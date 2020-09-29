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Свой героический прорыв из окружения 239-я стрелковая дивизия завершила на Рязанской земле

После переформирования дивизия вошла в состав 10-й армии Голикова и приняла участие в контрнаступлении под Москвой (к 75-летию Великой Победы)
Евгений БАРАНЦЕВЕвгений БАРАНЦЕВ
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Водохранилища на Проне тогда еще не было, но где-то в этих местах и выходила к своим 239-я стрелковая дивизия.

Водохранилища на Проне тогда еще не было, но где-то в этих местах и выходила к своим 239-я стрелковая дивизия.

Продолжая публиковать цикл «Семь забытых битв», направленный на формирование патриотического отношения к боевому подвигу народа на Рязанской земле в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, сегодня мы коснемся темы прорыва из окружения 239-й стрелковой дивизии.

Сорок первый год принес Красной армии множество разочаровывающих поражений. В котлах, которые противник смыкал вокруг наших частей, погибли или были взяты в плен десятки и даже сотни тысяч красноармейцев.

В ноябре 1941 года критическая ситуация сложилась и на территории соседней Тульской области. Сталиногорский котел - термин малознакомый широкому кругу читателей, а вместе с тем именно он (этот котел) должен был поглотить в огненной чаше еще несколько советских дивизий.

В 2011 году «Комсомольская правда» уже касалась этой темы, но за минувшее время появились новые подробности, открылись некоторые документы. Отметим, что Сталиногорск - это город в Тульской области неподалеку от западной границы нашего региона, известный сегодня как Новомосковск.

В БОЙ ПОСЛЕ ПАРАДА

Еще 7 ноября 1941 года 239-я стрелковая дивизия в полном составе участвовала в параде на Красной площади в Москве в честь очередной годовщины Октябрьской революции, а уже 15-18 ноября выгрузилась на станции Узловая (Тульская область) и сходу вступила в бой.

До 19 ноября справа сражались 299-я стрелковая дивизия, но 20 ноября фронт на участке соседей был прорван. Моментально в брешь устремились вражеские соединения, развивая успех и обходя войска, дерущиеся в районе Узловой.

Еще более усугубил ситуацию беспорядочный отход 41-й кавалерийской дивизии Красной армии. Таким образом, к 23 ноября 239-я дивизия оказалась отрезанной от своих тылов. Через несколько дней, не имея возможности далее сдерживать противника и не имея связи с другими частями, командир дивизии Гайк Мартиросян решил пробиваться к своим на северо-восток…

Комдив 239-й стрелковой дивизии Мартиросян.

Комдив 239-й стрелковой дивизии Мартиросян.

Здесь отметим, что утром 25 ноября в дивизию был послан с самолетом приказ об отходе на Серебряные Пруды, но самолет был перехвачен… В дивизии приказа не получили, и потому Мартиросян действовал на свой страх и риск. В качестве спасительного направления он выбрал рязанский Пронск.

Было принято решение закопать в лесу севернее Спасского (Тульская область) все тяжелое оружие, забрать раненых и пробиваться на восток.

СДЕРЖАТЬ СИБИРЯКОВ НЕ ХВАТИЛО СИЛ

В ночь на 26 ноября 1941 года, продолжая удерживать противника с фронта, частью сил дивизия прорвала замкнутое кольцо у Спасского и вышла из боя. Однако в районе деревни Ольховец (Тульская область) немцы снова сомкнули клещи. Разрывать кольцо пришлось второй раз!

«Основные силы сибирской 239-й стрелковой дивизии, побросав орудия и технику, прорвались на восток, - расскажет уже после окончания войны в своей книге командующий 2-й танковой армией (действовавшей восточнее Тулы), генерал-полковник Гейнц Гудериан. - Растянутая донельзя 29-я мотопехотная дивизия не смогла им помешать, а при попытке сделать это понесла тяжелые потери. Я отправился в штаб дивизии, а по пути заехал в больше всего пострадавший 71-й пехотный полк. Сначала мне казалось, что причиной произошедшего стал недостаток разведданных и необеспечение должных охранных мер. Однако из докладов командиров батальонов и рот я понял, что все подразделения честно выполняли свой долг, но были подавлены численным превосходством. Мрачным подтверждением тому служило множество трупов - все одетые по полной форме и с оружием в руках… Сибиряки ушли, пусть и без техники и тяжелого вооружения, просто потому, что у нас не хватило сил их остановить».

