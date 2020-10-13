Танковый бой у деревни Поярково остановил прорыв немцев к Рязани

Этот танк Т-26 поднят из реки Ловать в Новгородской области, точно такие же принимали участие в бою у рязанской деревни Поярково. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Проезжая по шоссе Рязань – Михайлов, обращаешь внимание на монумент-стелу в виде русского штыка, направленного на запад. Этот образ является составной частью большого Рубежа Славы Московской битвы. В начале декабря сорок первого года именно отсюда началось контрнаступление Красной армии.

Но мало кто знает, что долина реки Жраки, петляющей под монументом-стелой, еще за несколько дней до большого контрнаступления стала ареной танкового боя.

Продолжая цикл «Семь забытых битв», направленный на формирование патриотического отношения к боевому подвигу народа на Рязанской земле в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, сегодня поговорим о положительном примере возвращения из небытия событий давно минувших дней.

ПОДКРЕПЛЕНИЕ, ЧТОБЫ ОТБИТЬ МИХАЙЛОВ

В декабре 2011 года к 70-летнему юбилею освобождения Михайлова от немецко-фашистских захватчиков на страницах «Комсомольской правды» вышла статья, рассказывающая о бое за город, разгоревшемся 29-30 ноября 1941 года. Тот уникальный материал стал доступен для читателей благодаря многолетним исследованиям ведущего методиста Центрального музея Великой Отечественной войны Галины Ярославовны Грин и ее супруга военного историка Владимира Александровича Чернова.

Известно, что в конце ноября сорок первого года в Рязань для усиления обороны города была переброшена 17-я танковая бригада. 28 ноября в бригаду пришло распоряжение отбить райцентр Михайлов силами двух разведгрупп, состоящих из числа бойцов 17-й танковой бригады (два взвода танков Т-26), бойцов рязанского рабочего полка и владимирских курсантов.

29 ноября первая и вторая разведгруппы под руководством старшего лейтенанта Феногенова, двигавшиеся на Михайлов, в районе деревни Поярково наткнулись на немецкое охранение. Завязался бой…

Колокольня Богословского храма до сих пор хранит следы боев 41-го года. Фото: Ярослава БЕСПАЛОВА.

Богословский храм села Хавертово, совсем рядом деревня Поярково. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Немцы, не желая просто так уступать позиции, начали стягивать в район сражения из окрестных сел и деревень свежие силы. В свою очередь, для усиления ведения разведки и обороны командование нашей разведгруппы запросило прислать еще два взвода пехоты и еще хотя бы три танка. Выполняя эту просьбу, в 17:00 29 ноября в сторону Михайлова выступили три танка Т-34, четыре грузовика и 136 человек курсантов Владимирского пехотного училища.

«ЗАВТРА ПЛАНИРУЕМ АТАКУ»

Редакция рязанского выпуска «Комсомольской правды» перевела с немецкого журнал боевых действий 10-й моторизованной пехотной дивизии вермахта (именно она оккупировала Михайлов). Поэтому сегодня мы имеем возможность видеть схватку не только глазами офицеров Красной армии, но и читать заключения противоположной стороны.

Первое упоминание боестолкновения в немецких документах датировано десятью часами утра 29 ноября 1941 года:

«Противник проводит разведку боем на позиции сил охранения у моста в 9 км северо-восточнее Михайлова».

Через два часа – в 12:00 – немцы, немного удивленные настойчивостью русских, констатируют:

«Противник снова проводит разведку боем из Рязани силами пяти танков. По словам местных жителей, населенный пункт в 12 км северо-восточнее Михайлова занят силами одного батальона».

Отметим, что в этот день около 7:00 две разведгруппы под командованием Феногенова вошли в деревню Поярково и заняли оборону. Менее чем через полчаса показались немцы. В документах Красной армии упоминаются немецкие танки, но, возможно, речь идет о самоходных орудиях, поскольку в составе 10-й моторизованной пехотной дивизии вермахта танковых частей не было. Отмечается перестрелка гусеничных машин.

29 ноября в 14:15 немцы, не собираясь смиряться с потерей Пояркова, пишут:

«Населенный пункт в 10 км к северо-востоку занят противником. Силы оцениваются в один взвод с двумя танками. Завтра планируется атака одной усиленной ротой».

Атака с использованием батарей минометов и противотанкового орудия началась 30 ноября в 7:00. За четыре часа боя группа Феногенова отбила два немецких выпада, перешла в наступление и заняла высоту 136.1.

Вернемся к описанию событий в немецких документах:

«30 ноября 1941. 10:10. Сообщение от 40-го мотоциклетного батальона: артиллерия в наличии в составе пяти тяжелых полевых гаубиц 422-го дивизиона тяжелой артиллерии, противник в деревне примерно в 10 км к северо-востоку от Михайлова получил подкрепления. Он имел пять тяжелых танков, однако два из них уничтожены. Вступившая в бой рота 40-го мотоциклетного батальона потеряла одного офицера и одного командира взвода убитыми, пять человек ранеными. Батальон не планирует продолжать бой. Позднее поступило донесение о 10 танках, три из которых были подбиты».

