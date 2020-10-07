В Рязанской области горит военный склад: несколько часов рвутся снаряды

В Рязанской области горят военные склады. Фото: кадр с видео

7 октября в Рязанской области загорелись склады заброшенной воинской части в районе скопинского села Шелемишевские хутора. Об этом «Комсомолке» сообщили местные жители. Взрывы такой мощности, что окна трясутся в соседних районах – Ряжском и Кораблинском.

— Уже несколько часов канонада бьет, от нас, вроде бы далеко, бояться нечего, но все равно как-то жутковато, — говорит житель одного из селений Ряжского района.

Позже пресс-служба Западного военного округа прокомментировала ЧП в Скопинском районе. По информации военных, 7 октября около 13:20 на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе деревни Желтухино Рязанской области, загорелась трава. Порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов.

— Штатный пожарный расчет воинской части вступил в борьбу с огнем, но остановить возгорание не удалось. В настоящее время на технической территории воинской части отмечаются отдельные взрывы боеприпасов, — отметил представитель минобороны.

Как сказали военные, с места происшествия личный состав и гражданский персонал эвакуированы, никто не пострадал.

Для ликвидации пожара на военном складе с боеприпасами, МЧС подготовило самолет Ил-76. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в настоящее время эвакуируют жителей из десяти близлежащих населенных пунктов в радиусе 5 км.

Уже несколько часов рвутся снаряды в Скопинском районе. Фото: Александр КАНУННИКОВ.

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