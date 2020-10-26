Обмен самолетами в небе над Рыбновским районом и тайна рязанской Мещеры

"Немец поверженный". 1992 год. Художник Вадим Ворона.

Если наземное вторжение немецких войск на территорию Рязанской области оказалось краткосрочным, то воздушные налеты на регион продолжались почти два года - с осени сорок первого по лето сорок третьего. Небо над пашнями, лесами, озерами и реками порой становилось ареной самых настоящих дуэлей асов люфтваффе и «соколов Сталина».

В рамках заключительной статьи нашего цикла «Семь забытых битв», направленного на формирование патриотического отношения к боевому подвигу народа на Рязанской земле в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, поговорим о сражении за небо.

Ниже читатель сможет ознакомиться с тремя историями, но мы уверены: это лишь малая часть смертельной и бескомпромиссной борьбы, кипевшей среди рязанских облаков.

САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ СБИТЫЙ САМОЛЕТ

Об истории военного аэродрома, располагавшегося в годы Великой Отечественной между рыбновскими селами Ногино и Житово, «Комсомольская правда» рассказывала в нескольких прошлых публикациях. Согласно архивным документам, в районе аэродрома в 1942 году произошло, как минимум, два воздушных боя.

Из оперативного донесения командования 836-го бомбардировочного авиаполка:

«19 июля 1942 года после выполнения задания, придя на свой аэродром, экипаж сержанта Коровицина был атакован До-217 («Дорнье» - Ред.). В результате воздушного боя ранен стрелок Бесперстов, самолет противника сбит стрелком-радистом Завгородным. До-217 упал и сгорел в районе деревни Носово. Воздушную победу экипажа Ил-4 подтверждает в том числе и экипаж сбитого самолета (по всей видимости, спасшийся на парашютах, - Ред.)».

Почти со стопроцентной уверенностью сегодня мы можем говорить, что именно этот бомбардировщик-разведчик, подбитый стрелком Завгородным, изображен на картине художника Вадима Вороны (1927-2001) «Немец поверженный».

Привезенный на площадь Ленина в Рязани сбитый немецкий самолет стал одним из наиболее эмоциональных событий для горожан за годы войны. До сих пор «выставочный экспонат» бывшие девчонки и мальчишки вспоминают с каким-то особым торжеством. Неудивительно, что этот сюжет уже в мирное время был перенесен на холст художником-любителем Вадимом Вороной.

История со сбитым «Дорнье» через несколько дней получила трагическое продолжение…

22 июля 1942 года во время тренировочного полета в районе того же полевого аэродрома Житово самолет с черными крестами на черных крыльях сбил Ил-4 лейтенанта Марочкина. Потерявший управление совет- ский бомбардировщик рухнул в поле.

К счастью, враг так и не понял, что практически обнаружил замаскированный в лесополосе советский аэродром, посчитав подбитый «Ильюшин» просто заплутавшей боевой машиной. Летчик Михаил Марочкин и стрелок-радист Евгений Пенкин скончались на месте катастрофы. В документах 836-го бомбардировочного авиаполка, находящихся в Центральном архиве Министерства обороны РФ в Подольске, сохранился приказ об организации похорон на кладбище села Ногино Рыбновского района погибших при исполнении служебных обязанностей лейтенанта Марочкина и младшего сержанта Пенкина.

А вот штурман Виктор Кириллович Тарарака какое-то время еще был жив. Его срочно отправили в областной центр в надежде, что рязанские хирурги смогут сотворить чудо. В документах госпиталя перечислены травмы, с которыми поступил офицер:

«Шок, открытый перелом левой голени, открытый перелом левого бедра, ожог спины».

Увы, врачам не удалось спасти жизнь молодого парня из Казахстана. В этот же день он скончался. Виктора Тарараку похоронили на Скорбященском кладбище неподалеку от старообрядческого храма.

