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Общество

Обмен самолетами в небе над Рыбновским районом и тайна рязанской Мещеры

«Комсомольская правда» публикует военные документы и материалы о воздушных боях в нашем регионе (к 75-летию Великой Победы)
Евгений БАРАНЦЕВ, Александр БАРАШИН
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"Немец поверженный". 1992 год. Художник Вадим Ворона.

"Немец поверженный". 1992 год. Художник Вадим Ворона.

Если наземное вторжение немецких войск на территорию Рязанской области оказалось краткосрочным, то воздушные налеты на регион продолжались почти два года - с осени сорок первого по лето сорок третьего. Небо над пашнями, лесами, озерами и реками порой становилось ареной самых настоящих дуэлей асов люфтваффе и «соколов Сталина».

В рамках заключительной статьи нашего цикла «Семь забытых битв», направленного на формирование патриотического отношения к боевому подвигу народа на Рязанской земле в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, поговорим о сражении за небо.

Ниже читатель сможет ознакомиться с тремя историями, но мы уверены: это лишь малая часть смертельной и бескомпромиссной борьбы, кипевшей среди рязанских облаков.

САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ СБИТЫЙ САМОЛЕТ

Об истории военного аэродрома, располагавшегося в годы Великой Отечественной между рыбновскими селами Ногино и Житово, «Комсомольская правда» рассказывала в нескольких прошлых публикациях. Согласно архивным документам, в районе аэродрома в 1942 году произошло, как минимум, два воздушных боя.

Из оперативного донесения командования 836-го бомбардировочного авиаполка:

«19 июля 1942 года после выполнения задания, придя на свой аэродром, экипаж сержанта Коровицина был атакован До-217 («Дорнье» - Ред.). В результате воздушного боя ранен стрелок Бесперстов, самолет противника сбит стрелком-радистом Завгородным. До-217 упал и сгорел в районе деревни Носово. Воздушную победу экипажа Ил-4 подтверждает в том числе и экипаж сбитого самолета (по всей видимости, спасшийся на парашютах, - Ред.)».

Почти со стопроцентной уверенностью сегодня мы можем говорить, что именно этот бомбардировщик-разведчик, подбитый стрелком Завгородным, изображен на картине художника Вадима Вороны (1927-2001) «Немец поверженный».

Привезенный на площадь Ленина в Рязани сбитый немецкий самолет стал одним из наиболее эмоциональных событий для горожан за годы войны. До сих пор «выставочный экспонат» бывшие девчонки и мальчишки вспоминают с каким-то особым торжеством. Неудивительно, что этот сюжет уже в мирное время был перенесен на холст художником-любителем Вадимом Вороной.

История со сбитым «Дорнье» через несколько дней получила трагическое продолжение…

22 июля 1942 года во время тренировочного полета в районе того же полевого аэродрома Житово самолет с черными крестами на черных крыльях сбил Ил-4 лейтенанта Марочкина. Потерявший управление совет- ский бомбардировщик рухнул в поле.

К счастью, враг так и не понял, что практически обнаружил замаскированный в лесополосе советский аэродром, посчитав подбитый «Ильюшин» просто заплутавшей боевой машиной. Летчик Михаил Марочкин и стрелок-радист Евгений Пенкин скончались на месте катастрофы. В документах 836-го бомбардировочного авиаполка, находящихся в Центральном архиве Министерства обороны РФ в Подольске, сохранился приказ об организации похорон на кладбище села Ногино Рыбновского района погибших при исполнении служебных обязанностей лейтенанта Марочкина и младшего сержанта Пенкина.

А вот штурман Виктор Кириллович Тарарака какое-то время еще был жив. Его срочно отправили в областной центр в надежде, что рязанские хирурги смогут сотворить чудо. В документах госпиталя перечислены травмы, с которыми поступил офицер:

«Шок, открытый перелом левой голени, открытый перелом левого бедра, ожог спины».

Увы, врачам не удалось спасти жизнь молодого парня из Казахстана. В этот же день он скончался. Виктора Тарараку похоронили на Скорбященском кладбище неподалеку от старообрядческого храма.

Могила Виктора Тарараки на Скорбященском кладбище в Рязани.

