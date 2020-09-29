Свой героический прорыв из окружения 239-я стрелковая дивизия завершила на Рязанской земле

Водохранилища на Проне тогда еще не было, но где-то в этих местах и выходила к своим 239-я стрелковая дивизия.

Продолжая публиковать цикл «Семь забытых битв», направленный на формирование патриотического отношения к боевому подвигу народа на Рязанской земле в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, сегодня мы коснемся темы прорыва из окружения 239-й стрелковой дивизии.

Сорок первый год принес Красной армии множество разочаровывающих поражений. В котлах, которые противник смыкал вокруг наших частей, погибли или были взяты в плен десятки и даже сотни тысяч красноармейцев.

В ноябре 1941 года критическая ситуация сложилась и на территории соседней Тульской области. Сталиногорский котел - термин малознакомый широкому кругу читателей, а вместе с тем именно он (этот котел) должен был поглотить в огненной чаше еще несколько советских дивизий.

В 2011 году «Комсомольская правда» уже касалась этой темы, но за минувшее время появились новые подробности, открылись некоторые документы. Отметим, что Сталиногорск - это город в Тульской области неподалеку от западной границы нашего региона, известный сегодня как Новомосковск.

В БОЙ ПОСЛЕ ПАРАДА

Еще 7 ноября 1941 года 239-я стрелковая дивизия в полном составе участвовала в параде на Красной площади в Москве в честь очередной годовщины Октябрьской революции, а уже 15-18 ноября выгрузилась на станции Узловая (Тульская область) и сходу вступила в бой.

До 19 ноября справа сражались 299-я стрелковая дивизия, но 20 ноября фронт на участке соседей был прорван. Моментально в брешь устремились вражеские соединения, развивая успех и обходя войска, дерущиеся в районе Узловой.

Еще более усугубил ситуацию беспорядочный отход 41-й кавалерийской дивизии Красной армии. Таким образом, к 23 ноября 239-я дивизия оказалась отрезанной от своих тылов. Через несколько дней, не имея возможности далее сдерживать противника и не имея связи с другими частями, командир дивизии Гайк Мартиросян решил пробиваться к своим на северо-восток…

Комдив 239-й стрелковой дивизии Мартиросян.

Здесь отметим, что утром 25 ноября в дивизию был послан с самолетом приказ об отходе на Серебряные Пруды, но самолет был перехвачен… В дивизии приказа не получили, и потому Мартиросян действовал на свой страх и риск. В качестве спасительного направления он выбрал рязанский Пронск.

Было принято решение закопать в лесу севернее Спасского (Тульская область) все тяжелое оружие, забрать раненых и пробиваться на восток.

СДЕРЖАТЬ СИБИРЯКОВ НЕ ХВАТИЛО СИЛ

В ночь на 26 ноября 1941 года, продолжая удерживать противника с фронта, частью сил дивизия прорвала замкнутое кольцо у Спасского и вышла из боя. Однако в районе деревни Ольховец (Тульская область) немцы снова сомкнули клещи. Разрывать кольцо пришлось второй раз!

«Основные силы сибирской 239-й стрелковой дивизии, побросав орудия и технику, прорвались на восток, - расскажет уже после окончания войны в своей книге командующий 2-й танковой армией (действовавшей восточнее Тулы), генерал-полковник Гейнц Гудериан. - Растянутая донельзя 29-я мотопехотная дивизия не смогла им помешать, а при попытке сделать это понесла тяжелые потери. Я отправился в штаб дивизии, а по пути заехал в больше всего пострадавший 71-й пехотный полк. Сначала мне казалось, что причиной произошедшего стал недостаток разведданных и необеспечение должных охранных мер. Однако из докладов командиров батальонов и рот я понял, что все подразделения честно выполняли свой долг, но были подавлены численным превосходством. Мрачным подтверждением тому служило множество трупов - все одетые по полной форме и с оружием в руках… Сибиряки ушли, пусть и без техники и тяжелого вооружения, просто потому, что у нас не хватило сил их остановить».

