Губернатор подписал новое распоряжение по ситуации в Скопинском и Ряжском районах

В пятницу, 9 октября, стало известно, что губернатор Николай Любимов подписал распоряжение об отмене с 9 октября 2020 года режима ЧС на территории двух районов Рязанской области – Скопинского и Ряжского.

Напомним, что режим чрезвычайной ситуации был введен после того, как 7 октября в воинской части близь деревни Желтухино (Скопинский район) загорелся склад боеприпасов.

- На сегодняшний день проведены все необходимые мероприятия оперативного реагирования, - отметил глава региона, отменяя режим ЧС.

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