Утром 27 ноября в журнале боевых действий 10-й моторизированной пехотной дивизии вермахта появляется запись:

«8:50. Звонок 1-го офицера штаба 47-го танкового корпуса: 239-я стрелковая дивизия противника прорвала заграждения 29-й мотопехотной дивизии у Спасского и движется, по всей вероятности, в северо-восточном направлении…»

Читатель спросит: если прорыв из окружения произошел на территории Тульской области, причем здесь Рязанская земля? Дело в том, что пока дивизия сражалась в районе Узловой и прорывалась к своим, немцы взяли под контроль линию Павелец - Михайлов. А значит, даже вторично прорвав окружение, дивизия все равно оставалась в немецком тылу. Выйти к Пронску, не пересекая занятых немцами на Рязанщине территорий, в той ситуации было просто невозможно.

НА ВОСТОК – СКВОЗЬ ОГНЕННЫЕ ДЕРЕВНИ

К сожалению, ввиду критической обстановки дивизионных документов за тот период практически не сохранилось. Большинство из них было целенаправленно уничтожено в окружении, а в дни героического прорыва бумаги просто не велись. Несколько строк можно найти в журнале боевых действий 813-го стрелкового полка 239-й стрелковой дивизии, но написаны они были уже позже. На это указывает излишне литературный стиль:

«Подразделения полка, выходя из окружения, с боями двигались в направлении города Пронск. По дороге двигались обозы с ранеными и военным имуществом. Кругом пылают пожарища. Горят деревни, подожженные немцами, освещая усталые и почерневшие от непрерывных боев и сражений лица бойцов. Нужно было пройти деревню, стоявшую у самой дороги. Войдя в нее наши бойцы обнаружили в ней немцев. Не теряя ни минуты, с криками «Ура!» повозочные и легкораненые красноармейцы ворвались в дома, где засели гитлеровцы. Расстреливая из автоматов и в рукопашной схватке, наши бойцы истребили всех немцев, среди которых был один полковник».

Фрагмент журнала боевых действия 813-го стрелкового полка 239-й стрелковой дивизии.

Фрагмент журнала боевых действия 813-го стрелкового полка 239-й стрелковой дивизии.

- Конечно, во время движения по территории Рязанской области дивизия встречала группы немецких солдат, - отмечает учитель истории Заревской средней школы Михайловского района Тарас Лазебник. - В документах сказано: «27-30 ноября 1941 года дивизия, уничтожая мелкие группы противника, выходит в Пронск». Формулировка «уничтожая мелкие группы» как раз говорит о том, что отважные красноармейцы не просто шли, а именно сражались на Рязанской земле.

Учитель истории Тарас Лазебник многие годы посвятил изучению военных событий на Михайловской земле.

Учитель истории Тарас Лазебник многие годы посвятил изучению военных событий на Михайловской земле.

Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Эту догадку подтверждает командир дивизии Мартиросян в своей книге «Битва за Москву»:

«239-я стрелковая дивизия, уничтожая боевые и тыловые части 29-й вражеской мотодивизии в районе Спасское, Гагарино, Ольховец, Малиновский, Павелково, вышла из кольца окружения и сосредоточила свои силы в районе Пронска».

Павелково - деревня на территории Михайловского района неподалеку от сел Голдино и Грязное. Поэтому сегодня с уверенностью можно говорить, что свой героический прорыв из окружения 239-я стрелковая дивизия завершила уже на Рязанской земле.

Из архивных документов: «28 ноября в 6:30 группа противника до взвода с хода стремилась ворваться в Павелково, но была отбита. Вторая попытка в 11:00 силой до роты также успеха не имела. Потери противника - 8 человек убитыми (из них 1 офицер). Наши потери - убит один средний командир, 5 раненых».

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

После выхода из окружения 239-я дивизия была доукомплектована и вошла в состав 10-й армии Голикова. С началом контрнаступления под Москвой находилась во втором эшелоне наступления на Серебряные Пруды, далее участвовала в боевых действиях на Козельск-Сухиничинском направлении.

ЦИФРЫ В ТЕМУ

Официальные данные по потерям 239-й стрелковой дивизии в период с 15 по 30 ноября 1941 года дивизия в боях на Тульской и Рязанской земле разняться. По данным Центрального архива Министерства обороны РФ, дивизия потеряла убитыми 870 человек, ранеными 4093 человека, пропали без вести 109 человек, выбыли с заболеваниями и обморожениями 159 и 33 человека соответственно.

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