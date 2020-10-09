Губернатор Николай Любимов о ЧС в Скопинском районе: Сотрудники МЧС несколько человек вытащили буквально на себе

Группировку спецслужб усилили специалистами из других регионов РФ. Фото: администрация Скопинского района.

Губернатор Николай Любимов подписал распоряжение об отмене с 9 октября режима ЧС в зоне взрывов боеприпасов на военном складе, расположенном неподалеку от поселка Желтухинский. Взрывы уже прекратились, очаги возгорания практически ликвидированы.

— И региональное управление МЧС, и районная администрация, и областное правительство, мы все вместе включились в самые первые минуты, — отметил губернатор Рязанской области в интервью «КП-Рязань».

— Эвакуация жителей проходила под звуки взрывов снарядов, с точки зрения специалистов МЧС проводить эвакуацию было небезопасно, — продолжает глава региона. — Несмотря на это, в каждый дом они зашли, несколько человек вытащили буквально на себе, сработали очень быстро и оперативно. Нельзя исключать фактор везения, и надо сказать, что в целом это результат слаженной работы.

Продукты для специалистов МЧС РФ доставляли прямо к месту ЧП. Фото: администрация Скопинского района.

7 октября губернатор и замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков прибыли на место ЧП, оценили текущую ситуацию и характер дальнейшего развития событий.

— Мы со своей стороны очень благодарны Минобороны, которое очень быстро среагировало, — сказал Любимов. — Замминистра Дмитрий Булгаков прилетел, сам министр по делам чрезвычайных ситуаций Евгений Зиничев прилетел к нам, лично дал необходимые распоряжения, как действовать, чтобы как можно скорее локализовать огонь и приступить к ликвидации последствий.

По данным администрации Скопинского района, были полностью эвакуированы жители шести населенных пунктов в радиусе 25 км от места чрезвычайного происшествия. Полностью сгорели девять домов, находящихся в непосредственной близости от складских помещений, поврежденные дома есть и на территории военного городка поселка Желтухинский. Для временного размещения предоставлено место 80 гражданам.

Рязанские пожарные заслужили слова благодарности. Фото: администрация Скопинского района.

Эвакуированные жители поселка Желтухинский и ряда близлежащих населенных пунктов Скопинского и Ряжского районов размещены в специально созданных эвакопунктах на базе Вослебовской школы, школы №3 и лыжной базе города Скопина, общежития Ряжского колледжа, Центра внешкольной работы и спортивного комплекса «Флагман» города Ряжска. Специалистами МЧС всего вывезено более 2300 человек.

К счастью, жертв нет.

— Честно говоря, координация действий была очень хорошей, я доволен тем, что и службы Минобороны, и МЧС, и полиции, и Росгвардии, и муниципальные власти, и региональное правительство смогли быстро собраться, чтобы оперативно и в сжатые сроки фактически ликвидировать все пожары, — подытожил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Напомним, по официальной версии, 7 октября около 13:20 на территории склада хранения боеприпасов загорелась трава. Порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Штатный пожарный расчет пытался потушить возгорание, но бесполезно – огонь добрался до боеприпасов (читать подробнее). В радиусе 25 км от места пожара эвакуировали около 2,5 тысяч человек. В Рязанской области ввели режим ЧС.

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