Могила Виктора Тарараки на Скорбященском кладбище в Рязани. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

В живых после той катастрофы остался лишь стрелок-радист Илья Ивановский. Многие годы спустя - в мае 1985-го - он вернется на место гибели своих боевых товарищей и привезет с собой фотографии фронтовых друзей.

НЕРАВНЫЙ БОЙ НАД КОБЫЛИНКОЙ

В свое время в краеведческой литературе на глаза нам попался небольшой рассказ-воспоминание Дмитрия Степановича Лебедева, работавшего в годы войны в колхозе деревни Гуреево (ныне Клепиков- ский район):

- Однажды в нашем небе разгорелся настоящий бой, - вспоминал Дмитрий Степанович. - Ил-2 (скорее всего, наш собеседник ошибается, и речь идет о другой модели - Ред.) отчаянно сопротивлялся атаке двух «мессеров», но все же был сбит. Падение горящего самолета с замиранием сердца наблюдала вся деревня. Всеобщий вздох облегчения раздался, когда в небе показались два парашюта успевших спастись летчиков. Тут же на их поиски в лес побежала группа добровольцев. Самолет упал прямо в болото, его хвост и правое крыло еще семь лет напоминали жителям деревни о неравной битве в небе, пока колхозный трактор не вытащил военную «реликвию».

Летчиков, как героев, встречали всей деревней. Они немного отдохнули у председателя колхоза и отправились в ближайший военкомат, подарив своим чудесным спасением надежду всем, чьи родные сражались за Родину.

Чтобы найти подтверждение (или, может быть, опровержение) этих слов, буквально несколько дней назад мы отправились в мещерские леса. В этом году осень благоволит рязанцам - чудесная золотая пора, видимо, располагает людей к общению.

Виктору Ивановичу Касаткину (слева) мы подарили нашу книгу "Рязань: эпизоды войны". Справа наш товарищ, замечательный учитель истории Александр Барашин. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

В Гурееве почти с лучезарной улыбкой нас встретил местный краевед и создатель богатой деревенской экспозиции Виктор Иванович Касаткин (1946 г.р.). - Про советский самолет в наших местах я слышал, - сообщил нам Виктор Иванович. - Насколько я знаю, его уже в семидесятых «заново» нашли в лесу местные мальчишки. Так, стоп… А давайте я вам дам телефон одного из героев этой истории, он вам все сам и расскажет.

Иван Анатольевич Корнев (1961 г.р.) был не менее радушным, чем Виктор Иванович, и даже сквернословия, то и дело вырывавшиеся из его уст, несли какой-то исключительно положительный оттенок.

- Пошли мы как-то на рыбалку и дядюшкой, я еще сопляком был, - вспоминает Иван Анатольевич. - Он говорит нам: «Хотите, покажу вам, где самолет упал?» Говорим: «Конечно, показывайте!» Пришли - там яма. Постучали по дну - гремит. Вытащили бомбу одну, затем вторую. Как рассказывали старожилы, сшибли его (самолет этот) где-то над Кобылинкой, а тут он уже горящий рухнул. Двое летчиков на парашютах спаслись, а третий - вроде, погиб.

Сегодня добраться до самого места падения оказалось не так-то просто. Леса и болота вновь скрыли от людских глаз тайну упавшего советского самолета. Где-то там же «пропал без вести» и один из членов экипажа…

Сколько еще таких вот советских и немецких машин таят в себе леса Мещеры!

Иван Анатольевич мальчишкой-сопляком нашел в лесу сбитый самолет. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Заканчивая цикл «Семь забытых битв», мы ни в коем случае не прекращаем заниматься изучением событий времен Великой Отечественной войны в Рязанской области. Читайте наши статьи в рубрике «Неизвестная война», звоните в редакцию по телефону 8 (4912) 95-78-87 и рассказывайте, что вы знаете о событиях лихолетья, произошедших на территории региона. Вместе с вами мы восстановим историю!

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