На самом деле ни одного тяжелого танка в бою у Пояркова с нашей стороны задействовано не было. Танк Т-34 по классификации является средним, Т-26 – легким. Также можно отметить, что в немецких документах присутствует постоянная путаница количества гусеничных машин, атаковавших их позиции.

ИЗ БОЯ ВЫХОДИЛИ ПО ОДНОМУ

Бой в районе Пояркова длился два дня. Немцы, как видно из сообщения, приведенного выше, не планировали новых атак, но вмешался случай.

Ночью 30 ноября 17-я танковая бригада получила срочный приказ о передислокации. Дело в том, что днем ранее немцы подошли к Химкам на северо-западной границе Москвы, складывающаяся там ситуация требовала срочных мер.

30 декабря в 10:00 спустя восемь часов после получения приказа первый эшелон с танками, не участвовавшими в бою у Пояркова (КВ – 7 машин; Т-34 – 4, Т-26 – 4; Т-37 – 1; Т-60 – 5), убыл со станции Рязань-1.

Для эвакуации машин с поля боя под Михайловом был отправлен начальник штаба танкового полка капитан Рубин. По его словам, когда около полудня он прибыл в Поярково, сражение было в самом разгаре... Танки выводились из боя по одному и отправлялись в Рязань для погрузки на эшелон. Одновременно был дан приказ на отход и остальным частям разведгруппы. Прикрывали выход из боя пулеметные подразделения Владимирского пехотного училища.

Из журнала боевых действий 10-й моторизованной пехотной дивизии:

«30 ноября 1941. 13:30. Сообщение от 40го мотоциклетного батальона: враг отступает по шоссе в 10 км северо-восточнее Михайлова. За движением наблюдает разведгруппа 10го разведывательного батальона».

Штаб 2-й танковой армии Гудериана, куда входила 10-я моторизованная пехотная дивизия вермахта, в промежуточном донесении руководству в свою очередь сообщал:

«В 10 километрах северо-восточнее Михайлова отражена поддержанная танками атака силою до батальона».

При выводе машин 17-й танковой бригады с поля боя оказалось, что танки сильно повреждены. У одного танка Т-34 пробит бензобак и заклинена башня, у другого Т-34 – течь маслобака, неисправен стартер, разбит скат, у третьего Т-34 – пробиты радиатор и бензобак и есть восемь пробоин от термических снарядов. Из шести танков Т-26 у двух были проблемы с моторами, четыре оставались боеспособными.

30 ноября – 2 декабря все подбитые машины были эвакуированы из района Поярково, затем погружены на платформы и отправлены поездом вслед за первым эшелоном.

Эвакуацию танков немцы приняли за паническое бегство. Мнимый успех притупил их бдительность, что впоследствии сыграло с ними злую шутку.

ПАМЯТЬ ВОЗРОДИЛИ УЧИТЕЛЯ

Информация о бое у Пояркова по-настоящему тронула сердца двух учителей средней школы №2 города Михайлова Ольги Александровны Пахомовой и Ольги Ивановны Раковой. Причем ни одна из них не преподавала историю… Ольга Ракова – учитель русского языка и литературы, Ольга Пахомова – географии.

– Когда слушали рассказ Галины Грин, у нас волосы буквально дыбом вставали, – рассказывают Ольга Александровна и Ольга Ивановна. – Такой материал, такие новые факты о нашей Михайловской земле. А главное, вот прошло выступление, но никаких действий никто не предпринимает… Решились взять инициативу в свои руки. Пришли к главе, он нас выслушал и посоветовал участвовать в конкурсе на соискание президентского гранта.

Слева направо: директор Михайловского краеведческого музея Николай Тарасов, учителя Ольга Ракова и Ольга Пахомова, историк Галина Грин, сын одного из командиров 17-й танковой бригады Петр Вощинский и историк Владимир Чернов. Открытие памятника. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Проект «Памяти павших будем достойны» получил высокую оценку и… финансирование. В рамках его реализации на свет появилась одноименная книга «Памяти павших будем достойны», во всех школах Михайловского района прошел единый классный час. Кульминацией реализации гранта стало открытие в 2019 году обновленного мемориала на кладбище села Хавертово (соседнее село с деревней Поярково) Михайловского района, где покоятся участники того самого боя.

Противостояние на Поярковском рубеже – отличный пример того, как забытое военное событие общими усилиями менее чем за 10 лет было возвращено нашей героической истории.

Перевод немецких документов Дмитрий Тужиков.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Сотрудники НКВД до последнего защищали госимущество в Захарове и не смогли уйти живыми от немцев

Рассекречены документы, проливающие свет на самую трагичную военную историю небольшого райцентра (подробности).

Свой героический прорыв из окружения 239-я стрелковая дивизия завершила на Рязанской земле

После переформирования дивизия вошла в состав 10-й армии Голикова и приняла участие в контрнаступлении под Москвой (подробности).

Забытый бой за Михайлов: восстанавливая хронику 1941 года

Подвиг красноармейцев-тыловиков пока никак не отражен на улицах районного центра (подробности).