстрелянного красноармейца не поставили в известность о случившемся. Судьбу Осипова, который перестал писать домой письма, через комиссариат пыталась узнать его жена.

Михайлов. Мост через Проню.

НАГРАДЫ ПОД МИНОМЕТНЫМ ОБСТРЕЛОМ

Из деталей первого боя за Михайлов известно немного. Кое-что можно почерпнуть из наградных листов солдат РККА. Отметим, что события того ноябрьского дня стали основанием для награждения, как минимум, четырех человек.

Из наградного листа Владимира Стрельникова:

«Находясь на службе 784-го батальона аэродромного обслуживания в должности помощника коменданта аэродрома, получил задание от майора Коропятникова эвакуировать с аэродрома неисправный самолет в Рязань ввиду подхода немецких войск к Михайлову, что было немедленно выполнено. Авиационным полкам и батальону был дан приказ дислоцироваться в другое место.

Одновременно Стрельникову был дан приказ вести оборону за местечко Низок Прудского сельсовета (восточная окраина Михайлова – Ред.) с группой бойцов. Ими была обнаружена группа немецких мотоциклистов, продвигающихся по шоссе. В это время Стрельниковым был отдан приказ вести огонь по наступающему противнику. Противник вел ожесточенный огонь по нашим войскам. Товарищ Стрельников был тяжело ранен, но, не покидая района обороны, продолжал командовать, истекая кровью, так как помощь не была оказана за неимением медперсонала – медсестра была убита».

Из наградного листа лейтенанта Попова:

«В трудной обстановке товарищ Попов неоднократно проявлял решительность и доблесть. Так, 24 ноября 1941 года в городе Михайлов после ранения командира БАО лично руководил выводом части из-под удара немцев и под минометным обстрелом оставался до вывода последней машины и организованно привел часть в новый пункт дислокации».

Если лейтенант Попов невредимым вывел часть в безопасное место, то тяжело раненного командира Стрельникова, как мы уже отмечали выше, все дни оккупации выхаживала местная жительница. Еще одним красноармейцем, чья жизнь была спасена благодаря отзывчивости и смелости жителей города, стал Николай Молоканов. Подвиг (не побоимся этого слова) Александры Турченевой в 1975 году был описан на страницах «Приокской правды». Но никого из историков и краеведов, увы, эта заметка тогда не заинтересовала.

Список погибших, пропавших без вести, плененных солдат 784 БАО.

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