Могила Виктора Тарараки на Скорбященском кладбище в Рязани.

Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

В живых после той катастрофы остался лишь стрелок-радист Илья Ивановский. Многие годы спустя - в мае 1985-го - он вернется на место гибели своих боевых товарищей и привезет с собой фотографии фронтовых друзей.

НЕРАВНЫЙ БОЙ НАД КОБЫЛИНКОЙ

В свое время в краеведческой литературе на глаза нам попался небольшой рассказ-воспоминание Дмитрия Степановича Лебедева, работавшего в годы войны в колхозе деревни Гуреево (ныне Клепиков- ский район):

- Однажды в нашем небе разгорелся настоящий бой, - вспоминал Дмитрий Степанович. - Ил-2 (скорее всего, наш собеседник ошибается, и речь идет о другой модели - Ред.) отчаянно сопротивлялся атаке двух «мессеров», но все же был сбит. Падение горящего самолета с замиранием сердца наблюдала вся деревня. Всеобщий вздох облегчения раздался, когда в небе показались два парашюта успевших спастись летчиков. Тут же на их поиски в лес побежала группа добровольцев. Самолет упал прямо в болото, его хвост и правое крыло еще семь лет напоминали жителям деревни о неравной битве в небе, пока колхозный трактор не вытащил военную «реликвию».

Летчиков, как героев, встречали всей деревней. Они немного отдохнули у председателя колхоза и отправились в ближайший военкомат, подарив своим чудесным спасением надежду всем, чьи родные сражались за Родину.

Чтобы найти подтверждение (или, может быть, опровержение) этих слов, буквально несколько дней назад мы отправились в мещерские леса. В этом году осень благоволит рязанцам - чудесная золотая пора, видимо, располагает людей к общению.

Виктору Ивановичу Касаткину (слева) мы подарили нашу книгу "Рязань: эпизоды войны". Справа наш товарищ, замечательный учитель истории Александр Барашин.

Виктору Ивановичу Касаткину (слева) мы подарили нашу книгу "Рязань: эпизоды войны". Справа наш товарищ, замечательный учитель истории Александр Барашин.

Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

В Гурееве почти с лучезарной улыбкой нас встретил местный краевед и создатель богатой деревенской экспозиции Виктор Иванович Касаткин (1946 г.р.). - Про советский самолет в наших местах я слышал, - сообщил нам Виктор Иванович. - Насколько я знаю, его уже в семидесятых «заново» нашли в лесу местные мальчишки. Так, стоп… А давайте я вам дам телефон одного из героев этой истории, он вам все сам и расскажет.

Иван Анатольевич Корнев (1961 г.р.) был не менее радушным, чем Виктор Иванович, и даже сквернословия, то и дело вырывавшиеся из его уст, несли какой-то исключительно положительный оттенок.

- Пошли мы как-то на рыбалку и дядюшкой, я еще сопляком был, - вспоминает Иван Анатольевич. - Он говорит нам: «Хотите, покажу вам, где самолет упал?» Говорим: «Конечно, показывайте!» Пришли - там яма. Постучали по дну - гремит. Вытащили бомбу одну, затем вторую. Как рассказывали старожилы, сшибли его (самолет этот) где-то над Кобылинкой, а тут он уже горящий рухнул. Двое летчиков на парашютах спаслись, а третий - вроде, погиб.

Сегодня добраться до самого места падения оказалось не так-то просто. Леса и болота вновь скрыли от людских глаз тайну упавшего советского самолета. Где-то там же «пропал без вести» и один из членов экипажа…

Сколько еще таких вот советских и немецких машин таят в себе леса Мещеры!

Иван Анатольевич мальчишкой-сопляком нашел в лесу сбитый самолет.

Иван Анатольевич мальчишкой-сопляком нашел в лесу сбитый самолет.

Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Заканчивая цикл «Семь забытых битв», мы ни в коем случае не прекращаем заниматься изучением событий времен Великой Отечественной войны в Рязанской области. Читайте наши статьи в рубрике «Неизвестная война», звоните в редакцию по телефону 8 (4912) 95-78-87 и рассказывайте, что вы знаете о событиях лихолетья, произошедших на территории региона. Вместе с вами мы восстановим историю!

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