Утром 27 ноября в журнале боевых действий 10-й моторизированной пехотной дивизии вермахта появляется запись:

«8:50. Звонок 1-го офицера штаба 47-го танкового корпуса: 239-я стрелковая дивизия противника прорвала заграждения 29-й мотопехотной дивизии у Спасского и движется, по всей вероятности, в северо-восточном направлении…»

Читатель спросит: если прорыв из окружения произошел на территории Тульской области, причем здесь Рязанская земля? Дело в том, что пока дивизия сражалась в районе Узловой и прорывалась к своим, немцы взяли под контроль линию Павелец - Михайлов. А значит, даже вторично прорвав окружение, дивизия все равно оставалась в немецком тылу. Выйти к Пронску, не пересекая занятых немцами на Рязанщине территорий, в той ситуации было просто невозможно.

НА ВОСТОК – СКВОЗЬ ОГНЕННЫЕ ДЕРЕВНИ

К сожалению, ввиду критической обстановки дивизионных документов за тот период практически не сохранилось. Большинство из них было целенаправленно уничтожено в окружении, а в дни героического прорыва бумаги просто не велись. Несколько строк можно найти в журнале боевых действий 813-го стрелкового полка 239-й стрелковой дивизии, но написаны они были уже позже. На это указывает излишне литературный стиль:

«Подразделения полка, выходя из окружения, с боями двигались в направлении города Пронск. По дороге двигались обозы с ранеными и военным имуществом. Кругом пылают пожарища. Горят деревни, подожженные немцами, освещая усталые и почерневшие от непрерывных боев и сражений лица бойцов. Нужно было пройти деревню, стоявшую у самой дороги. Войдя в нее наши бойцы обнаружили в ней немцев. Не теряя ни минуты, с криками «Ура!» повозочные и легкораненые красноармейцы ворвались в дома, где засели гитлеровцы. Расстреливая из автоматов и в рукопашной схватке, наши бойцы истребили всех немцев, среди которых был один полковник».

Фрагмент журнала боевых действия 813-го стрелкового полка 239-й стрелковой дивизии.

- Конечно, во время движения по территории Рязанской области дивизия встречала группы немецких солдат, - отмечает учитель истории Заревской средней школы Михайловского района Тарас Лазебник. - В документах сказано: «27-30 ноября 1941 года дивизия, уничтожая мелкие группы противника, выходит в Пронск». Формулировка «уничтожая мелкие группы» как раз говорит о том, что отважные красноармейцы не просто шли, а именно сражались на Рязанской земле.

Учитель истории Тарас Лазебник многие годы посвятил изучению военных событий на Михайловской земле. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Эту догадку подтверждает командир дивизии Мартиросян в своей книге «Битва за Москву»:

«239-я стрелковая дивизия, уничтожая боевые и тыловые части 29-й вражеской мотодивизии в районе Спасское, Гагарино, Ольховец, Малиновский, Павелково, вышла из кольца окружения и сосредоточила свои силы в районе Пронска».

Павелково - деревня на территории Михайловского района неподалеку от сел Голдино и Грязное. Поэтому сегодня с уверенностью можно говорить, что свой героический прорыв из окружения 239-я стрелковая дивизия завершила уже на Рязанской земле.

Из архивных документов: «28 ноября в 6:30 группа противника до взвода с хода стремилась ворваться в Павелково, но была отбита. Вторая попытка в 11:00 силой до роты также успеха не имела. Потери противника - 8 человек убитыми (из них 1 офицер). Наши потери - убит один средний командир, 5 раненых».

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

После выхода из окружения 239-я дивизия была доукомплектована и вошла в состав 10-й армии Голикова. С началом контрнаступления под Москвой находилась во втором эшелоне наступления на Серебряные Пруды, далее участвовала в боевых действиях на Козельск-Сухиничинском направлении.

ЦИФРЫ В ТЕМУ

Официальные данные по потерям 239-й стрелковой дивизии в период с 15 по 30 ноября 1941 года дивизия в боях на Тульской и Рязанской земле разняться. По данным Центрального архива Министерства обороны РФ, дивизия потеряла убитыми 870 человек, ранеными 4093 человека, пропали без вести 109 человек, выбыли с заболеваниями и обморожениями 159 и 33 человека соответственно.

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